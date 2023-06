Un téléphone a été lancé sur Bebe Rexha lors d’un concert à New York. Ce n’est pas la première fois que cela arrive

Dimanche n’était probablement pas la meilleure soirée de la vie de la chanteuse Bebe Rexha, car sa tournée Best F * n Night of My Life, au Pier 17 de New York, a été écourtée après qu’un membre du public ait lancé un téléphone portable sur le visage de l’artiste.

La vidéo a capturé le moment où l’appareil a traversé les airs et a frappé Rexha à la tête, la faisant s’effondrer sur ses genoux avant d’être aidée hors de la scène.

Spectacle absolument génial gâché par un fan jetant son téléphone sur @BebeRexha j’espère qu’elle va bien après ça pic.twitter.com/4eBScgurv5 —@captiv_8_

Le Je vais bien (bleu) et Destiné à être La chanteuse a assuré aux fans lundi qu’elle allait bien dans un post Instagram révélant un œil gauche noirci avec un bandage sur son sourcil.

La mère de l’homme de 33 ans, Bukurije Rexha, aurait a déclaré aux médias que sa fille avait besoin de trois points de suture.

Ce n’est là qu’un des nombreux incidents récents impliquant des projectiles lancés sur des stars lors de leurs performances, soit pour attirer l’attention, soit même pour intimider un artiste, avec des conséquences parfois graves.

Un homme de 27 ans du New Jersey attendait d’être mis en accusation lundi après avoir été arrêté pour voies de fait en relation avec l’incident survenu au spectacle de Rexha. Il n’y avait aucune information immédiate indiquant s’il avait un avocat qui pourrait commenter l’allégation.

Une vidéo séparée partagée du concert semble montrer la sécurité tirant un homme de la foule. CBC News ne peut pas vérifier de manière indépendante les images ou que l’homme arrêté est celui vu dans la vidéo.

Les étoiles ont frappé

Rexha n’est en aucun cas le seul artiste à avoir dû faire face à des spectateurs perturbant leurs performances en fouettant des projectiles sur scène.

Le chanteur Harry Styles était enjoué d’avoir des téléphones lancés sur lui lors des concerts de 2018, ce qui rend Appels téléphoniques et prendre des selfies avant de renvoyer les appareils à leurs propriétaires.

Le Sucre de pastèque le chanteur a également gardé son sang-froid en 2022, quand il a eu un bouteille d’eau jeté à l’aine. Il était aussi frapper dans l’œil avec une poignée de bonbons lors d’une représentation à Los Angeles la même année, grimaçant clairement mais continuant.

Styles a même glissé sur scène après un fan jeté un kiwi sur scène, dans un clin d’œil apparent à sa chanson kiwilors de sa tournée de 2017.

Les fans de Lady Gaga ont supposé qu’elle était protégé par un écran invisible d’une certaine manière lorsqu’un membre du public a lancé un objet vers la superstar, lors de sa tournée Chromatic Ball 2022, mais il semble avoir été bloqué en plein vol et est tombé au sol.

Au cours de cette même tournée, ce qui ressemblait à un jouet en peluche a effleuré la tête de la gagnante d’un Grammy et d’un Oscar alors qu’elle était au milieu d’une chanson, mais Gaga n’a pas manqué un battement.

La chanteuse britannique Cher Lloyd a mis un terme brutal à une performance de 2012 à Chelmsford, en Angleterre, lorsque des bouteilles ont été bombardées sur scène . Lloyd, qui avait 19 ans à l’époque, a quitté la scène juste des chansons dans son set.

Plus tard, elle est revenue sur scène pour continuer la performance mais a exprimé sa colère face à ce qui s’est passé, affirmant que les bouteilles contenaient de l’urine.