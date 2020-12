Il y a toujours eu quelque chose de très sympathique dans les téléphones Nokia, en particulier depuis le début de la nouvelle ère. Il n’est pas facile de comprendre le schéma de dénomination – que signifie 2.4, la plupart des clients ne prendraient pas la peine d’enquêter plus avant. Mais ils n’en ont pas non plus besoin, car ce qu’ils obtiennent pour l’argent qu’ils paient, c’est une expérience d’utilisation cohérente des smartphones. Aussi cohérent que possible. Nettoyez Android avec la promesse de mises à jour opportunes, faites en Inde et un argumentaire de confidentialité qui est autrement difficile à égaler dans cette gamme de prix. C’est plus ou moins la même chose avec le nouveau Nokia 2.4, qui est au prix de Rs 11,499 mais est disponible à un prix réduit de Rs 10,399 pour une durée limitée. Fait inquiétant, ce qui reste le même qu’avant, c’est que Nokia refuse de rivaliser avec les rivaux sur la fiche technique. Les spécifications du Nokia 2.4 telles que nous les avons vues incluent le processeur MediaTek Helio P22, 3 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, des appareils photo 13 mégapixels + 2 mégapixels à l’arrière, un grand écran HD + de 6,4 pouces et une batterie de 4500 mAh.

Jetons un coup d’œil rapide aux rivaux du Nokia 2.4 et à leurs fiches techniques. Il y a le Xiaomi Redmi 9 Prime, au prix de 10999 Rs pour la configuration 4 Go + 128 Go et de 9999 Rs pour l’option 4 Go + 64 Go. Il est alimenté par le processeur MediaTek Helio G80, quatre caméras à l’arrière (13 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels), un écran de 6,53 pouces avec une résolution Full HD, une charge rapide de 18 watts et un grande batterie 5020mAh. Aussi, fabriqué en Inde. Ensuite, il y a l’édition Realme C15 Qualcomm. Cela a un prix de Rs 10999 pour la configuration 4 Go + 64 Go et exécute le processeur Qualcomm Snapdragon 460, des caméras quadruples LED de 13 mégapixels à l’arrière, un écran de 6,5 pouces, une charge rapide de 18 watts et une batterie gigantesque de 6000 mAh. Alors, combien de poids accorderiez-vous à l’aspect propre d’Android, au cas où vous utiliseriez régulièrement le téléphone pour la photographie, par exemple?

En ce qui concerne le design, le Nokia 2.4, tout comme les téléphones Nokia précédents, est agréable à tenir. C’est un mélange de verre, de métal et de polycarbonate qui se fond bien dans la main. La coque en polycarbonate est dotée d’un cadre en métal qui ajoute une véritable cuillerée de solidité. Et vous remarquerez bientôt que la coque arrière a une très belle texture, ce que Nokia appelle la coque nano-texturée. Ce n’est pas seulement un plaisir visuel, mais cela ajoute un élément tactile et croyez-moi quand je dis cela, vous aimerez faire courir vos doigts de haut en bas juste pour sentir les crêtes passer. Le Nokia 2.4 sera disponible en plusieurs couleurs: le Charcoal familier ainsi que les options uniques Dusk et Fjord. Je dois dire que j’aime assez l’apparence du fjord. Alors que le Nokia 2.4 fait pencher la balance à 189 grammes, je dois noter qu’il semble beaucoup plus léger dans la main que ce que les chiffres semblent suggérer.

L’écran de 6,5 pouces est une dalle IPS, avec une résolution de 1600 x 720 pixels. C’est une résolution assez unique à avoir, quelque chose que l’on ne voit pas sur de nombreux téléphones. Cette résolution est-elle vraiment suffisante pour un téléphone que vous envisagez de conserver au moins pendant quelques années? C’est à vous de répondre, en fonction de l’utilisation que vous en faites, des applications, de la quantité de médias que vous souhaitez consommer, etc. En termes de taille et d’expérience immersive qui l’accompagne, le Nokia 2.4 fait les choses exactement comme vous vous y attendez. C’est aussi la taille de l’écran qui est maintenant la normale pour le cours, pour les téléphones de cette gamme de prix, donnez ou prenez quelques-uns. Cela reproduit assez bien les couleurs, mais j’aurais aimé qu’il soit un peu plus brillant pour résoudre le problème mineur de l’utilisation en extérieur lorsque le soleil brille.

En ce qui concerne les performances, le MediaTek Helio P22 avance du mieux qu’il peut. Surtout avec les 3 Go de RAM avec lesquels il doit fonctionner. Si votre utilisation implique généralement de jongler avec des boîtes aux lettres, des applications de médias sociaux, une charge régulière des onglets du navigateur Web Google Chrome ou Microsoft Edge et peut-être des binging occasionnels sur YouTube, le Nokia 2.4 fait le travail. Cependant, vous remarquerez de temps en temps une lenteur si beaucoup de contenu gourmand en ressources est laissé ouvert en arrière-plan. Trop d’applications en arrière-plan et le multitâche au-delà d’un certain point entraîneront des difficultés visuelles pour les performances. Mais tout ira bien tant que vous n’en attendez pas trop. Il aurait pu y avoir une marge de manœuvre plus élevée pour les performances si Nokia avait opté pour 4 Go de RAM à la place, et la décision de s’en tenir à 3 Go de RAM est pour le moins déroutante. Peu importe qu’Android soit propre et qu’aucun bloatware ne ronge les ressources.

La cerise sur le gâteau proverbiale avec chaque téléphone Nokia est l’expérience Android propre et inchangée, quelque chose à peu près aucun des rivaux du Nokia 2.4 ne peut prétendre offrir. Si vous êtes quelqu’un qui n’aime pas non plus les personnalisations et les ajouts chintzy et exagérés dont souffrent de nombreux téléphones Android abordables, c’est le meilleur plan d’action pour vous. C’est aussi proche de la façon dont Google voulait que vous expérimentiez Android, que possible en dehors de la gamme de téléphones Pixel. Pas de placement d’icônes au hasard, pas de jeu inutile avec les couleurs et bien sûr, aucune publicité n’apparaît sur votre téléphone lorsque vous vous y attendez le moins. Au moins aucun n’est apparu pendant que je testais le Nokia 2.4 et c’est un soulagement.

La durée de vie de la batterie, en raison du fait que les choses restent telles quelles sur le plan logiciel, est le plus grand bénéficiaire. Le Nokia 2.4 dure deux jours avec une seule charge, et c’est un très bon retour d’une batterie de 4500 mAh, quelle que soit la façon dont vous le regardez. Cela étant dit, le Nokia 2.4 utilise toujours un port micro-USB et n’a pas de charge rapide, ce dernier étant un gros raté. Cela signifie qu’un Nokia 2.4 complètement déchargé prendra environ 3 heures et un peu plus pour se recharger complètement.

Si la photographie est votre truc, vous constaterez que le Nokia 2.4 dispose d’un appareil photo de 13 mégapixels associé à un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière. Est-ce suffisant de nos jours? En fait, pour la plupart, oui. Le Nokia 2.4 sort des photos de jour très utilisables et de bonnes photos lumineuses. Ils ne sont pas les plus riches en matière de couleurs, mais je suppose que c’est ainsi que le traitement de l’image a été réglé et je le préférerais davantage à la saturation non naturelle vers laquelle se tournent beaucoup de téléphones. La plage dynamique est bonne, les photos sont nettes et lorsque vous effectuez un zoom avant, vous pouvez voir des détails considérables. Les choses ne sont pas aussi simples lorsque la lumière diminue, et la faible luminosité ainsi que certaines prises de vue en intérieur ont vraiment du mal à démarrer. Les détails sont perdus, il y a parfois du bruit et il y a une suppression agressive du bruit à d’autres moments. Vous auriez un peu de répit avec le mode nuit, mais c’est juste une grâce salvatrice. En gros, l’appareil photo du Nokia 2.4 est très utilisable pour la plupart.

Le dernier mot: Nokia 2.4 n’est pas pour tout le monde, mais il a quelque chose pour tout le monde

Le problème avec le Nokia 2.4 est que, même s’il fait assez bien la plupart des choses, il y a certainement des ratés flagrants en cours de route. Un autre concert de RAM aurait pu encore améliorer les performances de manière significative et aurait également été au même niveau que ce qui est disponible dans la fourchette de prix. La caméra fonctionne bien dans une moitié, mais pas tellement lorsque la lumière s’éteint. Et il n’y a pas de charge rapide pour la batterie. L’affichage est un peu contradictoire, car d’une part, il fonctionne et semble très utilisable, mais je sais pertinemment que cette résolution commencera à sembler datée très bientôt. Pourtant, le Nokia 2.4 a très certainement ses points forts. Android propre, déploiement en temps opportun des mises à jour, y compris les correctifs de sécurité, une autonomie robuste et une bonne construction agréable à tenir et à utiliser. Le Nokia 2.4 est un téléphone pour à peu près tous ceux qui ne veulent pas des complications que la plupart de ses concurrents offrent avec des personnalisations d’interface et des publicités sur le téléphone. Ce que vous compromettez pour des performances brutes, vous le compenseriez largement par la finesse et l’équilibre du Nokia 2.4 en abondance.