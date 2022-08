Un tableau de Banksy pulvérisé en Cisjordanie refait surface à Tel Aviv

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV, Israël – Une peinture perdue depuis longtemps par le graffeur britannique Banksy a refait surface dans une galerie d’art chic du centre-ville de Tel Aviv, à une heure de route et à un monde loin du mur de béton de la Cisjordanie occupée où elle a été initialement pulvérisée. Le déplacement du tableau – qui représente un rat armé d’une fronde et était probablement destiné à protester contre l’occupation israélienne – soulève des questions éthiques quant au retrait d’œuvres d’art du territoire occupé et à l’exposition de ces pièces politiquement chargées dans des contextes radicalement différents de ceux où ils ont été créés.

Le tableau est initialement apparu près de la barrière de séparation d’Israël dans la ville occupée de Bethléem en Cisjordanie et était l’une des nombreuses œuvres créées en secret vers 2007. Ils ont utilisé l’imagerie absurde et dystopique de Banksy pour protester contre l’occupation par Israël depuis des décennies des territoires que les Palestiniens veulent pour un état futur.

Il réside maintenant à la Urban Gallery au cœur du quartier financier de Tel-Aviv, entouré de gratte-ciel de verre et d’acier.

“C’est l’histoire de David et Goliath”, a déclaré Koby Abergel, un marchand d’art israélien qui a acheté le tableau, sans donner plus de détails sur l’analogie. Il a dit que la galerie exposait simplement l’œuvre, laissant son interprétation à d’autres.

L’Associated Press n’a pas pu confirmer de manière indépendante l’authenticité de la pièce, mais Abergel a déclaré que les fissures et les éraflures dans le béton servaient “d’empreinte digitale” qui prouve qu’il s’agit de la même pièce qui apparaît sur le site Web de l’artiste.

Le voyage de 70 kilomètres (43 milles) qu’il a effectué de la Cisjordanie à Tel-Aviv est entouré de secret. La dalle de béton de 900 livres aurait dû traverser la barrière serpentine d’Israël et au moins un point de contrôle militaire – caractéristiques quotidiennes de la vie palestinienne et cibles de la satire mordante de Banksy.

Abergel, partenaire de la galerie de Tel-Aviv, a déclaré avoir acheté la dalle de béton à un associé palestinien à Bethléem. Il a refusé de divulguer la somme qu’il a payée ou d’identifier le vendeur, mais a insisté sur la légalité de l’affaire.

Le graffiti a été peint à la bombe sur un bloc de béton qui faisait partie d’une position abandonnée de l’armée israélienne à Bethléem, à côté d’une section en béton de la barrière de séparation.

Quelque temps plus tard, le tableau a lui-même fait l’objet de graffitis par quelqu’un qui a obscurci le tableau et a griffonné “RIP Bansky Rat” sur le bloc. Les résidents palestiniens ont découpé le tableau et l’ont conservé dans des résidences privées jusqu’au début de cette année, a déclaré Abergel.

Il a déclaré que le déménagement impliquait des négociations délicates avec son associé palestinien et une restauration minutieuse pour enlever la peinture acrylique pulvérisée sur le travail de Banksy. Le bloc massif a ensuite été enfermé dans un cadre en acier afin qu’il puisse être soulevé sur un camion à plateau et roulé à travers un poste de contrôle, jusqu’à ce qu’il arrive à Tel-Aviv au milieu de la nuit.

Il n’a pas été possible de confirmer indépendamment son récit de son voyage.

La pièce se dresse maintenant sur un sol carrelé richement décoré, entouré d’autres œuvres d’art contemporain. Baruch Kashkash, le propriétaire de la galerie, a déclaré que le bloc d’environ 2 mètres carrés (-yard) était si lourd qu’il devait être amené à l’intérieur par une grue et pouvait à peine être déplacé de la porte.

Israël contrôle tous les accès à la Cisjordanie, et les Palestiniens ont besoin de permis israéliens pour entrer ou sortir et pour importer et exporter des marchandises. Même lorsqu’ils voyagent en Cisjordanie, ils peuvent être arrêtés et fouillés par des soldats israéliens à tout moment.

Les citoyens israéliens, y compris les colons juifs, peuvent voyager librement à l’intérieur et à l’extérieur des 60 % de la Cisjordanie qui sont entièrement sous contrôle israélien. Israël interdit à ses citoyens d’entrer dans les zones administrées par l’Autorité palestinienne pour des raisons de sécurité, mais cette interdiction est peu appliquée.

Les Palestiniens ont passé des décennies à chercher un État indépendant en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, territoires capturés par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Le processus de paix s’est arrêté il y a plus de 10 ans.

Abergel a déclaré que le déplacement de l’œuvre d’art n’était pas coordonné avec l’armée israélienne et que ses associés palestiniens, qu’il a refusé de nommer, étaient responsables de son déplacement en Israël et du franchissement des points de contrôle militaires. Il a dit qu’il n’avait pas l’intention de vendre la pièce.

Selon le traité international régissant les biens culturels dont Israël est signataire, les puissances occupantes doivent empêcher le déplacement des biens culturels des territoires occupés. On ne sait pas exactement comment la Convention de La Haye de 1954 s’appliquerait dans ce cas.

“C’est un vol de la propriété du peuple palestinien”, a déclaré Jeries Qumsieh, porte-parole du ministère palestinien du Tourisme. « Il s’agissait de peintures d’un artiste international pour Bethléem, pour la Palestine et pour les visiteurs de Bethléem et de Palestine. Donc, les transférer, les manipuler et les voler est définitivement un acte illégal.

L’armée israélienne et le COGAT, l’organisme du ministère israélien de la Défense chargé de coordonner les affaires civiles avec les Palestiniens, ont déclaré qu’ils n’avaient aucune connaissance de l’œuvre d’art ou de son déplacement.

Banksy a créé de nombreuses œuvres d’art en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ces dernières années, dont une représentant une fille effectuant une fouille corporelle sur un soldat israélien, une autre montrant une colombe portant un gilet pare-balles et un manifestant masqué lançant un bouquet de fleurs. Il a également conçu la maison d’hôtes “Walled Off Hotel” à Bethléem, qui est remplie de ses œuvres d’art.

Un porte-parole de Banksy n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce n’est pas la première fois que le travail de l’artiste de rue est importé de Cisjordanie. En 2008, deux autres peintures – “Wet Dog” et “Stop and Search” – ont été retirées des murs d’un abribus et d’une boucherie à Bethléem. Ils ont finalement été achetés par des galeries aux États-Unis et en Grande-Bretagne où ils ont été exposés en 2011.

Abergel dit que c’est aux spectateurs de tirer leurs propres conclusions sur l’œuvre et ses implications.

“Nous l’avons apporté dans la rue principale de Tel-Aviv pour qu’il soit montré au public et pour montrer ses messages”, a déclaré Abergel. “Il devrait être content.”