Un tableau disparu de Van Gogh valant des millions rendu au musée dans un sac Ikea

La police néerlandaise a retrouvé cette semaine un tableau de Van Gogh volé il y a plus de trois ans, grâce aux informations d’un « détective d’art » qui a restitué le tableau dans un sac Ikea.

« Le Musée de Groningue est extrêmement heureux et soulagé que l’œuvre soit de retour », a déclaré son directeur, Andreas Blühm, dans un communiqué après que la police a récupéré le tableau mardi. « Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à ce bon résultat. »

Le « Jardin du Parsonage à Nuenen au printemps » de Vincent van Gogh a disparu en mars 2020 lors d’une effraction nocturne au musée Singer Laren à Amsterdam, où le tableau était accroché alors qu’il était prêté par le musée de Groninger.

Arthur Brand, un professeur d’art néerlandais devenu « détective d’art » qui a réussi à récupérer un certain nombre d’œuvres volées, a joué un « rôle clé » dans la récupération de l’œuvre, qui, selon Brand, avait été volée le jour de l’anniversaire de Van Gogh.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de Brand le montrait rapportant le tableau à son appartement dans un sac Ikea, l’œuvre elle-même étant enveloppée plusieurs fois dans du papier bulle et un emballage rembourré. La peinture à l’huile sur papier de 10 x 22 pouces montre une personne debout dans un jardin entouré d’arbres avec un clocher d’église en arrière-plan.

Les images de sécurité du musée montraient un homme vêtu d’un épais manteau et d’un masque de ski traversant les coulisses du musée avec le tableau et une autre œuvre enroulée. Brand a ensuite reçu des photos du tableau quelques mois plus tard comme preuve de « preuve de vie » que l’œuvre était restée indemne.

Brand a déclaré que les photos avaient circulé dans les cercles mafieux. Les photos présentaient le tableau aux côtés d’un livre sur un voleur qui a volé deux tableaux de Van Gogh dans un musée d’Amsterdam et d’un exemplaire du New York Times de mai 2020 discutant du propre braquage du voleur cette année-là.

La police néerlandaise a ensuite arrêté en 2021 un homme de 58 ans, identifié plus tard uniquement sous le nom de Nils M, soupçonné d’avoir volé des peintures, y compris l’œuvre de Van Gogh, pour un montant total d’environ 22,4 millions de dollars, a rapporté ABC News. La police a qualifié l’arrestation d' »étape importante » dans l’enquête, car elle n’a pas retrouvé les tableaux volés par Nils.

Dans un communiqué, la police a souligné que les œuvres d’art peuvent servir de garantie au crime organisé et a intercepté des messages qui donnaient un « bon aperçu » du commerce criminel « de ce type d’objets de valeur ».

Le musée de Groninger a refusé de fournir des détails sur la façon dont il a finalement récupéré le tableau, mais a promis que l’œuvre serait bientôt accrochée dans ses galeries, même si cela n’arrivera peut-être pas avant quelques mois, car le tableau a « souffert » alors même que le musée a assuré que l’œuvre est « encore en bon état ».

Le retour du tableau soulève également une bizarrerie dans la propriété, puisqu’une compagnie d’assurance avait déjà payé la perte et est désormais propriétaire de l’œuvre. Le Groninger Museum a insisté sur le fait qu’il aurait le droit de premier achat sur l’œuvre.

Aux Pays-Bas, une personne reconnue coupable de vol d’œuvres d’art peut purger jusqu’à huit ans de prison.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.