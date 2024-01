Un tableau de la reine Margrethe II du Danemark sera mis aux enchères

CNN

Un tableau de l’ancien monarque du Danemark, Reine Margrethe IIest mis aux enchères.

Œuvres de l’homme de 83 ans reinequi est une artiste prolifique, a figuré dans diverses expositions, mais l’opportunité d’acheter une de ses peintures est rare, selon un communiqué de la maison de ventes Bruun Rasmussen publié mardi.

“Vous avez désormais la possibilité d’acquérir une œuvre d’art très spéciale, et notamment royale”, a déclaré la maison de vente aux enchères, qui a fixé une estimation entre 75 000 et 100 000 couronnes danoises (11 000-15 000 dollars).

Le tableau date de 1988, année où Margrethe a commencé à exposer officiellement son art. Il a été donné au maréchal de l’époque, Hans Sølvhøj (1919-1989), et est resté depuis dans sa famille.

Keld Navntoft/Scanpix Danemark/AFP/Getty Images La reine Margrethe lors d’une exposition de ses œuvres en janvier 2012

«La reine a trouvé son inspiration pour le tableau mis aux enchères dans le monde naturel, en l’exprimant dans un langage lyrique. C’est un univers artistique très personnel », a déclaré Niels Boe-Hauggaard, spécialiste de l’art moderne et contemporain chez Bruun Rasmussen, dans le communiqué.

“Nous sommes très impatients de proposer cette œuvre de SM la Reine Margrethe II, qui témoigne de son immense passion et de sa prolificité dans le domaine de l’art et du travail créatif”, a-t-il ajouté.

« Sa grande activité dans le domaine est connue depuis longtemps du public, mais il est extrêmement rare que nous voyions ses œuvres aux enchères. »

Même si Margrethe a exposé dans de nombreuses galeries renommées au Danemark et à l’étranger, seules les œuvres «venant directement de personnes ayant eu une relation étroite avec la reine» ont été mises en vente, a déclaré Boe-Hauggaard.

Ce tableau particulier sera mis aux enchères à Copenhague début mars.

“La reine Margrethe est fascinée par le dessin depuis son enfance et a maintenu son intérêt pour sa vie d’adulte, dans laquelle le travail créatif est devenu une activité prioritaire avec un jour fixe de la semaine dans un calendrier chargé”, selon le site Internet de la cour royale du Danemark. maison, le Kongehuset.

Son travail a attiré l’attention du public pour la première fois lorsqu’elle a conçu le sceau de Noël annuel en 1970, selon la maison royale.

“Depuis lors, la reine Margrethe a été constamment active dans une grande variété de domaines artistiques tels que la peinture et l’aquarelle, le découpage, la broderie, les textiles d’église et la conception de scénographies et de costumes pour des spectacles de ballet et de cinéma, entre autres”, ajoute-t-il. .

Début janvier, Margrethe a annoncé qu’elle abdiquerait du trône après un règne de 52 ans – une décision qui a surpris les Danois.

Le 14 janvier, alors que des milliers de personnes étaient rassemblées à Copenhague pour assister au début d’une nouvelle ère, elle a remis la couronne à son fils aîné, Frederik, qui a accédé au trône sous le nom de roi Frederik X.