Un Tchèque détruit une sculpture d’Ai Weiwei

Les gros titres

PHOTO FINISHUn homme a renversé et brisé une sculpture en porcelaine d’un artiste dissident chinois Ai Weiwei vendredi à l’ouverture de son exposition personnelle « Qui suis-je ? » au Palazzo Fava, à Bologne, rapporte Maximiliano Durón pour ARTnews. Pris en flagrant délit par une caméra de surveillance, un Tchèque de 57 ans Vaclav Pisvejcm on peut le voir marcher sur le socle soutenant la pièce de Weiwei, Cube en porcelaineet le renverse. Il soulève ensuite un gros morceau cassé au-dessus de sa tête avant d’être attaqué par trois hommes. Pisvejc a la réputation de vandaliser des œuvres d’art et a été rapidement arrêté après son dernier acte. Entre-temps, la sculpture brisée a été retirée et remplacée par une photographie de l’original.

DE HOLLANDE AVEC AMOURLes Pays-Bas ont rapatrié vendredi 288 objets en Indonésie, dans le cadre de ce qui constitue le deuxième effort de restitution du pays depuis un rapport du gouvernement néerlandais de 2020 recommandant le retour d’œuvres d’art obtenues de manière non éthique dans d’anciennes colonies, rapporte Le New York TimesLes objets comprenaient des statues bouddhistes, des armes et des bijoux datant de plusieurs siècles et ont été officiellement demandés par le Commission indonésienne de rapatriementqui prévoit de les exposer dans le Musée national de Jakarta. Ils étaient exposés au Musée du Monde à Amsterdam. Dans un autre cas de rapatriement, cette fois par un individu agissant seul, Paolo Catti De Gasperile petit-fils de l’ancien Premier ministre italien, Alcide De Gasperia rendu un précieux vase grec qui avait été offert à son grand-père par le Premier ministre grec Alexandros Papagos lors d’une visite d’État en 1953, des rapports KathimeriniLe vase du Ve siècle avant J.-C. était un cadeau de remerciement pour un autre acte de rapatriement obligatoire, bien qu’à une échelle beaucoup plus grande : après avoir perdu la Seconde Guerre mondiale, De Gasperi a cédé les îles du Dodécanèse à la Grèce, une région que l’Italie avait conquise à l’Empire ottoman en 1912.

Le résumé

Dans un autre acte de générosité, Le New York Times critique d’art en chef Holland Cotter fait don des 50 000 $ qui lui ont récemment été attribués pour l’édition 2024 Rabkin PrixIl donne 25 000 $ à la Projet Forge à New York, selon l’association culturelle autochtone à but non lucratif, qui a déclaré sur les réseaux sociaux que le don soutiendra les écrivains et les critiques d’art autochtones. Les 25 000 $ restants sont destinés à Association internationale des critiques d’art bourse pour un critique émergent, selon l’annonce Instagram de l’AICA. [Forge Instagram, AICA Instagram]

Ministre français de la culture Rachida Dati a conservé son poste malgré le remaniement gouvernemental mené par le nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Cela intervient malgré son inculpation pour « corruption passive » dans des relations passées avec l’ancien patron de Renault, Carlos Ghosn. [Le Monde]

L’avenir de l’Allemagne Kunsthalle de Baden-Baden Le centre d’art est en doute, l’État prévoyant de fermer l’institution pour des années de rénovation à partir de cette année. La rénovation met en péril des emplois et pourrait à terme supprimer sa programmation d’art contemporain. « Nous craignons qu’il n’y ait plus jamais de galerie d’art indépendante à Baden-Baden », a déclaré Cagla Ilkdirecteur de l’institution. [Monopol Magazine]

Le Collection MUUS a acquis la succession du regretté photographe américain Larry FinkL’entreprise à but lucratif accueillera une exposition du travail du photographe, organisée par Lucy Santé à Photo de Paris en novembre et publier une nouvelle monographie de l’œuvre de Fink. [The Art Newspaper]

L’Iran antique Persépolis ruines, dans l’ancienne capitale de la Empires achéménidesLes lichens menacent de ronger le site du 6e siècle avant J.-C. Le « développement industriel » a contribué à la propagation des lichens, qui ont déjà endommagé « de nombreux motifs complexes » sur les ruines antiques, selon les scientifiques locaux. [Le Figaro]

Le botteur

CONFINEMENT DU LOUVREPour la première fois dans sa riche histoire, une femme dirige le Persienne opérations de sécurité du musée à Paris. Dominique Buffin45 ans, s’est assis avec Le Monde’Roxana Azimi évoquera sa prise de fonction après un bref essai de tir lors des Jeux olympiques d’été de Paris, et alors que le musée reste en état d’alerte maximale. Mais le président du Louvre Laurence des Cars – elle-même première femme à diriger le musée – insiste sur le fait que la nomination de Buffin n’avait rien à voir avec le sexe. « Elle était la meilleure candidate. Son expérience parle d’elle-même », a-t-elle déclaré. Le Monde.