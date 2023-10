Un tatoueur allemand de 30 ans, tué par le Hamas et exhibé dans un camion après avoir été enlevé par des terroristes lors d’un festival de la paix

Des images DÉCHIRANTES ont été diffusées montrant des militants du Hamas faisant défiler le corps d’un tatoueur allemand dans les rues d’Israël tandis que d’autres crachaient sur la femme innocente.

Shani Louk, 30 ans, a été arrêtée lors d’un festival de musique par des terroristes du Hamas après qu’une attaque terroriste samedi matin a déclenché une déclaration de guerre d’Israël.

Elle assistait à un festival de musique pour la paix Crédit : shanukkk/Instagram

Son corps a été promené dans un camion du Hamas Crédit : shanukkk/Instagram

Une vidéo du festival de musique semble montrer le Hamas s’envolant vers Israël, sans que les festivaliers ne le sachent Crédit : TikTok

Des images horribles ont été diffusées montrant des terroristes du Hamas affirmant que Shani était une soldate israélienne, tout en se moquant et en crachant sur son cadavre.

On pouvait voir la tatoueuse allongée à l’arrière d’un camion, avec sa jambe dans un angle non naturel et ses dreadlocks identifiables accrochées à l’arrière du véhicule.

La cousine de Shani, Tomasina Weintraub-Louk, a déclaré au Mail que la famille savait qu’il s’agissait « définitivement de Shani » en raison de ses tatouages ​​​​identifiables aux jambes et de ses cheveux.

Tomasina a déclaré à propos de sa cousine : « Nous n’avons rien entendu. Nous espérons des nouvelles positives.

« Elle participait à un festival de musique pour la paix. C’est un cauchemar pour notre famille. »

Sa mère Ricarda a demandé de l’aide pour découvrir ce qu’est devenue sa fille après la diffusion de la vidéo.

Elle a déclaré dans une vidéo émouvante : « Ce matin, ma fille, Shani Nicole Louk, une citoyenne allemande, a été kidnappée avec un groupe de touristes dans le sud d’Israël par le Hamas palestinien.

« On nous a envoyé une vidéo dans laquelle je pouvais clairement voir notre fille inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens et eux conduisant dans la bande de Gaza. Je vous demande de nous envoyer toute aide ou toute nouvelle. Merci beaucoup. »

Le Hamas a continué de prétendre que cette femme était une soldate israélienne, bien que sa famille l’ait identifiée.

Le festival de musique auquel Shani assistait a été l’une des premières zones attaquées lorsque la Palestine a lancé une attaque hier matin.

Les participants à l’événement musical dansaient à l’aube dans le désert, ignorant que dans quelques minutes, nombre d’entre eux seraient abattus et pris en otages par les militants du Hamas.

Une vidéo effrayante prise par des fêtards montrait des militants du Hamas volant sur le territoire israélien, les participants inconscients de l’horreur sur le point de se dérouler.

Quelques instants plus tard, des centaines de personnes ont été vues se précipitant vers leurs voitures et criant alors qu’elles tentaient de fuir les militants armés.

Les hommes armés du Hamas ont continué à massacrer des civils et à enlever des otages dans les rues après avoir franchi les frontières barricadées de Gaza.

Une autre femme a été filmée plaidant pour sa vie auprès de ses ravisseurs après avoir également été kidnappée lors d’un festival dans le sud du pays.

Des images troublantes montrent Noa Argamani, les bras tendus, alors qu’elle supplie les terroristes armés de la laisser partir.

L’étudiante de 25 ans a crié « Ne me tuez pas ! Non, non, non », alors que les hommes armés s’enfuyaient, la prenant au piège entre eux.

Au moins 480 Israéliens et Palestiniens ont été tués et des milliers d’autres blessés au cours de ce qui est devenu le jour le plus meurtrier du conflit depuis 50 ans.

Israël a bombardé la ville de Gaza pour se venger de l’attaque surprise et sans précédent lancée par le groupe terroriste.

L’armée de l’air israélienne a commencé à frapper des cibles dans tout Gaza alors que le Premier ministre israélien Netanyahu a averti que la première partie de la guerre était terminée et qu’une « formation offensive » allait commencer.

Les experts ont révélé qu’Israël a été complètement surpris lorsque le Hamas a attaqué hier, et que son système de défense d’un milliard de livres n’a pas pu suivre l’assaut des roquettes.

Yossi Mekelberg, professeur de relations internationales et chercheur associé à Chatham House, a révélé au Sun que l’attaque surprise du Hamas marque une « escalade majeure » dans les relations israélo-palestiniennes.

Il a déclaré : « C’est sans précédent, car le Hamas a réussi à pénétrer dans les villes, les villages et ailleurs.

« Le Hamas a peut-être senti une faiblesse en Israël et la question palestinienne a été mise de côté par la communauté internationale. Et au sein du système politique palestinien, ils voient un petit espoir de changement. Il y a une frustration accumulée. »

Sa famille l’a identifiée grâce à ses tatouages ​​sur les jambes Crédit : shanukkk/Instagram

Son corps était trop graphique pour être montré Crédit : Twitter

Des terroristes brandissent des armes alors qu’ils traversent les rues d’Israël Crédit : Twitter

Les festivaliers dansaient inconsciemment quelques instants avant que la terreur ne se déchaîne Crédit : TikTok

Noa a également été kidnappée lors d’un festival de musique Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau