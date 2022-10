Un «téléphone à vent» pour le deuil aide le propriétaire d’un restaurant dont le mari est décédé de COVID-19

La zone boisée derrière L’Orée du Bois à Chelsea, au Québec, était une oasis pour son regretté chef Jean-Claude Chartrand.

Moins d’un an après sa mort de la COVID-19, sa veuve Josée Chartrand a transformé le quartier en un lieu où elle, sa famille, son personnel et le public peuvent vivre leur deuil.

Chartrand dit qu’elle était restée sans voix lorsqu’elle a été approchée pour la première fois pour construire une cabine de «téléphone à vent» dans l’espace, où il y avait tant de sens pour son mari.

« Pour lui, cela signifiait la beauté ; cela signifiait la liberté ; cela signifiait la paix », a déclaré Chartrand dans une entrevue avec CBC Radio. Tout en un jour.

Le fil du vent Chelsea Wind Phone a été ouvert au public le mois dernier grâce aux contributions d’organismes locaux et de résidents et au travail de Chartrand, des bénévoles locaux, et de Donna Troop, la bénévole de Bereaved Families of Ontario qui est venue à Chartrand avec l’idée.

Josée Chartrand dit que son défunt mari Jean-Claude aurait soutenu le projet de « téléphone à vent » dans un espace qui était autrefois son oasis, juste derrière le restaurant L’Orée du Bois. (Jessa Runciman/CBC)

Le concept de téléphone à vent est essentiellement un espace privé avec un téléphone non connecté originaire d’Otsuchi, au Japon, a déclaré Troop.

Le designer Itaru Sasaki a construit le premier téléphone à vent comme lieu de deuil après la mort de son cousin d’une maladie, a déclaré Troop. Le “Téléphone du vent” a été ouvert au public en 2011 après le tremblement de terre et le tsunami de Tohoku pour que les habitants pleurent leurs proches perdus.

Troop dit qu’elle a été inspirée par un histoire d’un autre téléphone à vent qui a été mis en place par Crossroads Hospice Society au Pioneer Memorial Park à Port Moody, en Colombie-Britannique

“Littéralement, c’était comme si une ampoule s’était éteinte”, a-t-elle déclaré. “Chaque communauté en a besoin.”

Dans ses recherches, Donna Troop est tombée sur ces mots, écrits par Millet Israel, que l’on peut voir à l’entrée du téléphone à vent de Chelsea. (Soumis par Donna Troop)

Permission de pleurer ‘où vous êtes’

Bien que son organisation n’ait pas été directement impliquée dans le projet, Troop a déclaré que son travail de soutien aux groupes de personnes en deuil par le biais de la section d’Ottawa de l’organisation l’avait informée de sa valeur.

Troop a déclaré que le téléphone à vent offre à ses visiteurs “la permission d’être exactement là où vous êtes avec votre chagrin”, loin des pressions sociétales pour passer à autre chose. Elle a dit que les gens qui viennent au téléphone ressentent “toute la gamme des sentiments” qui accompagnent la perte.

“Vous venez ici et vous pouvez avoir la liberté d’exprimer tout cela et d’être à ce moment-là avec ce qui vous est présent”, a déclaré Troop.

“Cela nous permet vraiment, je pense, de toucher notre cœur et de savoir que cette relation perdure.”

Le stand est ouvert au public depuis environ un mois et Troop a déclaré que son livre d’or est déjà presque plein de messages et de poèmes de visiteurs à leurs proches disparus. (Jessa Runciman/CBC)

Chartrand dit qu’elle dit des choses au téléphone à vent qu’elle ne dirait pas ailleurs.

“Le chagrin, la douleur, la colère – tout ce qui précède, je l’ai dit ici”, a-t-elle déclaré. “Tranquillement, seul, sans me sentir jugé… et j’en suis ressorti soulagé et moins lourd sur les épaules.”

Le téléphone à vent est ouvert à tous, a déclaré Chartrand. “Il suffit de passer et vous pourrez vous faire votre propre opinion.”

Écoutez l’interview complète ici: