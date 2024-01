Un tableau britannique « inestimable » du XVIIIe siècle volé par des gangsters est retrouvé dans l’Utah par le FBI et rendu à sa famille plus d’un demi-siècle plus tard

Un tableau britannique « inestimable » du XVIIIe siècle volé par des gangsters dans le New Jersey a été retrouvé dans l’Utah par le FBI et restitué à une famille après 54 ans.

Le tableau, intitulé « La maîtresse d’école », a été créé par John Opie, un peintre historique et portraitiste anglais en 1784.

Il a été acheté dans les années 1930 par le Dr Earl Leroy Wood pour 7 500 $, mais a ensuite été volé à son domicile de Newark, dans le New Jersey, en juillet 1969 par trois gangsters reconnus coupables.

En 1989, il a refait surface dans une maison à Hallendale, en Floride, après qu’un propriétaire non identifié l’a acheté avec sa nouvelle maison. Après sa mort en 2020, il a été évalué et découvert comme volé.

L’agent spécial Gary France a ensuite travaillé avec le FBI à Salt Lake City et à Newark pour restituer le tableau au fils de 96 ans du Dr Earl Leroy, le Dr Francis Wood, le 11 janvier.

Un tableau britannique volé du XVIIIe siècle datant de 1784 a été restitué à son propriétaire légitime après 54 ans

Le fils du Dr Earl Leroy Wood, le Dr Francis Wood, a reçu le tableau qui a été volé en 1969 le 11 janvier par le FBI. Sur la photo : Francis et ses enfants avec le tableau

Francis sourit alors qu’il regarde l’œuvre d’art qui a été volée au domicile de son père en juillet 1969 par trois gangsters.

“Cela fait définitivement partie, vous savez, des 5 meilleures affaires sur lesquelles j’ai travaillé au cours de ma carrière”, a déclaré France à KSL News Radio.

“Une expérience très nouvelle et inhabituelle”, a déclaré France en révélant qu’il s’agissait de la première affaire de crime artistique sur laquelle il travaillait en 21 ans.

L’œuvre d’art, exposée sur une toile de 40 x 50 pouces, représente un groupe de jeunes garçons en cours d’instruction dans une salle de classe de Cornouailles, ainsi que d’autres enfants à l’arrière avec un chien.

La peinture à l’huile est devenue « très admirée » et « a lancé la carrière londonienne d’Opie », car il a utilisé des membres de sa famille comme modèles pour l’œuvre, selon Tate.

Au cours de l’été 1969, trois mafieux notoires, Gerald Festa, Gerald Donnerstag et Austin Castiglione, sont entrés par effraction dans la maison d’Earl Leroy Wood à la recherche de sa collection de pièces de monnaie, mais n’y sont pas parvenus après avoir été repoussés par une alarme antivol et se sont enfuis.

La police et le sénateur de l’État Anthony Imperiale ont ensuite répondu à la tentative de vol et ont été informés du précieux tableau par la gouvernante, ABC4 signalé.

À peine trois semaines plus tard, les mêmes gangsters ont de nouveau cambriolé la maison du New Jersey et se sont enfuis dans la douleur, selon la porte-parole du FBI à Salt Lake City, Sandra Yi Barker.

Lors d’un procès pour le Donnerstag, son complice Festa a témoigné et a avoué avoir pris l’œuvre d’art et a révélé qu’il l’avait fait « sous la direction du sénateur Impérial ».

Les accusations n’ont jamais été prouvées et l’Impériale n’a jamais été inculpée, mais la France estime que le tableau a été transporté par la mafia vers un autre gangster et est resté entre ses mains jusqu’aux années 1980.

La pièce alors a refait surface 20 ans plus tard après qu’un homme non identifié ait acheté une maison à Hallendale, en Floride, à Joseph Covello Sr., un membre du crime organisé qui a été inculpé et reconnu coupable des accusations de RICO, a déclaré la France.

Une fois la pièce inestimable remise au FBI, France l’a personnellement remise à Francis à son domicile de Newark. Sur la photo : François et la France

Gerald Festa, Gerald Donnerstag et Austin Castiglione sont d’abord entrés par effraction dans la maison d’Earl Leroy Wood (photo) à la recherche de sa collection de pièces de monnaie, mais n’ont pas réussi à la voler. Trois semaines plus tard, ils ont pris le tableau

Une copie d’une affiche volée créée au moment du vol en 1969

La pièce volée était accompagnée de la vente de la maison, mais l’acheteur a déclaré qu’il n’était pas au courant de sa longue histoire ni de sa valeur. Il est resté avec lui lors de son déménagement dans sa nouvelle maison à Saint-George, Utah.

L’homme est ensuite décédé en 2020 et l’œuvre d’art a ensuite été retrouvée un an plus tard par un cabinet comptable basé dans l’Utah qu’il avait engagé pour liquider sa résidence.

Une fois évalué, il est devenu clair qu’il avait été volé et a été remis au FBI.

Un juge de l’Utah a alors confirmé la propriété légitime de l’œuvre et France s’est rendu au domicile du Dr Francis Wood à Newark pour lui rendre le tableau volé de son père.

À l’arrivée de la France, Wood était entouré de ses enfants qui posaient avec lui autour de l’œuvre d’art récupérée.

“C’était fascinant de parler à la famille Wood et de voir les photos qu’ils avaient prises en 1968 de ce tableau accroché au mur alors qu’ils se réunissaient pour leurs vacances en famille”, a déclaré France.

Tom Wood, le fils de Francis a dit Actualités ABC que leur famille a été stupéfaite d’apprendre que le tableau avait été retrouvé et a déclaré qu’ils n’avaient pas « beaucoup d’espoir de le revoir un jour ».