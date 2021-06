Un tas de modèles d’iPhone 13 ont été certifiés par la CEE

Apple devrait annoncer sa série d’iPhone 13 en septembre, mais avant de pouvoir les mettre en vente, ils doivent obtenir les certifications des régulateurs du monde entier. C’est un processus long et fastidieux qui commence donc bien avant l’annonce et produit souvent des fuites d’ampleur variable.

L’une de ces nouvelles certifications obtenues par la prochaine gamme Apple est celle de la Commission économique eurasienne (CEE), qui a révélé leurs numéros de modèle.

Liste des numéros de modèle de l’iPhone 13 sur la CEE

Les numéros de modèle répertoriés sont : A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 et A2645. Tous ces appareils fonctionnent sur iOS 14 et c’est autant d’informations que nous obtenons de la liste. Il est difficile de dire quel numéro de modèle correspond à quel appareil iPhone 13 à ce stade.

Apple devrait mettre à jour l’intégralité de sa série iPhone 12 (y compris le mini) avec tous les téléphones dotés de la puce 5 nm A15 et d’une encoche repensée. Les modèles Pro seraient dotés d’écrans OLED LTPO à 120 Hz, tandis que les modèles classiques se contenteront de panneaux à 60 Hz.









Protecteur d’écran présumé pour iPhone 13 affichant une encoche repensée

Tous les téléphones de la série iPhone 13 devraient gagner de nouveaux appareils photo ultra-larges avec une optique f/1.8 avec les appareils Pro censés obtenir une stabilisation par déplacement de capteur sur les vivaneaux principaux et ultra-larges.

Les fuites indiquent également des capacités de batterie plus importantes avec le 13 mini commençant à 2 406 mAh tandis que les 13 et 13 Pro devraient obtenir des cellules de 3 095 mAh. Le 13 Pro Max pourrait obtenir une batterie de 4 352 mAh, ce qui serait la plus grande jamais vue sur un iPhone.

La source (en russe) | Passant par