Un taxi aller-retour depuis l’Arabie saoudite coûtera 532 $

Une vue générale de la ligne d’horizon depuis la Corniche de Doha le 31 mars 2022. Nick Potts – Pa Images | Getty Images

DUBAÏ, Émirats arabes unis – L’application de covoiturage Careem, basée à Dubaï, propose des trajets en taxi inter-pays pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors que des millions de fans de football du monde entier descendent dans le petit pays du Golfe pour le tout premier du Moyen-Orient. aller à l’hébergement du tournoi massif. L’offre ne couvre pas tous les pays autour du Qatar, mais sera accessible à ceux qui voyagent depuis deux parties de l’Arabie saoudite voisine : la ville de Dammam, qui se trouve à 402 kilomètres de la capitale Doha et prend environ 4,5 heures. pour s’y rendre, et la ville d’Al Ahsa, à environ 160 miles de Doha avec un temps de trajet de 3 heures. Le tarif ? Un forfait fixe de 266 $ par trajet (1000 riyals saoudiens), ou 532 $ pour l’aller-retour, avec un maximum de trois passagers par taxi. Mais les gens opteront-ils pour un road trip de plusieurs heures plutôt que de simplement prendre un vol rapide ? Bassel Al Nahlaoui, directeur général de la mobilité de Careem, le pense. “Ce voyage est vraiment pratique. Il dure environ 3,5 heures et si vous comparez cela à un vol, cela correspond au temps qu’il vous faut pour aller à l’aéroport et prendre le vol, atterrir là-bas, etc. – sauf que vous êtes dans une voiture, vous payez une fraction du prix, et si vous partagez cela avec quelques amis, cela devient encore moins cher”, a déclaré Al Nahlaoui à CNBC.

Défis potentiels

Pourtant, les voyageurs ne peuvent réserver le trajet vers Doha qu’un jour à l’avance, ce qui pourrait rendre la planification difficile. Et traverser la frontière saoudo-qatar nécessite de prendre une navette, de passer le contrôle aux frontières et de rencontrer un nouveau chauffeur de l’autre côté. Mais Careem dit que cette partie du voyage a également été entièrement prise en compte.

L’application de covoiturage Careem sur un téléphone à l’extérieur du centre commercial Mall of the Emirates à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Christophe Pike | Bloomberg | Getty Images

“Ce qui se passe, c’est que vous ouvrez votre application, vous réservez une voiture depuis l’une de ces deux villes, un capitaine [driver] vient vous chercher et vous conduit à la frontière”, a déclaré Al Nahlaoui. “A la frontière, nous avons du personnel de Careem qui vous aidera à traverser la frontière, à trouver le capitaine qui vous attend du côté qatari, et puis c’est la dernière étape du voyage.” “Et notre service client surveille le voyage tout au long du voyage lui-même”, a-t-il ajouté, notant que les effectifs du service client de Careem ont été augmentés. À cette fin, des contingences ont également été mises en place si les coureurs ou les conducteurs rencontrent des problèmes ou un comportement indiscipliné, a déclaré Al Nahlaoui.

Le ballon de match officiel Al Rihla FIFA World Cup Qatar 2022 Robbie Jay Barratt – Ama | Getty Images Sports | Getty Images

“Notre équipe de soins prend en charge tous les secteurs verticaux … nous sommes en mesure d’augmenter et de diminuer notre volume d’assistance presque chaque jour, c’est à quel point nous sommes flexibles et à quelle vitesse nous pouvons nous adapter pour prendre en charge les appels entrants”, a-t-il déclaré. “En termes de crise, nous avons une ligne d’assistance spécifique à laquelle vous pouvez accéder via l’application elle-même.” Au cas où les chauffeurs eux-mêmes rencontreraient des problèmes avec les passagers, “nos capitaines ont le même accès aux soins que nos clients”, a déclaré Al Nahlaoui. “Nous avons plusieurs canaux pour qu’ils obtiennent un accès immédiat ou différents types de support selon la situation, donc cela a toujours été en place pour le support du capitaine.”

La Coupe du monde stimule la demande de la région

L’application de covoiturage, qui est devenue une “super-application” au cours des dernières années pour offrir de nombreux services en plus des trajets et a été acquise par Uber en 2019, s’attend à ce que la demande des clients explose pendant la Coupe du monde, qui se déroule du 1er novembre au 30 novembre. 20 au 18 décembre. Mais lors de grands événements dans les villes de la région comme les conférences internationales ou l’Expo de Dubaï 2020, les voitures Careem étaient souvent difficiles à trouver, et les temps d’attente se multipliaient, laissant de nombreux clients frustrés. Al Nahlaoui dit qu’il espère que ce ne sera pas le cas cette fois, et que l’entreprise s’est amplement préparée à l’afflux massif de personnes. Careem, qui opère dans 80 villes, a “régulièrement élargi la taille de sa flotte de 1 000 voitures supplémentaires sur plusieurs mois”, pour se préparer à la Coupe du monde, a indiqué la société dans un communiqué au début du mois. La société s’attend à ce que le nombre total de véhicules Careem au Qatar – qui couvrent les taxis, les fourgonnettes, les voitures de luxe et les motos – augmente de plus de 50 % à temps pour le tournoi.

Aéroport international de Dubaï. Dubaï, Émirats Arabes Unis Karim Sahib | AFP | Getty Images