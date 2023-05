Un technicien en congé de maladie pendant 15 ans tout en continuant à recevoir des poursuites salariales de 54 000 £ – parce qu’il veut plus d’argent

Un technicien SENIOR qui était en congé de maladie depuis 2008 et qui percevait toujours un salaire annuel de 54 000 £ a intenté une action en justice parce qu’il n’avait pas reçu d’augmentation de salaire.

Ian Clifford a affirmé avoir été victime de discrimination fondée sur le handicap parce que son salaire n’a pas été augmenté au cours des 15 années où il n’a pas travaillé.

Ian Clifford a intenté une action en justice pour ce qu’il considérait comme une discrimination fondée sur le handicap Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Dans le cadre d’un plan de santé IBM lucratif, le spécialiste en informatique reçoit plus de 54 000 £ par an et est assuré de recevoir le salaire jusqu’à l’âge de 65 ans, ce qui signifie qu’il empochera plus de 1,5 million de £.

Mais, M. Clifford a fait valoir que ce n’était « pas assez généreux », affirmant que son salaire de 54 028 £ « diminuerait » avec le temps en raison de l’inflation.

Cependant, un tribunal du travail a rejeté ses demandes – un juge lui ayant dit qu’il avait reçu un « avantage très substantiel » et un « traitement favorable ».

Le tribunal du travail de Reading, Berks, a entendu M. Clifford – qui a étudié au King’s College de Londres – a commencé à travailler pour Lotus Development en 2000 avant son acquisition par IBM.

Il a pris un congé de maladie en septembre 2008 et est resté sans travail jusqu’en 2013, date à laquelle il a présenté un grief.

Dans le cadre du grief, M. Clifford s’est plaint de ne pas avoir reçu d’augmentation de salaire et s’est également plaint du pécule de vacances pour la période de cinq ans.

En avril 2013, alors que M. Clifford était dans la trentaine, un « accord de compromis » a été conclu et ses plaintes ont été réglées en l’inscrivant au régime d’invalidité de l’entreprise.

Selon le plan, une personne incapable de travailler n’est pas licenciée, mais reste salariée et n’a « aucune obligation de travailler », a-t-on entendu.

Un employé participant au régime a le « droit », jusqu’à son rétablissement, sa retraite ou son décès s’il survient plus tôt, de recevoir 75 % des gains convenus.

Dans le cas de M. Clifford, son salaire convenu était de 72 037 £, ce qui signifie qu’à partir de 2013, il recevrait 54 028 £ par an après déduction de 25 %.

Le plan a été mis en place pendant plus de 30 ans jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite de 65 ans, ce qui signifie qu’il recevra un total de plus de 1,5 million de livres sterling.

Il a également reçu 8 685 £ pour régler ses plaintes concernant les congés payés en 2013 et a accepté de ne plus jamais soulever de grief concernant les mêmes problèmes.

Mais, en février 2022, M. Clifford a poursuivi IBM devant un tribunal du travail avec de nouvelles plaintes pour discrimination fondée sur le handicap, reflétant son grief précédent.

Il a déclaré avoir été traité « défavorablement » sans augmentation de salaire depuis 2013, droit aux congés et s’est comparé à un salarié non handicapé qui aurait perçu l’intégralité de son salaire pendant les vacances.

M. Clifford a déclaré au tribunal que l’inflation s’élevant désormais à plus de 10%, « la valeur des paiements diminuerait bientôt ».

Il a déclaré: « Le but du plan était de donner une sécurité aux employés incapables de travailler – cela n’a pas été atteint si les paiements étaient gelés à jamais. »

Le juge du travail Paul Housego a rejeté son dossier.

Le juge Housego a déclaré: « Le fait que les employés actifs puissent obtenir des augmentations de salaire, mais pas les employés inactifs, est une différence, mais n’est pas, à mon avis, un préjudice causé par quelque chose résultant d’un handicap.

« La plainte est en fait que l’avantage d’être un employé inactif sur le Régime n’est pas assez généreux, car les paiements sont à un niveau fixe depuis le 6 avril 2013, maintenant 10 ans, et peuvent le rester.

« L’affirmation est que l’absence d’augmentation de salaire est une discrimination liée au handicap car il s’agit d’un traitement moins favorable que celui accordé aux personnes non handicapées.

« Cette contestation n’est pas tenable car seules les personnes handicapées peuvent bénéficier du plan.

« Ce n’est pas une discrimination liée au handicap que le Régime ne soit pas encore plus généreux.

« Même si la valeur des 50 000 £ par an a diminué de moitié en 30 ans, cela reste un avantage très substantiel.

« Cependant, ce n’est pas le problème car, fondamentalement, les conditions d’une prestation accordée aux personnes handicapées, et non disponible pour les personnes non handicapées, ne peuvent pas être un traitement moins favorable lié au handicap.

« C’est un traitement plus favorable, pas moins. »

Un profil LinkedIn de M. Clifford indique qu’il est de la région de Guildford, Surrey, qu’il est « médicalement à la retraite » et qu’il a un fils.