Un tabloïd compare le Premier ministre britannique à un chef de laitue iceberg

Internet est accroché à une course virtuelle. Si vous pensiez qu’il comportait des voitures de Formule 1 ou des athlètes déchirés, votre supposition est fausse. La participante la plus notable à cette course est la première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss. Le successeur de Boris Johnson court pour survivre, attendez-le, laitue! Les téléspectateurs attendent de savoir si le Premier ministre britannique parviendra à rester en fonction jusqu’à la fin du vert feuillu. Pour témoigner de la course satirique, les téléspectateurs n’ont qu’à se tourner vers la chaîne YouTube du tabloïd britannique Daily Star, où est diffusée la compétition.

Liz Truss a succédé à Boris Johnson le 5 septembre. Elle a dû faire face à une crise du coût de la vie, une récession et des troubles industriels. À peine plus de quinze jours au pouvoir, son gouvernement a publié un mini-budget, annonçant d’énormes réductions d’impôts et un gel des prix. Les réductions d’impôts non financées ont ébranlé l’économie et la livre a plongé. Qu’il suffise de dire que l’économie n’a pas bien accueilli les plans de Truss et qu’elle a subi une pression intense.

Le 11 octobre, The Economist a publié un article mentionnant que Truss entrerait dans l’histoire en tant que Premier ministre ayant la plus courte emprise sur le pouvoir au Royaume-Uni. L’article disait que si l’on enlevait les dix jours de deuil pour la mort de la reine, Truss n’avait « que sept jours de contrôle. C’est à peu près la durée de conservation d’une laitue.

Trois jours plus tard, Daily Star, un tabloïd britannique qui avait pris l’article un peu trop au pied de la lettre, a publié un tweet qui a fait rire Internet. Le tweet demandait: “Quelle laitue humide durera plus longtemps?” et a présenté une vidéo en direct où à côté d’un cadre photo du chef de facto du Royaume-Uni se trouve une tête de laitue. À un moment donné de la vidéo, l’équipe du Daily Star a mis des autocollants pour les yeux écarquillés, puis une perruque sur le légume.

Le tweet original a recueilli plus de 3 000 vues et est devenu viral.

Premier jour : quelle laitue humide durera plus longtemps ? https://t.co/vReEEeL6jk – Étoile quotidienne (@dailystar) 14 octobre 2022

La poignée Twitter du tabloïd a également laissé tomber un lien pour une vidéo en direct YouTube où les deux têtes sont filmées, apparemment, jusqu’à ce que la laitue ou Truss abandonne.

Quoi qu’il arrive au scénario politique au Royaume-Uni, les internautes s’en donnent à coeur joie dans la section des commentaires de ce tweet. Les jeux de mots sont nombreux.

Liz Truss pourra-t-elle battre la laitue?

