Un tableau « inestimable » du XVIIIe siècle restitué après un vol par des gangsters il y a 54 ans

Un tableau anglais historique volé par des gangsters du New Jersey il y a plus de 50 ans a été restitué à son propriétaire après deux ans d’enquête du FBI.

“La maîtresse d’école”, un tableau du célèbre artiste John Opie peint vers 1784, a été récupéré au domicile de Francis Wood, 96 ans, à Newark, en 1969.

Plus tôt ce mois-ci, un juge du comté de Washington, dans l’Utah, a statué que le tableau était la propriété légitime de Wood à la suite d’une enquête menée par des agents du FBI à Salt Lake City et des détectives de la police métropolitaine de Londres, a annoncé vendredi le FBI.

“C’était un honneur de jouer un rôle dans la récupération d’une œuvre d’art et de culture importante et de réunir une famille avec son patrimoine volé”, a déclaré l’agent spécial Gary France dans un communiqué. « Dans un monde où les enquêtes criminelles laissent souvent des cicatrices, ce fut une joie rare de faire partie d’une affaire gagnant-gagnant : un triomphe pour l’histoire, la justice et la famille Wood. »

Le fils de Wood, David Wood, a déclaré à l’Associated Press : « Il présente un ou deux défauts mineurs, mais pour un tableau qui a 240 ans et qui a fait un détour par un détour, il est en assez bon état. »

Il a ajouté : « Quiconque a mis la main dessus, je suis reconnaissant qu’ils aient pris soin du tableau. »

La peinture à l’huile sur toile mesure environ 40 pouces sur 50 pouces et montre une femme âgée, peut-être sur le modèle de la mère de l’artiste, enseignant aux enfants dans une salle de classe austère de Cornouailles natales d’Opie, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Recommandé

Une peinture sœur similaire d’Opie, conservée au Galerie Tate Britain à Londresa lancé sa carrière lorsqu’il a été exposé à la Royal Academy de Londres en 1784.

Opie, l’un des artistes les plus importants de sa période, peignit ensuite des scènes historiques et fut chargé de peindre des portraits de la famille royale. En 2007, une de ses peintures a été vendue aux enchères pour 457 300 livres (580 000 $).

On pensait que le tableau était entre les mains de gangs du crime organisé pendant cinq décennies – jusqu’à ce qu’en 2021, un cabinet comptable du comté de Washington, dans l’Utah, le trouve parmi les biens d’un client décédé l’année précédente.

Le client décédé, qui n’a pas été nommé, a acheté une maison au gangster reconnu coupable Joseph Covello Sr. en Floride en 1989 – à l’insu de l’acheteur, le tableau se trouvait dans la maison. Il y est resté avant d’être emmené en Utah.

En évaluant le tableau pour une vente aux enchères, la société a découvert qu’il s’agissait probablement d’un Opie original et qu’il avait été volé dans la maison familiale Wood en 1969 et a contacté le FBI.

Earl Leroy Wood, le père de Francis, a acheté le tableau dans les années 1930 pour 7 500 $.

Des documents judiciaires de l’époque montrent que le 7 juillet 1969, Gerald Festa, Gerald Donnerstag et Austin Castiglione – décédés depuis – ont tenté de voler une collection de pièces de monnaie dans la résidence Wood, mais ont déclenché une alarme antivol et se sont enfuis. Le même trio est revenu le 25 juillet et a pris le tableau.

Festa a avoué avoir pris le tableau lors du procès de Donnerstag en 1975 et a déclaré que lui et les autres agissaient sous la direction du sénateur Anthony Imperiale, alors décédé en 1999.

La police et l’Impériale ont toutes deux répondu au cambriolage, le gardien de la famille Wood disant au sénateur que le tableau était « inestimable ».

Festa a déclaré que les voleurs s’étaient rendus au club-house d’Imperiale et avaient appris exactement où se trouvait le tableau. Les allégations contre Imperiale n’ont jamais été corroborées.