Un tableau volé par des gangsters du New Jersey en 1969 a fini à St. George. Le FBI l’a restitué à son propriétaire légitime.

Un tableau du XVIIIe siècle volé en 1969 – un vol lié à des gangsters et à un homme politique du New Jersey – a été restitué à son propriétaire légitime après des décennies en possession d’un homme de l’Utah.

“C’est l’une des affaires les plus uniques et les plus intrigantes sur lesquelles j’ai eu l’occasion de travailler”, a déclaré l’agent spécial du FBI Gary France. “Nous sommes inondés de nombreuses personnes qui arrivent avec des histoires assez fantastiques, et donc… j’étais un peu sceptique au début.”

Et « enquêter sur un crime survenu il y a plus de 50 ans était un défi assez intéressant », a-t-il ajouté.

Le tableau, intitulé «The Schoolmistress», est l’œuvre du peintre anglais John Opie (1761-1807) et date d’environ 1784. Earl Leroy Wood a acheté l’huile sur toile de 40 pouces sur 50 pouces à Londres dans les années 1930 pour 7 500 $.

Des décennies plus tard, selon des documents judiciaires, trois hommes – qui « étaient tous impliqués dans le crime organisé », a déclaré la France – ont tenté de voler une collection de pièces de monnaie au domicile de Wood le 7 juillet 1969. Mais Gerald Festa, Gerald Donnerstag et Austin Costiglione ont été contrecarrés. par une alarme antivol.

La police et alors conseiller municipal de Newark, Anthony Imperiale, ont répondu au cambriolage, et le gardien de la maison aurait déclaré à Imperiale que le tableau d’Opie était « inestimable ».

(Le tableau n’a pas été expertisé, mais, selon la France, il vaut « une somme d’argent substantielle ». Une autre version du tableau est exposée à la galerie d’art Tate Britain à Londres.)

(FBI) Les frères et sœurs Tom Wood et Penelope Kulko aident l’agent spécial Gary France à dévoiler le tableau récupéré au Dr Francis Wood.

Volé en 1969

Dix-huit jours plus tard, Festa, Donnerstag et Costiglione sont retournés au domicile de Woods et ont volé le tableau. Témoignant au procès de Donnerstag en 1975, Festa a avoué le cambriolage et a déclaré que lui et les deux autres hommes avaient agi sous la direction d’Imperiale – qui a été élu à l’Assemblée du New Jersey en 1971 et au Sénat de l’État en 1973. Et , a ajouté Festa, Imperiale avait le tableau.

Selon le FBI, Imperiale (décédé en 1999) n’a jamais été inculpé parce que le témoignage de Festa n’a jamais été suffisamment corroboré. “Eh bien, il a certainement été impliqué par d’autres”, a déclaré France. Personne n’est accusé de vol d’œuvres d’art, car toutes les personnes impliquées dans cette affaire sont décédées.

Le FBI estime qu’en raison du témoignage de Festa, le tableau a été « transféré à un autre gangster ». Le FBI ne sait pas où se trouvait le tableau entre 1969 et la fin des années 1980, mais il pense qu’« il est resté entre les mains de membres du crime organisé ».

Le tableau a refait surface en 1989 lorsque James R. Gullo a acheté Hallandale Beach, en Floride, domicile du gangster condamné Joseph Covello, Sr., un lieutenant réputé de la famille criminelle Gambino. L’achat comprenait son contenu, y compris le tableau Opie. Gullo, ignorant que le tableau avait été volé, l’a transféré chez lui à St. George.

La France a qualifié Gullo d’« acheteur de bonne foi » de la maison et du tableau. Et il a souligné le contrat d’achat, qui comprend « juste une vague déclaration » concernant un « grand tableau accroché au mur ».

(FBI) L’agent spécial Gary France, deuxième à droite, rejoint le Dr Francis Wood et les enfants de Wood à côté du tableau de John Opie qui a été volé au domicile des parents de Wood en 1969.

C’est un tableau volé

Après le décès de Gullo en 2020, HintonBurdick CPAs & Advisors, qui réglait la succession de Gullo, a embauché une entreprise pour liquider ses biens. Lors de l’évaluation de la succession, l’entreprise a découvert le tableau d’Opie et s’est rendu compte qu’il avait été volé. Le tableau a été remis au FBI, qui a contacté le fils de Wood, Francis, âgé de 96 ans.

« Il était complètement choqué. Je suis très sceptique quant à la récupération réelle du tableau », a déclaré France. «C’était un choc total de la part de la famille. Parce que… tant de décennies s’étaient écoulées que tous les membres de leur famille pensaient que cela ne serait jamais récupéré. Jamais.”

Les membres de la famille ne pensaient pas disposer de documents prouvant leur propriété. Mais, a déclaré la France, plusieurs mois après le début de l’enquête, les enfants de Francis Wood « fouillaient dans de vieux classeurs que Francis avait oublié et qu’il avait même conservés de la maison de ses parents. Et ils ont trouvé un dossier tout en haut qui disait « Peinture d’Opie volée » », qui était rempli de documents. “C’était comme décrocher de l’or”, a déclaré la France.

« La famille Wood m’a dit que ce fut pour eux un grand voyage à travers l’histoire afin de redécouvrir leurs propres ancêtres. Et je suis sûr que le Dr Earl Wood et son épouse sourient à leur postérité à l’heure où ce tableau est de retour dans leur vie.

(FBI) Copie d’un dépliant historique montrant le tableau de John Opie, “La maîtresse d’école”, et énumère une récompense pour sa récupération.

Rendre le tableau

Après qu’un juge du 5e tribunal de district de l’Utah ait statué que le tableau appartenait aux héritiers de Wood, France s’est rendu à Newark, dans le New Jersey, et l’a présenté à Francis Wood. Ses quatre enfants étaient avec lui lors du dévoilement du tableau.

“C’était merveilleux de pouvoir régler les aspects juridiques à la fin et de leur livrer ensuite ce tableau à Newark”, a déclaré France. “Et de voir la joie sur les visages de la famille Wood alors que nous leur avons restitué ce morceau de propriété perdu depuis longtemps et un véritable morceau de leur histoire familiale.”

Le tableau vieux de 240 ans est dans un « état incroyable », a déclaré la France. « Il y a quelques taches de peinture qui sont tombées dans le coin tout en bas à gauche du tableau. Mais à part ça, il est en parfait état.

Et les agents du FBI ont déclaré que même lui était surpris par cela. “Il a été détenu par des individus tels que M. Gullo, [who] Je ne comprenais pas vraiment ce qu’il avait. … Il a été manipulé avec un certain soin, mais probablement pas avec le niveau de soin que quelqu’un prendrait pour un tableau inestimable.