Un téléphone pliable Samsung moins cher pourrait être à l’horizon – Yanko Design

Bien que les téléphones pliables soient désormais un sujet brûlant dans l’industrie des smartphones, ils ne sont pas les produits les plus vendus sur le marché. L’achat de ces téléphones qui changent de forme suscite encore des réticences importantes, en partie à cause de problèmes de durabilité, mais surtout à cause des étiquettes de prix qui leur sont attachées. Il existe des téléphones pliables plus abordables de marques comme OPPO, Vivo et OnePlus, mais la plupart des gens considèrent toujours Samsung comme la référence en matière de ces appareils, garantis ou non. Le style pliable à clapet du Galaxy Z Flip correspond presque à la facture, coûtant presque autant qu’un smartphone haut de gamme, mais il n’incarne pas non plus le potentiel des téléphones pliables. Depuis des années, on parle beaucoup du lancement par Samsung d’une version plus abordable du Galaxy Z Fold, mais rien n’est encore arrivé. Cependant, si les rumeurs de l’industrie sont exactes cette fois, ce pliable Samsung moins cher pourrait enfin arriver sur le marché très bientôt.

Concepteur : Samsung (via L’Élect)

Qu’est-ce qui rend un téléphone pliable plus cher qu’un smartphone classique ? Mis à part les coûts de marque et de R&D, le coût le plus important de la fabrication de ces téléphones provient des charnières spécialisées et, plus important encore, des écrans flexibles. Ces derniers peuvent à eux seuls représenter une part considérable du soi-disant coût de construction du téléphone en raison de leurs faibles taux de rendement par cycle de production, des matériaux coûteux et de l’équipement coûteux utilisé pour les assembler tous. Trouver un moyen moins coûteux de fabriquer ces écrans pliables sans dégrader considérablement leur qualité et leur durabilité pourrait contribuer à faire baisser les prix du produit final.

Selon des sources du secteur, Samsung est sur le point d’atteindre cet objectif en passant à une méthode différente pour produire les panneaux d’affichage flexibles qu’il utilise pour fabriquer ses téléphones pliables. Sans entrer trop dans les détails techniques, le conseil d’initié affirme que Samsung a trouvé un processus plus abordable pour fabriquer les cadres qui masqueront les circuits de ces panneaux pliables, ce qui est apparemment l’une des raisons pour lesquelles ces écrans sont chers. Il s’agit du même processus que Samsung Display utilise pour les écrans d’iPhone, il y a donc peu de soucis quant à la qualité, du moins pour les écrans rigides classiques.

Rendre le panneau flexible moins coûteux aura un effet d’entraînement qui pourrait également permettre d’économiser certains chiffres sur le prix de détail. Ce n’est cependant pas une affaire gagnée, surtout si les écrans les moins chers s’avèrent également moins fiables. En outre, Samsung pourrait également profiter de l’occasion pour ajouter davantage de fonctionnalités et de mises à niveau au téléphone pliable, compensant ainsi les économies de coûts et conservant au final le prix élevé du produit.

Cela dit, il serait certainement dans le meilleur intérêt de Samsung de proposer un téléphone pliable plus accessible, en particulier le Galaxy Z Fold « classique » de type livre. Ses concurrents l’ont presque rattrapé avec des designs plus abordables, et le seul avantage de Samsung réside désormais dans le poids de sa marque dans un très petit nombre de fonctionnalités exclusives. Cependant, en ce qui concerne l’expérience pliable, certains pourraient même dire que c’est Samsung qui essaie de rattraper son retard, donc tout avantage, notamment en termes de prix, l’aidera à reprendre son avance.