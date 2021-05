Un technicien automobile de CABLE a dit aux flics «tout est de ma faute» après un accident d’horreur en Italie qui a tué 14 personnes.

Trois responsables de la société d’exploitation du téléphérique risquent des peines de prison «très élevées» après avoir prétendument admis avoir délibérément désactivé le système de freinage d’urgence.

Trois personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’homicide involontaire coupable[/caption]

Une femme pleure sur le petit cercueil d’un garçon de deux ans tué dans le crash d’horreur[/caption]

Eitan Biran avec ses parents Amit, 30 ans, et Tal, 26 ans, et son frère de deux ans[/caption]

Les parents de la famille à côté des cercueils[/caption]

Un chariot roulant à 100 mph a été catapulté à 54 mètres avant de s’effondrer au sol à Stresa, dans le nord de l’Italie, dimanche, tuant une famille de cinq et plusieurs couples.

L’événement catastrophique a duré environ 30 secondes et a commencé lorsque la voiture s’est approchée du sommet, puis a redescendu vers un pylône, avant de voler dans les airs et de s’écraser dans le sol.

Les flics ont arrêté mercredi trois des patrons du téléphérique, soupçonnés d’homicide involontaire coupable aggravé et de deux autres infractions liées à l’incident, et sont actuellement détenus dans une prison de Pallanza, selon les médias italiens.

Il est allégué que le trio a désactivé un frein d’urgence pour éviter de fermer pour des réparations cruciales et de perdre des revenus.

‘TOUT EST DE MA FAUTE’

Les suspects ont été nommés propriétaire de l’entreprise Luigi Nerini, 56 ans, et deux autres dirigeants, Gabriele Tadini et Enrico Perocchio.

Selon la Repubblica, Tadini, un technicien, a admis avoir «délibérément et à plusieurs reprises… désactivé le système de freinage».

«Tout est de ma faute», aurait-il déclaré jeudi aux magistrats.

Les enquêteurs ont déclaré que le système de freinage d’urgence avait été «falsifié» au lieu de procéder à «l’intervention radicale» coûteuse dont il avait besoin pour résoudre le problème.

La procureure en chef Olimpia Bossi a déclaré que les trois dirigeants sont confrontés à des peines de prison «très élevées» en raison de «l’extraordinaire gravité» de la situation.

Et le trio a été qualifié de «meurtrier» par l’une des soeurs des victimes qui prétend avoir «désactivé les freins pour économiser de l’argent».

« TRAGÉDIE DÉLIBÉRÉE ​​ »

Gali Peleg, 29 ans, la tante d’Eitan Biran, 5 ans, le seul survivant, a imputé le crash d’horreur aux managers et a déclaré que ce n’était «pas un accident» plutôt que «une tragédie délibérée», rapportent les médias italiens.

Peleg et son mari Ron ont désespérément besoin de réponses et sont déterminés à aller au fond des choses.

Elle a dit La Stampa: «Ce n’était pas une tragédie, ce n’était pas une fatalité. C’était un meurtre.

«Il a été écrit dans les journaux et répété à la télévision qu’il semble que« nous voulions économiser sur la maintenance, nous ne voulions pas que le téléphérique reste immobile ». Cela a coûté tant de vies.

Peleg a perdu sa sœur Tal Peleg-Biran, 26 ans, la mère d’Eitan, son beau-frère Amit Biran, 30 ans, et son neveu Tom, âgé de deux ans.

Trois gestionnaires de téléphérique ont été accusés d’avoir délibérément désactivé le frein[/caption]

Le propriétaire de l’entreprise Luigi Nerini est l’un des hommes arrêtés[/caption]

Les patrons ont évité de fermer l’attraction pour les réparations « plus étendues » nécessaires[/caption]

Eitan Biran, 5 ans, le seul survivant de l’accident d’horreur, a perdu cinq membres de sa famille[/caption]

Une photo obsédante d’Eitan et de son grand-père quelques instants avant l’accident[/caption]

La famille, originaire d’Israël, vivait dans le nord de l’Italie où Amit travaillait dans une clinique à Pavie, après avoir étudié la médecine dans la ville, et sa femme diplômée en psychologie s’occupait de leurs fils.

Des membres de la communauté juive ont assisté mercredi à une cérémonie de prière pour les victimes à l’hôpital de Verbania, avant que les corps ne soient remis à leurs familles.

Les grands-parents de Tal, Barbara, 71 ans, et Yitzhak Cohen, 81 ans, qui venaient d’Israël, sont également morts dans l’accident.

Eitan commence à se réveiller à l’hôpital après avoir été placé dans le coma avec des blessures à la tête et une jambe cassée.

Tragiquement, le jeune a demandé «où est maman» alors qu’il se réveillait à l’hôpital de Turin.

Hier soir, lors d’un service pour les victimes et Eitan, la maire de Stresa, Marcella Severino, a déclaré: «Nous sommes le 11 septembre pour Stresa.»

Une prière du Pape a également été lue par le prêtre local.

«Le Saint-Père pense avec émotion à tant de vies tragiquement brisées… et envoie ses prières aux victimes et pour le petit Eitan», a déclaré le Père Gianluca Villa à la congrégation, Courrier en ligne rapports.

« C’ÉTAIT UN CHOIX CONSCIENT »

Mercredi, Bossi a déclaré que le site touristique avait rouvert après la fermeture de Covid fin avril et que les opérateurs utilisaient une pince à jerrycings pour éviter d’avoir à fermer l’attraction pour des réparations «plus étendues» et risquer de perdre de l’argent.

«C’était un choix conscient, absolument conscient. C’est tout », a déclaré Bossi aux journalistes.

«Ce n’était pas une omission ou un oubli occasionnel.

«C’était une décision consciente de désarmer… de désactiver ce système d’urgence afin de remédier à ce qu’on nous a dit être des problèmes, des problèmes techniques qui se produisaient sur la ligne.

Bossi a ajouté: «C’était un choix délibéré pour des raisons économiques; le téléphérique aurait dû être fermé. »

Le procureur a déclaré qu’il n’était toujours pas clair pourquoi le câble de plomb s’était cassé ou s’il était lié au problème de frein.

L’une des soeurs des victimes a imputé l’accident aux trois gérants[/caption]

Une pince en forme de fourche avait été placée sur le frein d’urgence pour le désactiver[/caption]

Des proches pleurent sur les cercueils des membres d’une famille israélienne tués dans l’accident[/caption]

Des contrôles avaient été effectués en 2017 et l’année dernière par des techniciens spécialisés[/caption]

Mais elle a déclaré que la désactivation intentionnelle du frein – effectuée «plusieurs fois» ces dernières semaines pour un problème persistant – a empêché le frein de faire son travail.

Dans un rapport, elle évoque la «volonté délibérée de contourner les systèmes essentiels de sûreté de l’usine pour des raisons économiques et au mépris absolu des règles de sécurité, visant à protéger la sécurité et la vie des personnes transportées».

«Tadini a admis avoir enclenché délibérément et à plusieurs reprises les dispositifs de verrouillage des freins, désactivant le système de freinage d’urgence», a-t-elle déclaré, avant d’ajouter que Perocchio et Nerini, «ont soutenu ce choix et n’ont pas pris de mesures pour permettre les interventions de maintenance nécessaires qui auraient nécessité l’arrêt de l’usine, avec des répercussions économiques ».

« Certes, dimanche n’était pas le premier jour et cela a été admis », a déclaré Bossi aux journalistes.

L’interrogatoire des suspects devrait avoir lieu samedi matin.

Alberto Cicognani, un responsable de la police, a déclaré que la pince en forme de fourche avait été placée sur le frein d’urgence pour le désactiver car le frein «s’engageait spontanément» et empêchait le téléphérique de fonctionner.

«Le frein a-t-il été désactivé délibérément? Oui, oui, ils l’ont admis », a déclaré Cicognani hier, selon Les temps.

«Il y a eu des dysfonctionnements dans le téléphérique, la société de maintenance a été appelée, ils n’ont pas résolu le problème, ou seulement en partie.

«Pour éviter de nouvelles perturbations du service, ils ont choisi de laisser une« fourche »insérée qui arrête le fonctionnement du frein d’urgence.»

Le maire de la ville natale de l’une des victimes, Serena Cosentino, a déclaré que la ville allait intenter une action en justice contre les responsables.

« Les nouvelles, malheureusement, montrent une vue d’ensemble de la responsabilité et de la culpabilité omissive », a déclaré le maire Ernesto Magorno dans un communiqué.

Roberta Pistolato, médecin travaillant en première ligne de la bataille de l’Italie contre Covid, est décédée dans la tragédie alors qu’elle célébrait son 40e anniversaire avec son petit ami Angelo Gasparro, 45 ans.

Et Vittorio Zorloni, 55 ans, et sa partenaire de 37 ans, Elisabetta Personini, ont été tués avec leur fils Mattia, âgé de cinq ans.

L’accident a également coûté la vie à Serena Cosetino, 27 ans, chercheuse scientifique, et à son petit ami de 30 ans, Mohammed Reza Shahisavandi, un étudiant iranien, qui travaillait également dans un bar à Rome.

Le couple de fiancés Silvia Malnati 27 ans et Alessandro Merlo, 29 ans, ont également été tués.





L’accident est le pire désastre de téléphérique en Italie depuis 1998, lorsque 20 personnes ont été tuées après qu’un avion de guerre a accidentellement coupé un câble de soutien.

Des contrôles avaient été effectués en 2017 et l’année dernière par des techniciens spécialisés après avoir déjà subi d’importants travaux de maintenance.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Enrico Giovannini, a déclaré lundi: «Le gouvernement, ainsi que toutes les institutions, sont naturellement déterminés à comprendre les causes, à comprendre ce qui s’est passé.

L’accident est la pire catastrophe de téléphérique en Italie depuis 1998[/caption]