Un tableau du XVIIIe siècle volé par des gangsters a été restitué à son propriétaire légitime des décennies après le vol : FBI

Une peinture à l’huile du XVIIIe siècle volée par des gangsters dans une maison du New Jersey dans les années 1960 a été restituée à son propriétaire légitime alors que l’on ne savait pas où se trouvait l’œuvre pendant des décennies, ont indiqué les enquêteurs fédéraux.

La grande œuvre, peinte par l’artiste britannique John Opie en 1784, avait été achetée en 1930 à Londres par le Dr Earl Leroy Wood pour 7 500 dollars, selon le Federal Bureau of Investigation.

Trois hommes liés au crime organisé ont volé le tableau au résident des Woods à Newark en 1969, selon le FBI. Les trois hommes ont d’abord tenté de voler une collection de pièces de monnaie de valeur dans la maison, mais ont été déjoués par une alarme antivol, a indiqué le FBI. Ils sont ensuite revenus près de trois semaines plus tard et ont volé le tableau d’Opie, a indiqué le FBI.

L’un des hommes a admis le cambriolage alors qu’il témoignait lors d’un procès plusieurs années plus tard, a indiqué le FBI. Il a déclaré au tribunal qu’ils avaient agi sous la direction d’Anthony Imperiale, un ami de la famille qui s’était rendu au domicile après la tentative de cambriolage, a indiqué le FBI. Le gardien de la maison aurait mentionné à Imperiale – qui a été sénateur de l’État du New Jersey – que le tableau d’Opie était « inestimable », selon un affidavit du FBI.

L’homme a déclaré qu’Imperiale leur avait indiqué où se trouvait le tableau dans la maison et qu’il en était en possession à ce moment-là, bien que ces affirmations n’aient jamais été corroborées et que l’homme politique n’ait jamais été inculpé, a indiqué le FBI.

L’agent spécial Gary France, deuxième à droite, le Dr Francis Wood et les enfants de Wood se tiennent à côté du tableau de John Opie, le 11 janvier 2024, à Newark, NJ FBI via AP

On pense que le tableau a été transféré entre les mains sous la pression des forces de l’ordre et on ne savait pas où il se trouvait après le vol – jusqu’en 2021, selon le FBI.

En décembre 2021, un cabinet comptable du comté de Washington, dans l’Utah, agissant en tant que fiduciaire d’un client décédé, a informé le FBI qu’il pensait avoir découvert le tableau d’Opie volé.

Leur client avait engagé l’entreprise pour liquider sa succession à son décès afin de reverser principalement les fonds à des œuvres caritatives, selon l’agent spécial du FBI Gary France. En évaluant un tableau destiné aux enchères, ils ont découvert qu’il s’agissait probablement de l’Opie volé, a-t-il déclaré.

Le client a involontairement obtenu le tableau en 1989 après avoir acheté une maison à Hallandale, en Floride, auprès de Joseph Covello Sr., un membre du crime organisé qui avait été inculpé et finalement reconnu coupable des accusations du RICO, a indiqué la France. Le client a ensuite déménagé le tableau, qui était inclus dans la vente de la maison, à St. George, dans l’Utah, où il est resté jusqu’à sa mort en 2020.

“Jusqu’au moment de sa mort, nous n’avons aucune preuve permettant de croire qu’il savait que ce qu’il possédait était un tableau assez important”, a déclaré la France aux journalistes lors d’un appel à la presse vendredi.

On ne sait pas exactement ce qui est arrivé au tableau au cours des 20 années écoulées entre son vol et l’achat de la maison de Hallandale – les parties impliquées sont toutes décédées depuis – bien que l’on pense que l’œuvre ait été entre les mains de membres du crime organisé, le » a déclaré le FBI.

L’agent spécial du FBI Gary France regarde le Dr Francis Wood signer un formulaire d’autorisation de propriété du FBI pour le tableau récupéré de John Opie. FBI

Après qu’un juge de l’Utah ait confirmé la propriété, la France a présenté le tableau au fils d’Earl Leroy Wood, le Dr Francis Wood, au domicile de l’homme de 96 ans à Newark le 11 janvier, a indiqué le FBI.

Tom Wood, l’un des quatre enfants de Francis Wood, a déclaré à ABC News que la famille avait été choquée d’apprendre que le tableau était réapparu.

“Nous n’avions pas beaucoup d’espoir de le revoir un jour, donc c’était vraiment improbable et remarquable de le récupérer”, a-t-il déclaré.

La France a déclaré que l’affaire présentait divers défis, notamment l’extraction de documents vieux de plusieurs décennies, bien que le FBI ait reçu l’aide de plusieurs agences et institutions artistiques, dont la Tate Britain à Londres, où se trouve une peinture sœur de l’œuvre d’Opie.

“Au cours de 21 ans, il s’agit de l’un des cas les plus uniques et les plus intrigants dans lesquels j’ai eu l’occasion de travailler sur une grande variété de violations fédérales”, a déclaré France.

“Alors que nous commencions à en apprendre davantage sur cette affaire, j’étais à la fois intrigué par ce que nous apprenions sur ce tableau – à la fois historiquement, sur son âge, mais aussi sur l’intrigue de l’enquête sur le fait qu’il pourrait y avoir des liens avec le crime organisé.” il a dit.

Les frères et sœurs Tom Wood et Penelope Kulko aident l’agent spécial Gary France à dévoiler un tableau récupéré au Dr Francis Wood, le 11 janvier 2024, à Newark, NJ. FBI via AP

La valeur actuelle de l’Opie récupéré n’est pas claire, a déclaré France, même s’il a supposé qu’étant donné son âge et son histoire fascinante, il vaudrait un « montant substantiel ». La pièce a été retrouvée dans un « état fabuleux », a-t-il déclaré.

Tom Wood a déclaré que la famille prévoyait de faire inspecter, nettoyer et évaluer la pièce et qu’elle pourrait éventuellement voir si elle suscite un intérêt muséal. Mais pour l’instant, il a déclaré qu’ils voulaient en profiter, en particulier son père, qui a grandi avec le tableau et qui a acheté il y a environ 20 ans un petit Opie comme “espace réservé” de l’original cambriolé.

“C’était dur pour lui de se le faire voler”, a déclaré Tom Wood. “Je pense que c’était même un peu émouvant pour lui de le récupérer, de le voir il y a deux semaines après une cinquantaine d’années.”

“Nous n’aurions jamais pensé voir cela”, a-t-il déclaré. “C’était tout à fait remarquable.”