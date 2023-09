Un teaser animalier sortira à CETTE date ; les créateurs dévoilent le look robuste de Ranbir Kapoor dans une affiche d’annonce

Les créateurs de Ranbir Kapoorle prochain thriller d’action à indice d’octane élevé de Animal a dévoilé lundi une nouvelle affiche mettant en vedette la superstar. Ranbir peut être vu dans un avatar robuste jamais vu auparavant dans le dernier look publié par T-Series. Dirigé par Sandeep Reddy Vanga, le film fait la une des journaux depuis la sortie de la pré-bande-annonce du film par les réalisateurs il y a plus de 3 mois. Une date de sortie du teaser de Animal a également été annoncé par les créateurs. Le teaser de Animal sera une double célébration pour les fans de Ranbir Kapoor.

Animal Nouvelle affiche sortie

La nouvelle affiche de Animal présente Ranbir Kapoor dans un look robuste. On peut voir l’acteur arborant une barbe épaisse et fumant une cigarette. Ranbir était plus fringant que jamais avec ses cheveux en désordre et peut être vu portant une veste noire et un jean.

Animal Date de sortie du teaser

Le teaser très attendu de Animal » sortira le jour de l’anniversaire de la superstar, le 28 septembre. Le teaser sera diffusé dans plusieurs langues indiennes, dont l’hindi, le tamoul, le telugu, le kannada et le malayalam.

À propos Animal

Avec Ranbir Kapoor dans le rôle principal, Animal présente également Anil Kapoor, Rashmika Mandana, Bobby Deol et Tripti Dimri dans des rôles clés. Le film devait initialement sortir en salles le 11 août, mais a été repoussé par les réalisateurs en raison d’un retard dans les travaux de post-production. Animal sortira en salles dans le monde entier le 1er décembre 2023 et affrontera au box-office indien le film dramatique biopic de Vicky Kaushal Sam Bahadur.

Parlant du film, le producteur Bhushan Kumar a révélé que les réalisateurs avaient l’intention de promouvoir Animal comme un film pan-mondial. « Nous sommes très très excités et plus que moi, le public est enthousiasmé par ce film. Ce film a tout. C’est un véritable divertissement. C’est un véritable film pan-indien et pan-mondial où il y a du drame, il y a de l’action, « Il y a une histoire, il y a une performance époustouflante, jamais vue auparavant de Ranbir Kapoor ; Anil Kapoor, Bobby Deol et tout le monde ont fait de brillantes performances dans ce film, donc évidemment vous êtes enthousiasmés par cela », a déclaré le cinéaste. Villa Rose dans une interview.

Animal marque la première collaboration du duo d’acteurs-réalisateurs Ranbir Kapoo et Sandeep Reddy Vanga. Le film marque le deuxième film de Sandeep avec une star de Bollywood après le blockbuster. Kabir Singh avec Shahid Kapoor dans le rôle principal.