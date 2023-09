Un tableau de Van Gogh volé retrouvé dans un sac Ikea aux Pays-Bas

Commentez cette histoire Commentaire

Lundi, Andreas Blühm, directeur du Musée de Groninger aux Pays-Bas, mangeait des frites à la indonésienne dans un café d’Amsterdam lorsqu’il a reçu l’appel qu’il attendait avec impatience depuis trois ans : « Nous avons récupéré le tableau, » dit la voix à l’autre bout du fil.

Blühm jaillit de son siège. Les frites étaient à moitié mangées. Ce n’était pas seulement n’importe lequel peinture – il s’agissait de l’une des premières œuvres de Vincent Van Gogh, « Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps », qui en 2020 avait été volée dans une exposition temporaire dans un autre musée aux Pays-Bas alors qu’elle était prêtée par le musée de Groninger. Bien que des arrestations aient été effectuées dans cette affaire, le tableau est resté coincé dans le vide de la pègre, circulant depuis comme une patate chaude nucléaire.

Mais lundi matin, le tableau de 1884 a été retrouvé dans une scène digne d’un film hollywoodien : il est arrivé au domicile du détective d’art néerlandais Arthur Brand, surnommé « l’Indiana Jones du monde de l’art », dans une taie d’oreiller ensanglantée qui était remplie de sang. dans l’un des sacs fourre-tout bleus emblématiques d’Ikea. Brand a immédiatement appelé Blühm.

« Ce furent des retrouvailles incroyablement émouvantes et une journée vraiment incroyable », a déclaré Blühm au Washington Post. « Le tableau fait partie intégrante de notre collection et de notre patrimoine culturel local, et penser que nous aurions pu le perdre pour toujours était terrible. »

Contrairement aux œuvres plus colorées et plus connues de Van Gogh de sa période française, « Le jardin du Parsonage à Nuenen au printemps » présente une palette discrète de bruns profonds. À l’époque, Van Gogh « essayait de maîtriser la peinture de paysage classique », explique Blühm, en recréant des scènes de la maison de ses parents à Nuenen, Pays-Bas. Le tableau, qui représente une mystérieuse femme marchant dans le jardin, était resté dans la ville de Groningue pendant plus de 120 ans après son achat par un professeur d’université au début du XXe siècle. En 1962, il fut offert à la ville, puis au musée.

En janvier 2020, le tableau a parcouru 170 kilomètres au sud jusqu’à la ville de Laren, où il a été exposé dans le cadre d’une exposition intitulée « Miroir de l’âme » – une collection de quelque 70 tableaux présentant les premiers écarts des artistes néerlandais par rapport au style impressionniste. , a déclaré Evert van Os, le directeur général du musée Singer Laren. Mais aux petites heures du 30 mars 2020, un homme a brisé la porte vitrée du musée, a arraché le tableau du mur et s’est enfui à moto – un crime qui s’est produit par hasard le jour de l’anniversaire de Van Gogh.

« Pour être honnête, d’un point de vue artistique et aussi en termes de valeur, il y avait de meilleures peintures dans l’exposition », a déclaré van Os. « Mais ce n’était pas Van Gogh, un nom qui est comme de la magie pour les criminels puisqu’ils le connaissent tous à l’échelle internationale. »

Les autorités affirment que Peter Roy K, qui était en prison pour une affaire distincte impliquant l’importation et l’exportation à grande échelle de cocaïne, a commandité le vol dans le but de négocier une peine plus légère. Le braquage a été commis par un homme identifié comme Nils M, qui a été reconnu coupable en 2021 et condamné à huit ans de prison pour le vol de tableau.

« Cela ressemble plus à une séance d’art », a déclaré Blühm, du Groninger Museum. « Certainement, avec des œuvres d’art d’artistes célèbres, comme Van Gogh, ce n’est pas qu’ils veulent les voler pour les vendre, ou les accrocher dans leur sous-sol, c’est plutôt qu’ils veulent avoir quelque chose avec quoi négocier. »

Mais il y a un gros problème avec les œuvres d’art volées, selon Brand.

« Personne ne veut toucher à des œuvres d’art illégales », a déclaré le détective. « Et tous ceux qui ont touché ce tableau ont fini en prison, avec une peine de prison élevée, et des amendes de plusieurs millions de dollars. »

Cette pièce inestimable est soudainement devenue sans valeur, transmise de groupe en groupe jusqu’à ce que quelqu’un décide qu’il était temps de briser le cycle.

Le premier message adressé à Brand est arrivé il y a quelques semaines, a-t-il déclaré. À l’improviste, son téléphone portable s’est allumé avec un message WhatsApp lui demandant s’il avait une obligation de confidentialité. « J’ai dit : « Non, je ne suis pas prêtre. Mais si je vous donne ma parole, je vous donne ma parole' », a déclaré Brand. Après quelques minutes, son téléphone a de nouveau sonné – la personne anonyme a déclaré qu’elle pouvait retourner « le jardin du Parsonage à Nuenen au printemps » et a envoyé une preuve à Brand.

« J’en ai discuté avec la police néerlandaise et il était évident dès le début que cette personne n’avait rien à voir avec le vol », a déclaré Brand. « C’était un gars qui voulait juste le céder, alors nous l’avons accepté. »

Samedi, Brand était à une fête lorsqu’il a reçu un autre SMS : « Arthur, je te vois debout dehors. Je suis là et je veux te rencontrer sous l’arbre.

Brand s’est éloigné de la célébration et s’est dirigé vers une zone plongée dans l’obscurité. Là, un homme assis sur un banc a promis qu’il rendrait le tableau dans deux jours, mais seulement s’il n’avait pas de problèmes. Brand en a immédiatement informé Blühm, et le directeur du musée s’est arrangé pour se rendre à Amsterdam, où il pourrait identifier le tableau une fois qu’il serait – espérons-le – livré.

Blühm avait déjà subi une fausse alerte et hésitait à reprendre espoir. C’était aussi une mission de récupération qu’il devait garder secrète. Et même s’il pensait en lui-même, Je ne le croirai que quand je le verraiBlühm s’est déclaré malade du travail lundi et s’est assis dans un café en attendant l’appel de Brand.

À quelques pâtés de maisons de là, l’échange avait déjà lieu. Brand entendit sonner à la porte et ouvrit la porte pour trouver un homme souriant portant un sac Ikea cabossé. Il s’est excusé pour les morceaux de sang qui ont éclaboussé la taie d’oreiller après s’être coupé la main.

De l’intérieur de la taie d’oreiller, Brand a soigneusement sorti un tableau mesurant environ 11 pouces de haut et 22 pouces de long. Il y avait quelques rayures, mais sinon il était en bon état. Il a ensuite appelé Blühm pour le vérifier.

« Il est encore difficile d’appeler la police, car les œuvres d’art volées ne se trouvent pas au sein de l’Armée du Salut ; vous le trouvez dans le monde criminel », a déclaré Brand. « Mais parfois, les gens du milieu criminel, pour une raison quelconque, veulent faire quelque chose de bien. »

Le tableau est désormais conservé en toute sécurité au musée Van Gogh d’Amsterdam, où il fera l’objet de restaurations. Blühm a déclaré qu’il espérait qu’il serait à nouveau exposé au Musée de Groninger – où il restera pendant au moins quelques années, car Blühm est « un peu trop traumatisé » par cette expérience pour le prêter à nouveau.

Mardi, lorsque Blühm a finalement pu annoncer la nouvelle, le personnel du musée a célébré avec du champagne tiède et un gâteau. Et même si la reprise a apporté une immense joie à travers les Pays-Bas, le directeur du musée a déclaré qu’il y avait aussi un aspect doux-amer à cela.