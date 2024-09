Un tableau de Tom Thomson à vendre à Victoria pour 1,2 million de dollars

Avant que le Groupe des Sept ne fasse sa marque avec ses paysages canadiens emblématiques, il y avait Tom Thomson. Les experts en art affirment que ses peintures ont défini l’idée de la culture canadienne. Aujourd’hui, une galerie d’art de Victoria vend un tableau rare de Thomson, qui n’a pas été vu depuis des décennies, au prix de 1,2 million de dollars.

« Il s’agit d’un trésor assez rare du monde de l’art canadien. Il s’agit d’une peinture de Tom Thomson de 1914. C’est une esquisse, toutes les petites peintures qu’il a faites sont connues comme des esquisses, dans leur langue vernaculaire, du lac Canoe au printemps 1914 », a déclaré Mike Warren, propriétaire de Galerie Madrona à Victoria.

«[It’s] « Le lac Canoe avec ce genre d’arbres pré-arborés, et un peu d’hiver encore dans l’atmosphère, le bateau d’un ouvrier sur le rivage », a déclaré Warren, tenant le tableau.

Avant sa mort en 1917 à l’âge de 39 ans, Thomson a non seulement influencé le Groupe des Sept, mais continue de façonner le travail des artistes canadiens, a déclaré Warren.

« Parce que Tom Thomson est véritablement le premier point de contact de la peinture de paysage canadienne moderne, cela en fait l’équivalent d’une carte de recrue de Wayne Gretzky. »

Ce tableau, l’un des rares encore en mains privées, est évalué à 1,2 million de dollars.

C’est une peinture unique, selon Steven McNeil, conservateur en chef du Galerie d’art du Grand Victoria.

« C’est une œuvre d’art très spéciale à posséder, et je dirais même l’une des plus spéciales que l’on puisse posséder dans le domaine de l’art historique, en partie parce que sa vie a été si courte », a déclaré McNeil. « Il fait partie des rares artistes canadiens qui seraient reconnus et recherchés à l’échelle internationale. »

Depuis la galerie Madrona, au centre-ville de Victoria, le tableau sera transféré à la Art Gallery of Greater Victoria pour être exposé dans sa collection, jusqu’à ce qu’il trouve un acheteur.

