Un «téléphone à vent» niché dans la forêt du Niagara aide les personnes en deuil à parler à ceux qu’elles ont perdus

Linda-Rose Krasnor fait du bénévolat auprès d’enfants en deuil, par l’intermédiaire de Hospice Niagara. Elle emmène souvent ses groupes de soutien aux personnes en deuil dans la nature, où elle trouve que les gens peuvent se sentir plus à l’aise pour s’ouvrir sur ce qu’ils ressentent.

Depuis cette semaine, elle a un nouvel endroit où amener ses jeunes protégés – un bosquet spacieux dans les bois de la zone de conservation de Ball’s Falls où vous pouvez trouver un téléphone spécial pour appeler les êtres chers décédés, niché à côté de la base de l’escarpement du Niagara et quelques rochers massifs.

Connu sous le nom de « téléphone à vent », le combiné de la vieille école est monté sur un support au milieu des arbres, non loin du ruisseau Twenty Mile. Il est destiné à être un lieu où les personnes en deuil peuvent ressentir un lien avec leurs proches décédés et fait partie d’un mouvement mondial qui a débuté au Japon en 2010.

Krasnor, psychologue du développement avant de prendre sa retraite, pense que le téléphone sera un vecteur pour que les préadolescents de son groupe actuel se sentent connectés avec les personnes qu’ils ont perdues.

Linda-Rose Krasnor fait du bénévolat auprès d’enfants en deuil, par l’intermédiaire de Hospice Niagara, et a hâte d’amener les membres de son groupe à voir le nouveau téléphone à vent. (Saira Peesker/CBC)

« Je pense qu’il y a un sentiment d’avoir besoin de dire des choses et de vouloir communiquer, et de ressentir toujours une connexion et de vouloir une relation, que les enfants vont apprécier », a-t-elle déclaré mercredi, alors que le téléphone à vent a été révélé lors d’un événement au Lincoln, en Ontario. zone de conservation. C’est un projet commun de Hospice Niagara et de la Niagara Peninsula Conservation Authority.

Krasnor a reconnu, cependant, que certains enfants n’avaient peut-être jamais vu un téléphone de cette variété, avec un combiné et un cadran : « Je devrai peut-être faire une démonstration. »

« Connecté à nulle part »

Création de Sasaki Itaru le premier « téléphone du vent » dans le nord-est du Japon, alors qu’il pleurait la mort de son cousin d’un cancer.

« Le » téléphone du vent « n’est connecté à rien, mais parler à des êtres chers perdus via le téléphone donne aux gens le sentiment d’être connectés avec leurs proches perdus », déclare le site Web du téléphone à vent d’origine.

« Le sentiment d’être connecté avec des êtres chers est une imagination créée par le cœur brisé des gens, cependant, cette imagination donne à ces personnes un espoir de vivre. »

Un téléphone à vent a été érigé à New Maryland, au Nouveau-Brunswick, plus tôt cette année. (Tim Scammel)

Il dit que le téléphone aide les gens à communiquer des choses qu’ils auraient aimé dire de leur vivant.

Il y a maintenant plus de 100 téléphones à vent dans le monde, avec des concentrations particulières en Europe et en Amérique du Nord. L’installation de Ball’s Falls est la première à Niagara, les plus proches en Ontario étant situées à Mississauga, Port Franks et Lindsay. Il existe également plusieurs Wind Phones dans l’État de New York.

Les gens « n’ont pas eu la chance de dire au revoir » pendant la pandémie

Melissa Penner, spécialiste du deuil à Hospice Niagara, dit qu’elle utilisera le nouveau téléphone à vent de la région pour parler avec sa mère et sa belle-mère, qui sont toutes deux décédées à peu de temps l’une de l’autre. Elle envisage que certaines personnes traitent le téléphone à vent comme un lieu de sépulture, en particulier celles pour qui se rendre sur les lieux de repos de leurs proches est onéreux ou impossible.

Elle ajoute que de nombreuses personnes qui ont perdu quelqu’un pendant la pandémie n’ont pas eu la possibilité de fermer leurs portes, et dit que cela pourrait aider.

John Riley a installé un téléphone à vent à Digby, N.-É. (Robert Short/CBC)

« Beaucoup de gens pendant la pandémie n’ont pas eu la chance de dire au revoir ou d’avoir des funérailles, ou leur proche est décédé subitement, ils n’ont donc peut-être pas l’occasion de dire au revoir », a déclaré Penner mercredi, notant que cela pourrait également être un endroit pour partager de nouveaux développements avec des personnes décédées. « Certaines personnes ont peut-être obtenu leur diplôme, ou se sont mariées ou quoi que ce soit – les moments joyeux de » Hé, j’aurais aimé que tu sois là. Tu ne croirais pas ce que quiconque a fait. « »

Elle dit que la nature privée du téléphone à vent, perché dans un bel endroit dans les bois, peut plaire aux personnes en deuil mais qui ne sont pas à l’aise pour demander de l’aide.

« J’entends souvent » Oh, je vais bien « , mais ils ne vont pas bien – ils ne sont tout simplement pas prêts pour un groupe de soutien », a-t-elle déclaré. « Si les gens se sentent comme ça, ce téléphone est un endroit où ils peuvent peut-être partager les pensées et les sentiments qui sont sur leur cœur, s’ils ont besoin d’un espace pour les libérer. »