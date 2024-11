Un tableau vendu il y a des décennies est rendu à la famille de l’artiste de la Colombie-Britannique

Personne ne sait exactement comment le Château Victoria est entré en possession de l’œuvre d’art de Keenawaii Roberta Olson.

Une peinture de totems d’un ancien village de Haida Gwaii, accrochée dans un hôtel de Victoria pendant plus de quatre décennies, est revenue à l’artiste et à sa famille.

Lorsque l’hôtel a commencé à rafraîchir ses intérieurs cette année, Rory Perron de Local Liquidators a été embauché pour enlever plusieurs meubles et objets d’art. Il était intrigué par la peinture totémique et par un vieux Coloniste du temps article sur l’artiste et son exposition, et a été surpris lorsqu’il a pu retrouver l’artiste.

« C’était il y a longtemps, et je n’ai pas peint depuis longtemps… maintenant j’invite des gens chez moi et je cuisine pour eux », a déclaré Olson dans une interview. Elle a maintenant 83 ans et exploite Keenawaii’s Kitchen à Skidegate sur Haida Gwaii, où elle utilise une touche artistique sur ses plats de fruits de mer haïda uniques.

Après avoir reçu un appel surprise de Perron, elle le met en contact avec sa petite-fille, Elisha Henderson, à Victoria, qui prend volontiers possession du tableau.

Perron a déclaré qu’après avoir contacté Olson et lui avoir montré des photos de l’œuvre, elle lui avait proposé d’acheter le tableau. Mais Perron a pensé que cela devait revenir à celui qui a si gracieusement donné vie aux totems.

« Plusieurs de mes expériences préférées dans ce métier consistent parfois à offrir des objets gratuitement ou à les rendre d’où ils viennent — et c’était très spécial », a déclaré Perron. « C’est une femme extraordinaire, et ce qui est formidable, c’est que cela retourne dans sa famille. »

Olson a déclaré qu’elle avait probablement peint les totems en 1979 sur le site du patrimoine mondial de l’UNESCO SGang Gwaay, également connu sous le nom d’Anthony Island, et que c’était un endroit spécial pour sa famille et l’endroit qui l’a inspirée pour devenir artiste dès son plus jeune âge.

«Nous avons passé beaucoup de temps là-bas», a déclaré Olson. « Nous avons trouvé une boule de pêche en verre quand j’étais jeune et j’allais demander à quelqu’un de la peindre. J’ai interrogé ma mère à ce sujet et elle m’a simplement dit de le peindre toi-même. Je suppose que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à peindre.

Olson a fréquenté l’école Skidegate et le pensionnat d’Alert Bay sur l’île de Vancouver. Elle a été inspirée par l’art des Haïdas par l’intermédiaire de son oncle, le célèbre sculpteur Rufus Moody, et de son grand-père Albert Jones, qui lui a enseigné les légendes de la nation haïda.

Elle a vécu à Tofino, Duncan et Qualicum et a essayé ses propres techniques de peinture à l’huile, y compris les textures qui donnent de l’âge et des intempéries aux totems de ses œuvres.

Henderson, l’un des nombreux petits-enfants d’Olson, est peut-être le plus grand collectionneur d’art de sa grand-mère. Elle possède plusieurs peintures, des flotteurs de pêche en verre, des plumes d’aigle perlées et des théières en poterie façonnées, cuites et peintes par sa grand-mère au fil des ans.

« Ma grand-mère [grandmother in Haida] est une personne très spéciale », a déclaré Henderson. « Elle est incroyable. Elle travaille dur et partage toujours ses connaissances.

« Elle m’a même emmené au Golden Spruce avant qu’il ne soit abattu. »

L’épicéa géant de Sitka le long des rives de la rivière Yakoun était unique et saisissant. Il possédait une mutation génétique rare qui lui donnait des aiguilles dorées et était connu par le peuple haïda sous le nom de Kiid K’iiyas. C’était une partie sacrée de l’histoire orale de la culture depuis des générations.

En 1997, l’homme de 300 ans a été coupé à la base par un éclaireur malavisé lors d’un acte de protestation, qui a fait l’objet d’un livre intitulé The Épicéa doré. L’arbre est tombé quelques jours plus tard sous un vent violent.

Henderson, 44 ans, a déclaré qu’elle a grandi dans une famille de peintres, de sculpteurs et de créateurs de bijoux qui racontent fièrement les histoires haïdas, qu’elle est heureuse d’enseigner à ses trois filles.

Elle a dit que le nom haïda de sa grand-mère, Keenawaii, signifie « forte présence », ce qui lui convient bien.

« Elle a une aura particulière et elle a diverti toute sa vie », a déclaré Henderson.

Sa grand-mère a également aidé à cuisiner, à nourrir et à soutenir le blocus tendu de l’exploitation forestière par les Haïdas à Gwaii Haanas, en tenant bon et en protégeant 1 500 kilomètres carrés pour une réserve de parc national.

« En grandissant là-bas, elle nous montrait comment vivre de la terre, en cueillant des baies et des plantes et en attrapant des crabes à marée basse », a déclaré Henderson. «Je travaillerais pour elle dans la cuisine en grandissant.»

Olson a déclaré qu’elle était heureuse de cuisiner et de créer des plats des Premières Nations en utilisant désormais du cerf, du poulpe, du saumon, des œufs de hareng, des algues et d’autres ingrédients de son territoire haïda.

« Pour peindre, il faut vraiment être seul », dit-elle, soulignant que sa vie est trop occupée et épanouissante.

Henderson a déclaré que le tableau « trouvé » par sa grand-mère est très spécial car il a probablement été peint l’année de la naissance d’Henderson.

