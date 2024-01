Un tableau de John Opie des années 1780, prétendument volé par des gangsters, retrouvé dans l’Utah

SALT LAKE CITY — Le FBI affirme qu’un tableau original de John Opie, qui aurait été volé il y a plus de 50 ans par des gangsters du New Jersey, a été restitué à son propriétaire légitime après une enquête de deux ans menée par le bureau extérieur du FBI à Salt Lake City.

Le tableau, intitulé « La maîtresse d’école », a été peint vers 1784 et possède un tableau sœur conservé dans le Tate Grande-Bretagne galerie d’art à Londres. Il s’agit d’une huile sur toile et mesure environ 40 pouces sur 50 pouces.

Des agents du FBI ont été contactés en décembre 2021 par un cabinet comptable du comté de Washington, dans l’Utah, qui a été embauché pour liquider les résidences et les biens personnels d’un client.

Parmi les objets figurait le tableau. Lors de l’évaluation de l’œuvre d’art, il a été découvert qu’il s’agissait probablement d’un Opie original volé en 1969 à la famille Wood dans le New Jersey. L’agent spécial France de l’agence résidente de St. George du FBI à Salt Lake City a accepté la garde du tableau sur la base du vol présumé.

“C’était un honneur de jouer un rôle dans la récupération d’une œuvre d’art et de culture importante et de réunir une famille avec son patrimoine volé”, a déclaré la France. « Dans un monde où les enquêtes criminelles laissent souvent des cicatrices, ce fut une joie rare de faire partie d’une affaire gagnant-gagnant : un triomphe pour l’histoire, la justice et la famille Wood. »

Achat et vol de tableaux

Les agents ont déclaré qu’Earl Leroy Wood avait acheté le tableau en 1930 pour 7 500 $ – environ 131 000 $ en dollars de 2022 – par l’intermédiaire de la maison de vente aux enchères londonienne Spink & Son.

Selon des documents judiciaires, le 7 juillet 1969, trois hommes, identifiés comme Gerald Festa, Gerald Donnerstag et Austin Castiglione, ont tenté de voler une collection de pièces de monnaie dans la maison de Wood dans le New Jersey. Le trio a été stoppé par une alarme antivol.

La police et le sénateur Anthony Imperiale de l’époque ont répondu à la tentative de cambriolage. Au cours de cette réponse, le soignant du foyer aurait déclaré à Imperale que le tableau était « inestimable ».

Dix-huit jours plus tard, les mêmes hommes sont revenus et ont volé le tableau d’Opie. Festa a avoué le vol lors du procès de Donnerstag et a déclaré qu’ils agissaient sous la direction de l’Impériale. Festa a témoigné qu’ils se sont rencontrés dans le « club-house » d’Imperale et qu’on leur a dit exactement où se trouvait le tableau.

Festa a également témoigné qu’Imperiale possédait le tableau, mais ceux-ci les affirmations n’ont jamais été corroborées.

Après l’affaire, le procureur adjoint Glenn Goldberg a déclaré : « L’État a le sentiment, et même de forts soupçons, que lui-même (M. Imperiale) était impliqué d’une manière ou d’une autre. » Même s’il l’était, le procureur du comté d’Essex, Joseph Lordi, a déclaré que le délai de prescription avait expiré et que les seules personnes pouvant relier Imperiale au crime étaient Donnerstag et Castiglione – et aucun d’eux n’a parlé.

Imperiale n’a jamais été inculpé pour le cambriolage.

Les agents du FBI pensent que la pression des forces de l’ordre a entraîné le transfert du tableau à un autre gangster, et l’emplacement du tableau entre 1969 et la fin des années 1980 est inconnu.

La peinture refait surface en Floride

En 1989, le client du cabinet comptable de l’Utah a acheté une maison à Hallandale, en Floride, au gangster condamné Joshep Covello Sr. Le tableau d’Opie était inclus dans la vente, mais le client n’avait aucune connaissance de son histoire ni de sa valeur.

Le client a finalement vendu la maison et a déménagé, avec le tableau, à St. George, dans l’Utah, où il a résidé jusqu’à sa mort en 2020.

Après avoir évalué l’histoire et la validité du tableau, la France a accompagné le tableau à Newark, dans le New Jersey, où il a été restitué à Francis Wood, 96 ans, fils d’Earl Leroy Wood.

Le FBI a remercié la famille Wood, le bureau de l’attaché juridique du FBI à Londres et l’Unité des arts et des antiquités de la police métropolitaine du Royaume-Uni pour leur aide précieuse dans la détermination de l’histoire et de la validité du tableau, ainsi que le FBI de Newark pour son aide visant à faciliter le retour du tableau au Famille du bois.