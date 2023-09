Un tableau de Van Gogh retrouvé avec quelques dégâts 3 ans après avoir été volé

Plus de trois ans après volé dans un musée qui a été fermé pour empêcher la propagation du coronavirus, un tableau du maître néerlandais Vincent van Gogh a été retrouvé, un peu dégradé par l’usure, a annoncé mardi le musée de Groninger aux Pays-Bas.

Le « Jardin du Parsonage à Nuenen au printemps » de Van Gogh, peint en 1884, a été arraché lors d’un raid nocturne en mars 2020 au musée Singer Laren, à l’est d’Amsterdam. Il était là, prêté par le Groninger Museum.

« Le Musée de Groningue est extrêmement heureux et soulagé que les œuvres reprennent », a déclaré son directeur, Andreas Blühm, dans un communiqué. « Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à ce bon résultat. »

Le musée a rendu hommage au détective d’art néerlandais Arthur Brand pour son « rôle clé dans cette affaire ».

Il a refusé de fournir plus de détails sur la manière dont il a été retrouvé. « Le tableau a souffert, mais il est – à première vue – encore en bon état », précise-t-il. Les travaux seront examinés scientifiquement dans les mois à venir. Il est conservé temporairement au Musée Van Gogh d’Amsterdam.

Sa valeur n’a pas été fournie. Dans les rares occasions où les tableaux de Van Gogh sont mis en vente, ils rapportent des millions aux enchères. Cependant, une compagnie d’assurance a payé le musée de Groninger pour la perte et en est désormais le propriétaire officiel, bien que le musée affirme qu’il exercera son droit de premier achat sur l’œuvre.

L’entreprise a déclaré qu’elle espérait pouvoir bientôt exposer à nouveau « Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps », même si cela « pourrait prendre des semaines, voire des mois ».

La peinture à l’huile sur papier de 10 x 22 pouces montre une personne debout dans un jardin entouré d’arbres, avec un clocher d’église en arrière-plan.

Cela remonte à l’époque où van Gogh était retourné dans sa famille dans une zone rurale des Pays-Bas et avait peint la vie qu’il y avait vue, notamment avec sa célèbre œuvre « Les mangeurs de pommes de terre », dans des tons principalement sombres.

Plus tard, il s’installe dans le sud de la France, où il développe un style de peinture beaucoup plus coloré et vibrant alors que sa santé décline avant sa mort en 1890.