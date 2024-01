Un taux élevé de triglycérides est un facteur de risque majeur de crise cardiaque et de diabète

Un taux de triglycérides sanguins supérieur à 150 mg/dL vous expose à un risque accru de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de valvulopathie cardiaque, même si votre taux de cholestérol sanguin est normal. Les niveaux de triglycérides peuvent être mesurés par des analyses de sang de routine.

Les niveaux de triglycérides sûrs sont inférieurs à 130 mg/dL, tandis que les niveaux compris entre 150 et 200 g/dL exposent une personne à un risque accru de dommages cellulaires. Des niveaux supérieurs à 200 mg/dL exposent la personne à un risque important de crise cardiaque et de diabète. Toute personne ayant un taux de triglycérides supérieur à 150 mg/dL doit faire l’objet d’un contrôle de diabète, de maladies rénales et hépatiques et d’une fonction thyroïdienne faible. (Eur Coeur Jdécembre 2021;42(47):4791-4806).

Des taux élevés de triglycérides sont souvent observés chez les personnes qui :

• êtes diabétique, obèse ou alcoolique,

• souffrez d’hypertension artérielle,

• avez des lésions hépatiques,

• souffrez d’une maladie du pancréas,

• souffrez d’une maladie rénale,

• avez une fonction thyroïdienne faible,

• avez des troubles génétiques du métabolisme des graisses,

• prenez des bêtabloquants, des pilules contraceptives, des œstrogènes, des diurétiques ou des médicaments qui suppriment l’immunité d’une personne

Vous pouvez réduire les taux élevés de triglycérides sanguins en modifiant votre mode de vie, notamment en suivant un régime alimentaire et en faisant de l’exercice, ainsi qu’en suivant des traitements sur ordonnance établis tels que les fibrates, les préparations d’acides gras oméga-3 et divers agents biologiques (Eur Coeur J, 2020;41(1):99-109c).

Quelles sont les causes des niveaux élevés de triglycérides ?

Lorsque le taux de sucre dans le sang augmente trop après les repas, le sucre est converti en un type de graisse appelé triglycérides. Des taux élevés de triglycérides dans le sang sont donc généralement causés par une augmentation élevée du taux de sucre dans le sang après les repas et signifient généralement qu’une personne est déjà diabétique ou pré-. diabétique (J Clin Endocrinol Métab, octobre 2011;96(10):E1596–E1605). Une augmentation élevée de la glycémie après les repas fait que le sucre adhère aux membranes externes de chaque type de cellule de votre corps et finit par détruire ces cellules. Le sucre peut adhérer à :

• des cellules cérébrales, pour provoquer la démence

• des cellules nerveuses, pour provoquer des douleurs ou une perte de sensation

• les cellules matricielles des os, pour affaiblir les os et provoquer l’ostéoporose

• l’ADN des cellules, qui peut provoquer la croissance incontrôlée qu’est le cancer

• la paroi interne des artères, pour former des plaques

• des plaques déjà formées, provoquant leur rupture, entraînant une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral

C’est pourquoi le diabète entraîne tant d’effets secondaires dévastateurs.

La glycémie normale à jeun est inférieure à 100, mais une glycémie normale à jeun n’exclut pas le diabète, car une glycémie élevée après les repas se produit généralement plus tôt qu’une glycémie élevée à jeun. Vous subissez des dommages cellulaires même si votre taux de sucre dans le sang est normal lorsque vous jeûnez, mais augmente trop haut seulement après avoir mangé. De nombreuses études montrent qu’avoir une glycémie supérieure à 140 une heure après avoir mangé un repas provoque des dommages cellulaires et indique que vous êtes déjà pré-diabétique ou diabétique (Athérosclérose, 17 novembre 2016 ; 256 : 15-20). Une augmentation élevée de la glycémie après un repas amène votre foie à convertir le sucre supplémentaire en triglycérides gras et un taux de triglycérides > 150 signifie généralement que votre glycémie est également trop élevée.

Comment les triglycérides élevés provoquent une stéatose hépatique

Lorsque vous avez un taux élevé de triglycérides, vous utilisez votre bon cholestérol HDL, car il tente de vous protéger en transportant les triglycérides de votre circulation sanguine vers votre foie. C’est la cause la plus fréquente d’un faible taux de HDL (inférieur à 40). Votre HDL vous a aidé en éliminant l’excès de triglycérides de votre circulation sanguine, mais l’excès de graisse s’accumule dans votre foie pour finalement former un foie gras.

Votre corps essaie de vous protéger contre les augmentations élevées de sucre dans le sang après les repas, qui provoquent des dommages cellulaires. Votre pancréas libère de l’insuline qui abaisse le taux de sucre dans le sang en évacuant le sucre de votre circulation sanguine vers votre foie. Cependant, si votre foie est plein de graisse, il ne peut pas accepter le sucre et le foie libère alors encore plus de sucre de ses cellules pour augmenter encore plus la glycémie.

Comment prédire un risque élevé de diabète

Vous présentez un risque élevé de diabète si :

• les triglycérides sont supérieurs à 150,

• la glycémie est supérieure à 140 une heure après un repas,

• le bon cholestérol HDL est inférieur à 40.

Une échographie de votre foie peut être utilisée pour montrer si vous y avez stocké un excès de graisse («foie gras“).

Les triglycérides peuvent également conduire directement à des crises cardiaques

Un taux élevé de triglycérides sanguins expose également une personne à un risque accru de crise cardiaque, car les triglycérides peuvent pénétrer dans la paroi interne des artères pour déclencher la formation de plaques (Thromb artérioscléreux, novembre 1994;14(11):1767-74). Une fois que cela se produit, les taux élevés de triglycérides sont associés à une inflammation qui provoque la rupture des plaques et la formation de caillots (Circa Rés.2014;114 : 214-26) qui provoquent des crises cardiaques (Mymensingh Med Jjuillet 2004;13(2):185-7).

Autres raisons d’un taux élevé de triglycérides

Le document de l’ACC couvre les nombreuses autres conditions médicales associées à un taux élevé de triglycérides, telles qu’un diabète mal contrôlé, une maladie rénale chronique, la polyarthrite rhumatoïde ou une fonction thyroïdienne faible. De nombreux médicaments peuvent également augmenter les triglycérides ; vérifiez auprès de votre fournisseur de soins de santé ou de votre pharmacien.

Traitement diététique pour les triglycérides élevés

• Mangez beaucoup de légumes, mais limitez les légumes-racines féculents comme les pommes de terre et les patates douces.

• Mangez beaucoup de légumineuses (haricots, lentilles, pois chiches, soja, arachides) et de noix

• Manger grains entiers (non moulus) et restreindre les céréales raffinées (produits de boulangerie, pâtes, riz blanc, etc.)

• Restreindre la viande de mammifères et les viandes transformées.

• Mangez des fruits de mer deux fois par semaine ou plus

• Évitez les boissons sucrées et artificiellement édulcorées.

• Évitez les aliments contenant du sucre ajouté

• Restreindre le sel

• Restreindre l’alcool

Mes recommandations

Si votre taux de triglycérides sanguins à jeun est supérieur à 150, vous êtes probablement pré-diabétique ou diabétique et sensible aux dommages cellulaires dus à une glycémie élevée. Si vous avez un gros ventre et de petites fesses, il y a de fortes chances que vous soyez déjà diabétique. Consultez immédiatement votre médecin et procédez à un programme de style de vie pour guérir le diabète et prévenir les crises cardiaques.

Le Dr Gabe Mirkin est un villageois. Apprenez-en davantage sur www.drmirkin.com