Un tableau volé de Banksy, « Girl with Balloon », a été retrouvé

LONDRES : L’une des peintures les plus connues de l’artiste de rue britannique Banksy, « Girl with Balloon », a été retrouvée après avoir été volée dans une galerie londonienne la semaine dernière et deux hommes ont été inculpés, a annoncé la police.

L’œuvre représente une jeune fille qui attrape un ballon rouge en forme de cœur et il existe plusieurs peintures murales représentant la même image à Londres et ailleurs.

Le tableau est le seul objet volé le 8 septembre, a indiqué la police, qui a ajouté qu’il serait restitué à la galerie. Les deux hommes, âgés de 47 et 53 ans, ont été inculpés jeudi de cambriolage et sont toujours en garde à vue.

Après le vol, lorsque les autorités ont examiné les images de vidéosurveillance, elles ont découvert qu’un homme se couvrait le visage d’un sweat à capuche, avait brisé la porte vitrée de la galerie Grove de Fitzrovia – une galerie d’art située à Londres – et avait volé l’œuvre emblématique de Banksy « Girl with Balloon » qui a été capturée sur les images de vidéosurveillance.

D’après les images de vidéosurveillance, le voleur a brisé la porte pendant environ 30 secondes avant de pénétrer dans la maison à 23 heures dimanche et d’emporter l’œuvre avec lui. L’œuvre d’une valeur de 270 000 £ faisait partie d’une exposition mettant en vedette une collection d’œuvres de Banksy d’une valeur de 1,5 million de livres sterling, qui touchait à sa fin.

Lire la suite : VIDÉO : L’œuvre emblématique « Girl with Balloon » de Banksy volée dans une galerie d’art

Le directeur de la galerie Grove, Lindor Mehmetaj, a été horrifié de constater lundi matin que la porte d’entrée de la galerie avait été brisée et que les œuvres d’art avaient disparu. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade volante de la police métropolitaine, connue pour traiter les crimes graves.

Les deux accusés ont déjà comparu devant le tribunal où ils ont été libérés sous caution, et comparaîtront à nouveau devant un juge le 9 octobre.

La « Fille au ballon » est apparue pour la première fois dans les rues du quartier londonien de Shoreditch en 2002, et Banksy a créé des versions du tableau sur la rive sud de Londres en 2004 et sur la barrière israélienne en Cisjordanie en 2005.

Banksy est devenu célèbre grâce à ses graffitis ironiques sur des thèmes politiques. Autrefois petit graffeur originaire de Bristol, en Angleterre, ses œuvres sont devenues extrêmement populaires et précieuses.