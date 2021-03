L’année dernière a été un peu un échec dans le train en marche du téléphone OnePlus. Si nous pouvons même appeler cela un échec, c’est. Quand il était temps pour le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro de réussir, tout ce qui est arrivé était le OnePlus 8T. Téléphone très compétent, absolument aucun doute à ce sujet et était un véritable successeur comme les successeurs devraient l’être. Pourtant, il n’y avait pas de variante «Pro». Quelque chose qui a logiquement succédé au OnePlus 8 Pro. Maintenant, enfin, six mois plus tard, nous avons à nouveau une image complète. Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro reviennent en paire, dans ce qui est le dernier pitch de OnePlus pour l’espace smartphone phare d’Android. Le positionnement reste aussi simple et complexe qu’avant. Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro sont à égalité sur les spécifications de base en ce qui concerne les performances et le logiciel, mais il y a certaines fonctionnalités que le OnePlus 9, plus abordable, manque en cours de route. Pourtant, ce qu’il manque vraiment, c’est plus une comparaison de fiches techniques, et dans le monde réel, c’est en effet un package vraiment astucieux à avoir.

Expliquer les variantes OnePlus 9

Le OnePlus 9 se situe à un échelon en dessous du OnePlus 9 Pro, plus cher, et au-dessus du OnePlus 9R, dans les derniers enjeux tarifaires des smartphones OnePlus. Le OnePlus 9 dispose de deux RAM et de deux options de stockage. Cela représente 8 Go et 12 Go de RAM et votre choix entre 128 Go et 256 Go de RAM. Ainsi, vos choix se situent entre la configuration 8 Go + 128 Go au prix de 49 999 Rs et la configuration 12 Go + 256 Go qui coûte 54 999 Rs. Les deux variantes peuvent être déclinées dans les trois couleurs: Arctic Sky, Winter Mist et Astral Black. D’une certaine manière, le OnePlus 9 sape sérieusement le Samsung Galaxy S21 (les prix commencent Rs 69,999), a l’avantage de la nouveauté par rapport au Xiaomi Mi 10 (les prix commencent Rs 49,999) et est certainement meilleur que l’Oppo Find X2 (environ Rs 57,990) à moins sur la fiche technique.

OnePlus 9 Design: le monde est passé d’un amour pour les téléphones brillants à des finitions mates

Le langage de conception OnePlus 9 est un mélange plutôt intéressant. Plus vous le regardez, plus vous vous rendez compte qu’il tient toujours beaucoup au passé pour vous donner un design de téléphone qui est typiquement OnePlus. Pourtant, il y a aussi beaucoup de nouveautés, une véritable mise à jour du design et une interprétation plus moderne de ce à quoi un téléphone phare Android devrait ressembler. Un coup d’oeil au OnePlus 9, et même si vous ne connaissez pas l’identité exacte du téléphone, vous savez juste que c’est un téléphone OnePlus. Cela ne mesure que 8,1 mm d’épaisseur, ce qui le rend plus fin que son prédécesseur de 8,4 mm. Cela fait également pencher la balance à 183 grammes, soit 5 grammes de moins qu’auparavant. Le OnePlus 8T est agréable à tenir, le OnePlus 9 l’est encore plus. Son verre Gorilla Glass à l’avant et à l’arrière, qui ajoute également une certaine assurance, mais pas le dernier Gorilla Glass Victus.

Vous pouvez acheter le OnePlus 9 en trois couleurs: Winter Mist, Arctic Sky et Astral Black. La brume d’hiver, que vous voyez sur la photo ici, obtient ce qui ressemble à une finition à motif métallique et une couleur est en fait un mélange d’une nuance de bleu et de violet, en fonction de la façon dont la lumière tombe dessus. Cela a également le look miroir diffus que Morning Mist sur le OnePlus 9 Pro obtient, du moins le Winter Mist que nous avons ici. Ensuite, il y a Arctic Sky, qui a une finition en verre mat à l’arrière – je m’accroche fermement à l’opinion que les finitions mates accentuent mieux la couleur du téléphone que les finitions brillantes ou brillantes, ce que ce bleu mérite sûrement. Le dernier mais non le moindre est l’Astral Black, qui obtient également une finition noire mate qui devrait assez bien cacher les taches et les empreintes digitales, mieux que les téléphones brillants. Le OnePlus 9 a été construit un peu différemment par rapport au OnePlus 9 Pro. Cela a ce que l’entreprise appelle le cadre en polymère renforcé de fibre de verre qui est plus léger qu’un cadre en métal traditionnel.

OnePlus 9 Performance: OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont sur la même plate-forme, principalement

Le fait est que, et cela importera à peu près à tout le monde qui envisage d’acheter le OnePlus 9, il n’y a aucune différence entre celui-ci et le OnePlus 9 Pro en termes de spécifications de base. Cela signifie que cela obtient également la même dernière et meilleure puce Qualcomm Snapdragon 888, les options de 8 Go et 12 Go de RAM ainsi que les choix de stockage de 128 Go et 256 Go. Vous devriez être assez bien approvisionné sur l’aspect de la protection pour l’avenir, même avec 8 Go de RAM, tandis que 12 Go vous donne beaucoup plus de bande passante si vous avez vraiment l’intention de faire du multitâche ou de jouer sur le OnePlus 9. Cela étant dit, de nombreux consommateurs ont souvent estimé que s’il existe une option de 12 Go pour un peu plus d’argent, pourquoi ne pas étirer ce supplément et obtenir plus de RAM. Difficile d’argumenter avec cela. Ce qui aide également le OnePlus 9 en cours de route, c’est la norme de stockage UFS 3.1 très rapide, qui offre des vitesses de lecture et d’écriture de données très rapides, ce qui se traduit par des performances d’application vraiment optimales. Ensuite, il y a la fonction TurboBoost 3.0, qui utilise la compression RAM et utilise le stockage rapide comme RAM virtuelle pour vous donner plus d’espace pour laisser plus d’applications ouvertes en arrière-plan. Pour commencer, vous disposez de toute façon d’une marge de manœuvre fantastique, qu’il s’agisse de 8 Go de RAM ou de 12 Go de RAM. Mais cela vous donne cette couche de certitude que le système sait quand intervenir, le cas échéant. C’est une méthode que nous avons déjà vue sur les PC Windows, avec plus ou moins de succès.

OxygenOS reste incroyablement intuitif à utiliser, est soyeux et agréable à l’œil. Il n’y a pas de réel changement visuel par rapport aux dernières itérations d’OxygenOS, et c’est génial car c’est déjà la personnalisation Android la plus propre et la plus esthétique, de ce côté d’Android pur lui-même. Il s’agit de modifications et d’améliorations subtiles depuis un certain temps, et cette stratégie d’évolution fonctionne plutôt bien. Les polices, la mise en page et les espaces blancs généreusement laissés (ou les espaces noirs si vous êtes en mode sombre) mettent vraiment un sourire sur le visage. Il a des problèmes similaires que j’avais également observés avec le OnePlus 9 Pro. Par exemple, lorsque vous utilisez le navigateur Web Microsoft Edge, appuyez sur la barre de recherche et le clavier Gboard met plus de quelques secondes pour arriver sur la scène. Je n’ai pas remarqué ce comportement sur d’autres téléphones. Deuxièmement, dans l’application Galerie, il n’y a toujours pas d’option pour l’amélioration automatique de l’édition – beaucoup d’utilisateurs préfèrent cela, et c’est quelque chose que les téléphones phares ont tendance à avoir. Troisièmement, lorsque vous recadrez une image à l’aide des outils d’édition de la Galerie, les bordures sont si épaisses que vous ne pouvez pas vraiment effectuer un ajustement fin avec les recadrages à moins que vous ne soyez vraiment chanceux.

La dernière quête de OnePlus pour rendre le chargement des smartphones encore plus rapide conduit à la combinaison de Warp Charge 65T, qui, lorsque vous utilisez le chargeur OnePlus, passe d’un état complètement déchargé à 100% en environ 29 minutes. C’est un taux assez rapide, peu importe la façon dont vous le regardez, pour une batterie de 4500 mAh. C’est cependant là qu’intervient le premier grand changement, par rapport au OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9 n’obtient pas Warp Charge 50 Wireless. Au lieu de cela, vous aurez la charge sans fil de 15 W disponible à partir de tous les chargeurs sans fil Qi.

Caméra OnePlus 9: Est-ce une encoche sous le OnePlus 9 Pro? Non, ce n’est pas

À première vue, les choses semblent quelque peu similaires entre le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro sur le plan de la photographie. Pourtant, il existe suffisamment de différences pour mieux différencier le plus cher des deux téléphones, et c’est compréhensible. Le OnePlus 9 reçoit également un appareil photo principal de 48 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels. Ce sont respectivement les Sony IMX689 et Sony IMX766. Le OnePlus 9 Pro obtient à la place la combinaison Sony IMX789 et Sony IMX766. En outre, la caméra principale de la configuration à trois caméras sur le OnePlus 9 n’obtient pas de stabilisation optique de l’image (OIS) et a à la place uniquement une stabilisation d’image électronique (EIS). Malgré ces différences, le plus grand ensemble de fonctionnalités de la caméra reste très similaire sur les deux téléphones, avec les entrées Hasselblad – ce que le OnePlus 9 montre également fièrement sur le module de caméra à l’arrière. Alors, que fait vraiment Hasselblad? Tout d’abord, vous verrez un mode Hasselblad Pro dans l’application appareil photo. Si vous souhaitez mieux contrôler l’apparence de vos photos, cela vous donne tout ce que vous attendez: ISO, mise au point, exposition et plus de réglages manuels. Vous pouvez également filmer en RAW 12 bits, ce qui devrait donner jusqu’à 64x couleur par rapport aux images RAW 10 bits traditionnelles. Ensuite, il y a le calibrage des couleurs de Hasselblad qui devrait faire pencher encore plus les photos du OnePlus 9 Pro vers la précision et le réalisme.

Il peut y avoir des différences de capteur entre celui-ci et le OnePlus 9 Pro, mais il se pourrait aussi qu’il n’y en ait pas eu. Les téléphones et le matériel de l’appareil photo présentent des avantages et des inconvénients très similaires. Et cela vient de quelqu’un qui est passé du OnePlus 9 Pro au OnePlus 9. Les photos que les captures, dans toutes les conditions d’éclairage, sont très similaires à ce que gère son frère plus cher, bien que cela bénéficie du soutien supplémentaire d’OIS. Les photos sont très joliment détaillées, les éléments les plus fins d’une photo transparaissent bien sans être sacrifiés par la réduction du bruit ou perdus à cause de trop de bruit. La mise au point semble définitivement se verrouiller plus rapidement qu’avant, et j’aime vraiment la façon dont le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro donnent tous deux l’air aux nuages ​​dans le ciel.

Cela étant dit, les photos en basse lumière nécessitent encore du travail. Et ce n’est pas quelque chose qui ne peut pas être corrigé avec des mises à jour logicielles pour peaufiner les algorithmes de traitement d’image et comment ils gèrent la lumière et reproduisent les couleurs. À ce stade, j’ai remarqué que les photos en faible luminosité du OnePlus 9 ont tendance à biaiser les zones les moins éclairées d’une photo pour qu’elles paraissent encore plus sombres, tandis que les couleurs ne sont pas exactement les plus précises à tout moment. Cela étant dit, le matériel est bien en place.

Écran OnePlus 9: plat non incurvé, mais absolument parfait

Tout comme le OnePlus 8T, le OnePlus 9 dispose également d’un écran plat et non légèrement incurvé comme le OnePlus 9 Pro. C’est un écran de 6,5 pouces comme avant, un Fluid AMOLED avec une résolution de 2400 x 1080. Il y a le Corning Gorilla Glass 5 qui est le nouvel add-on matériel, quelque chose que le prédécesseur a raté. Cet écran fait des taux de rafraîchissement de 120 Hz et obtient de très belles couleurs. Je l’ai déjà dit et je le répète – ce que je préfère, ce sont les paramètres de calibrage de l’écran P3, car j’aime le plus ce dynamisme tamisé des couleurs. Il y a des améliorations certaines qui se font sentir lorsque vous l’utilisez. Les commutateurs de luminosité, quelle que soit leur subtilité ou leur intensité, se produisent désormais beaucoup plus facilement. L’une des raisons en est le double capteur de lumière ambiante du téléphone. Je préfère également garder la fonction Comfort Tone activée, ce qui modifie fondamentalement les couleurs de l’écran pour qu’elles correspondent à votre éclairage ambiant, afin de réduire la fatigue oculaire. Plus que cela, l’écran n’a pas l’air déplacé non plus – vous ne faites pas cette transition discordante d’une lumière chaude autour de vous à un affichage de couleurs relativement froides.

Le dernier mot: beaucoup plus proche du OnePlus 9 Pro, là où cela compte le plus

Le OnePlus 9 est beaucoup plus proche du OnePlus 9 que vous ne l’auriez imaginé. Pour la plupart des pièces, il s’agit en grande partie du même téléphone – le plus vrai en ce qui concerne la puissance sous le capot. C’est une taille d’affichage légèrement plus petite, qui devrait vous plaire si vous aimez quelque chose de plus compact. Bien que comparativement. La caméra est une combinaison de trois caméras au lieu d’une quatre caméras, mais elle fait plus que faire le travail. Pour être honnête, la charge sans fil rapide ne manquerait pas vraiment à beaucoup. Aussi parce que la différence de prix signifie que certains sacrifices doivent être faits, mais OnePlus n’a pas vraiment eu d’impact sur la convivialité du OnePlus 9 et l’expérience globale que vous attendez d’un téléphone qui est une alternative phare solide. Le OnePlus 9 est plus de téléphone que ce à quoi vous vous attendiez, et c’est toujours un bon début de construction.