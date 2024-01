Un tableau volé de Joseph Odie est restitué 54 ans après avoir été volé par des gangsters

Francis Wood était assis sur le siège passager de la voiture de son fils lorsque son téléphone a sonné avec un appel provenant d’un numéro inconnu. C’était le FBI, a déclaré la voix au téléphone au médecin à la retraite de 94 ans. “Raccroche, papa!” Tom Wood se souvient l’avoir dit à son père ce jour-là, en janvier 2022. “C’est une arnaque.”

Il s’est avéré que ce n’était pas le cas. L’appelant était un agent spécial qui avait des nouvelles qui semblaient “totalement improbables et étonnantes à tous points de vue”, a déclaré la fille de Wood, Penelope Kulko : une œuvre d’art inestimable volée à la famille avait refait surface plus de 50 ans après le crime. .

À vrai dire, les événements qui ont conduit à sa récupération semblaient plus étranges que la fiction de n’importe quel escroc. « The Schoolmistress », une œuvre de la fin du XVIIIe siècle du célèbre portraitiste britannique John Opie, a passé plus de trois décennies suspendue dans la salle à manger des Woods jusqu’à ce qu’elle soit volée en 1969 par trois mafiosi du New Jersey, prétendument sous la direction d’un tison. sénateur de l’État. Pendant des années, le tableau s’est lancé dans un voyage clandestin à travers le monde criminel – pour être retrouvé après qu’un cabinet comptable ait liquidé la succession d’un client récemment décédé qui avait acheté la maison d’un gangster condamné en Floride.

Bien que « The Schoolmistress » soit désormais lié à une époque où la mafia régnait en maître dans le New Jersey, grâce au braquage qui a fait la une des journaux, son histoire remonte à 200 ans supplémentaires, à l’époque du roi George III. La peinture à l’huile de 1784 capture une tranche de la vie quotidienne : une femme et un garçon absorbés par la lecture sous le regard d’autres écoliers.

Il s’agit d’une des premières œuvres d’Opie, surnommé la « merveille de Cornouailles » et devenu célèbre pour sa capacité à produire des portraits riches en détails malgré son manque de formation formelle. Sa technique du clair-obscur, qui utilise la lumière et l’obscurité pour la profondeur et a été comparé à celui de Rembrandt et du Caravage, a rapidement gagné l’admiration du roi George III et d’autres nobles britanniques.

L’œuvre d’art volée est une autre version d’un tableau exposé au musée de Londres. Musée de la Tate Britain. En 1788, il fut acheté à Opie par le comte de Stamford, George Harry Grey, qui le transmit à une famille de ses descendants. Le tableau, qui a été exposé publiquement pour la dernière fois lors de l’exposition « Art Treasures » de 1857, a ensuite été vendu aux enchères chez Christie’s, où il a été vendu à un marchand d’art basé à Londres.

C’est ainsi que les parents de Wood l’ont découvert en 1930, lors d’un voyage à Londres au plus fort de la Grande Dépression, a déclaré l’homme de 96 ans. Le couple, médecin et membre du conseil d’administration du Newark Museum, a acheté le tableau pour environ 7 500 dollars et l’a emporté lors de son voyage transatlantique à bord du SS Paris, selon le FBI. Dans leur maison du New Jersey, le tableau a été accroché à la table à manger pendant 39 ans, remplissant trois générations de souvenirs.

“Nous dînions tous le dimanche chez nos grands-parents une semaine sur deux”, a déclaré Kulko, 64 ans. « Mon siège faisait face au tableau et je m’en souviens si bien. Je l’ai vu un dimanche sur deux pendant 10 ans et mon père l’y voyait depuis l’âge de trois ans. C’est un lien avec ses parents.

La chaîne d’événements qui mènera à la disparition du tableau commence le 7 juillet 1969. Ce jour-là, Gerald Festa, Gerald Donnerstag et Austin Castiglione – tous liés à la mafia du New Jersey – tentent de s’introduire par effraction dans la maison des Wood à la recherche d’une pièce de monnaie rare. collection, selon un affidavit du FBI. Une alarme antivol les a chassés et Anthony Imperiale, un membre du conseil municipal de Newark qui allait siéger au Sénat de l’État du New Jersey, a répondu avec la police.

Selon l’affidavit, le gardien de la maison a mentionné à Imperiale que le tableau d’Opie était « inestimable ». À peine 18 jours plus tard, le trio de mafieux est revenu à la maison – cette fois en courant avec l’œuvre d’art.

En 1975, Festa a admis avoir volé le tableau, témoignant lors d’un procès pour un réseau de cambriolage que Imperiale l’avait orchestré. Il a déclaré que les trois hommes s’étaient arrêtés au club-house du politicien alors qu’ils se rendaient au domicile des Woods.

«Maintenant, nous savons exactement où il se trouve. Allons le chercher », a déclaré Festa, a déclaré Donnerstag après leur réunion, au New York Times. signalé en 1975.

Imperiale – connu pour avoir fondé un groupe d’autodéfense blanc lors des émeutes de Newark en 1967 – a nié les affirmations de Festa, déclarant au Times : « Ce qu’il pense et la vérité sont deux choses différentes. » Avec le délai de prescription derrière lui et les affirmations de Festa n’ayant jamais été suffisamment corroborées, le sénateur de l’État du New Jersey n’a jamais été inculpé, selon l’affidavit du FBI. Festa a été placée dans le programme de protection des témoins pour avoir témoigné contre la foule ; Donnerstag a été reconnu coupable de meurtre; Castiglione a plaidé coupable du cambriolage. Les quatre hommes sont tous décédés depuis.

« La Maîtresse d’école » est restée perdue dans le monde criminel pendant plus de cinq décennies – jusqu’à ce que l’agent spécial du FBI Gary France frappe à la porte de son bureau de l’Utah en décembre 2021 : un cabinet comptable qui était en train de liquider la succession de James R. Gullo a déclaré avoir un tableau qui semblait avoir été volé.

“J’étais vraiment sceptique au début parce que, comme vous pouvez l’imaginer, dans nos bureaux du FBI, nous recevons tout le temps des gens qui viennent avec des histoires assez folles”, a déclaré France. Mais dès qu’il a posé les yeux sur le tableau et lu le rapport d’un évaluateur d’art, France a déclaré qu’il pouvait dire que le tableau avait un passé trouble.

L’examen d’anciens reportages et de dossiers de police au fil des années – dont certains se trouvaient au fond des archives des agences – a confirmé ses soupçons. Frances a découvert que le tableau s’était retrouvé entre les mains de Joseph Covello Sr., un lieutenant réputé de la famille criminelle Gambino. En 1989, Gullo, qui n’avait aucun lien de parenté avec la mafia, a acheté la maison de Covello en Floride. La maison était livrée avec une multitude de meubles et d’actifs, y compris la « maîtresse d’école », perdue depuis longtemps. Ignorant le passé du tableau, Gullo l’a apporté de Floride en Utah lorsqu’il y a déménagé.

“Il se trouve que le dernier propriétaire du tableau avant son achat par cet acheteur de bonne foi était également un gangster reconnu coupable”, a déclaré France.

La manière dont le tableau s’est retrouvé dans la maison de Floride reste un mystère, mais l’agent du FBI pense que les mafieux l’ont transmis comme une patate chaude.

“Pour ce type d’œuvres d’art qui sont aussi connues et considérées comme inestimables, il n’existe pas vraiment de marché légitime sur lequel les vendre”, a déclaré France. « Ainsi, des œuvres comme celle-ci sont simplement transmises d’un criminel à un autre ou vendues sur le marché noir. »

Lorsqu’il a fait part de sa découverte à la famille Wood, « il leur a fallu un certain temps pour la digérer ». Pendant des mois, les enfants de Wood se sont penchés sur d’anciennes photos et documents pour prouver la propriété légitime de leur famille. Heureusement, ils disposaient de « vieux papiers jaunis et plutôt croustillants » documentant l’achat du tableau en 1930, a déclaré Kulko. Un juge du cinquième tribunal de district judiciaire du comté de Washington, dans l’Utah, a statué que c’était le leur.

Plus tôt ce mois-ci, le tableau a été rangé dans une boîte et expédié de l’Utah au New Jersey – et la France était là pour assister à la réaction alors que la famille se réunissait pour redécouvrir ce qui avait semblé pendant si longtemps être un trésor perdu.

“J’ai eu l’occasion de travailler partout aux États-Unis et je n’ai jamais travaillé sur une affaire comme celle-ci”, a déclaré France, née trois ans après le vol du tableau et qui envisage de prendre bientôt sa retraite. “C’est donc une excellente façon de clôturer la fin de ma carrière et c’est définitivement dans le top cinq de tous mes cas en ce qui concerne ce dont je me souviendrai quand je partirai.”