Un tableau d’Edvard Munch visé par des militants

COPENHAGUE –

La police norvégienne a déclaré que deux personnes avaient tenté en vain vendredi de se coller au chef-d’œuvre d’Edvard Munch de 1893 “Le Cri” dans un musée d’Oslo et qu’aucun dommage n’avait été signalé à la peinture d’un personnage ressemblant à un waif semblant crier.

La police a déclaré avoir été alertée par le Musée national de Norvège et avoir trois personnes sous son “contrôle”. Une troisième personne a filmé le couple qui tentait de se coller au tableau, a indiqué l’agence de presse norvégienne NTB.

Le musée a indiqué que la salle où est exposée la peinture sous verre “a été vidée du public et fermée” et rouvrira dès que possible. Le reste du musée est resté ouvert.

La police a déclaré qu’il y avait des résidus de colle sur le support en verre.

Des militants écologistes de l’organisation norvégienne « Stop oljeletinga » – norvégien pour Stop Oil Exploration – étaient à l’origine de la cascade racontée, affirmant qu’ils « voulaient faire pression sur les législateurs pour qu’ils arrêtent l’exploration pétrolière ». La Norvège est un important producteur de pétrole et de gaz offshore.

C’était le dernier épisode dans lequel des militants pour le climat ont ciblé des peintures célèbres dans des musées européens.

Deux militants belges qui ont pris pour cible “La jeune fille à la perle” de Johannes Vermeer dans un musée néerlandais en octobre ont été condamnés à deux mois de prison. Le tableau n’a pas été endommagé et a été remis sur son mur un jour plus tard.

Plus tôt ce mois-ci, des manifestants pour le climat ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet dans un musée allemand et une manifestation similaire a eu lieu à Londres, où des manifestants ont jeté de la soupe sur les “tournesols” de Vincent van Gogh à la National Gallery. Dans ces deux cas, les peintures n’ont pas non plus été endommagées.