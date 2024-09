Un Tchèque arrêté pour avoir délibérément brisé une sculpture d’Ai Weiwei lors du vernissage d’une exposition d’art en Italie

L’homme qui a détruit la sculpture bleue et blanche « Cube de porcelaine » à Bologne est apparemment bien connu dans le monde de l’art pour avoir semé le chaos.

Une sculpture en porcelaine de Ai Weiwei a été intentionnellement brisé par un homme lors de l’ouverture de la nouvelle exposition de l’artiste et activiste chinois au Palazzo Fava à Bologne, dans le nord de l’Italie, vendredi.

Des images de vidéosurveillance publiées sur le compte Instagram d’Ai Weiwei montrent l’homme poussant l’œuvre – incluse dans une enquête sur Ai Weiwei intitulée « Qui suis-je ? » – et soulevant un morceau de porcelaine cassé au-dessus de sa tête.

Le journal italien Corriere della Sera a identifié le coupable comme étant Vaclav Pisvejc, un Tchèque de 57 ans, qui a été arrêté par la sécurité du musée puis par la police. On ignore comment il a réussi à entrer dans cet événement sur invitation.

Selon le commissaire de l’exposition, Arturo Galansino, Pisvejc a l’habitude de provoquer des perturbations lors d’événements artistiques.

« Malheureusement, je connais l’auteur de ce geste inconsidéré à travers une série d’épisodes dérangeants et dommageables au fil des ans impliquant diverses expositions et institutions à Florence », a déclaré Galansino à Reuters.

Parmi ses actes de vandalisme incendiaires passés, explique le Corriere della Sera, on compte notamment l’attaque contre l’artiste conceptuel et performeur de renom Marina Abramović avec son propre portrait en 2018, et grimpant nu sur la statue d’Hercule et Cacus de Florence (mais pour le monde « Censuré » peint sur son corps) lors d’une cérémonie de remise de prix l’année dernière.

« J’espère pour lui qu’il ne s’est pas blessé sur les morceaux de porcelaine », a déclaré Ai à propos de l’incident, selon le journal italien.

Malgré les perturbations, l’exposition a ouvert ses portes au public comme prévu samedi. Une photo du « Cube de porcelaine » intact sera exposée à l’endroit où se trouvait auparavant l’œuvre.

« Ai Weiwei. Qui suis-je ? »se déroule au Palazzo Fava jusqu’au 4 mai 2025.