Un tableau de Magritte pourrait rapporter plus de 95 millions de dollars lors des ventes phares de Christie’s à New York cet automne

Extrait de theartnewspaper.com

Un tableau rare de la célèbre série L’empire des lumières de René Magritte devrait être vendu à plus de 95 millions de dollars chez Christie’s à New York cet automne, une somme qui briserait le record de l’artiste surréaliste aux enchères et représenterait une victoire majeure pour la maison de vente aux enchères après des ventes en baisse dans l’ensemble du secteur. L’empire des lumières (1954) est l’une des 27 peintures dans lesquelles Magritte a exploré la lumière en peignant un ciel ensoleillé au-dessus d’une scène de rue sombre. En 2022, une autre œuvre de la série a presque triplé le précédent record de Magritte lorsqu’elle a été vendue pour 51,5 millions de livres sterling (59,4 millions de livres sterling avec les frais) chez Sotheby’s à Londres. ( histoire complète )