Un téléphone Realme inconnu fuit via des rendus 3D

Alors que le Realme GT retient le plus l’attention, la société travaille également sur d’autres téléphones. L’un d’eux a été recréé en 3D par @OnLeaks qui a quelques détails sur ce qui semble être un modèle abordable. Malheureusement, son nom n’est pas encore connu.

Cette encoche en forme de goutte à l’avant et le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière sont des signes sûrs que ce n’est pas un produit phare. Peut-être même pas un mi-ranger. Le téléphone aura une prise jack 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD, mais ce sont toutes les informations dont nous disposons jusqu’à présent.









Rendus de téléphone Realme inconnu

La configuration arrière semble comporter trois modules de caméra, bien que l’un d’eux puisse s’avérer être un capteur. Cela ne semble pas faire partie de la série Realme 8 car cela est taquiné avec une caméra carrée. Pas un X9 non plus. Et ce n’est certainement pas la GT.

Cela signifie qu’il pourrait s’agir d’un nouveau modèle de la série C, mais ce n’est qu’une supposition. La dernière fois que nous avons entendu parler de la série, c’est lorsque le Realme C20 a été annoncé en janvier.

Source 1 | Source 2