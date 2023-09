Un télescope à rayons X repère un trou noir dévorant lentement une étoile

Le 22 juin 2022, l’observatoire Swift de la NASA a repéré quelque chose de curieux dans une galaxie située à plus de 500 millions d’années-lumière. Il s’agissait d’une explosion de gaz de routine qui, selon une équipe étudiant les données, est désormais la preuve d’un trou noir engloutissant par intermittence une étoile à chaque fois que cette dernière s’approche.

Le trou noir et son étoile sont collectivement nommés Swift J023017.0+283603, ou Swift J0230. Les deux se trouvent dans une galaxie appelée 2MASX J02301709+2836050, dans une constellation du Triangle. Swift J0230 a été observé par, vous l’aurez deviné, l’observatoire Swift, lancé en 2004, grâce à une nouvelle façon d’analyser les données de rayons X du télescope. L’analyse du duo dynamique, certes déséquilibré, a été publié hier à Astronomie naturelle.

« Le matériel et les logiciels de Swift ainsi que les compétences de son équipe internationale lui ont permis de s’adapter à de nouveaux domaines de l’astrophysique au cours de sa vie », a déclaré Phil Evans, astrophysicien à l’Université de Leicester au Royaume-Uni et membre de l’équipe Swift. , dans un NASA libérer. « Neil Gehrels, l’homonyme de la mission, a supervisé et encouragé bon nombre de ces transitions. Désormais, grâce à cette nouvelle capacité, il réalise des travaux scientifiques encore plus intéressants. »

Malgré leur air stoïque dans les films et les images, les trous noirs ne sont guère inertes. Ils font partie des objets les plus denses de l’univers et les environnements qui les entourent sont extrêmement énergétiques. Les trous noirs accumulent de la matière autour d’eux sous forme de disques et se gavent de matière surchauffée qui tombe dans leurs horizons d’événements, la région au-delà de laquelle même la lumière ne peut leur échapper.

Attaque de collation au trou noir

Lorsqu’une étoile est attirée gravitationnellement par un trou noir, le trou noir absorbe la matière de l’étoile à chaque fois qu’elle s’en approche. Le trou noir se nourrit au fil du temps, dans ce que l’on appelle un événement de perturbation de marée répété. Swift J0230 semble être un tel événement, même si ce n’est pas le premier ; une autre perturbation des marées répétée récemment observée a été observée à l’objet ASASSN-14ko en 2021. Les étoiles assez malheureuses pour se retrouver prises dans l’orbite d’un trou noir mais trop loin pour être rapidement dévorées se retrouvent enfermées dans une spirale mortelle avec l’objet le plus massif.

Dans le cas de Swift J0230, un trou noir d’une masse supérieure à 200 000 fois celle du Soleil arrache l’équivalent de trois masses terrestres de l’étoile à chaque fois que ce dernier objet passe devant. Mais ce n’est peut-être pas la fin de la star ; auparavant, les astronomes ont vu des trous noirs arrachent du matériel stellaire ils ont consommé des années plus tôt.

Des travaux supplémentaires doivent être effectués pour distinguer les événements de perturbation des marées de la revigoration des noyaux galactiques actifs, ou AGN, qui sont des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies qui émettent des jets massifs de matière lors d’explosions énergétiques. De loin, la disparition d’une malheureuse étoile peut ressembler beaucoup à un trou noir se réveillant après un long sommeil.

