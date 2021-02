Les chauves-souris sont considérées comme l’un des hôtes originaux possibles du coronavirus qui a émergé dans la ville chinoise centrale de Wuhan à la fin de 2019, et elles sont apparues dans des mèmes sur les habitudes alimentaires chinoises qui ont été critiqué comme raciste . Les autorités chinoises ont tenté de minimiser les origines de la pandémie à Wuhan, poussant à la place des théories douteuses selon lesquelles le virus pourrait avoir émergé plus tôt en Europe, aux États-Unis ou ailleurs.

«La partie chinoise est choquée par cela et a déposé des démarches sévères auprès de l’ambassade du Canada en Chine, exigeant que la partie canadienne enquête immédiatement sur l’incident et donne une explication claire à la Chine», a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

Un porte-parole du service extérieur du Canada a déclaré à l’agence de presse Reuters que le t-shirt ne représentait pas une chauve-souris.

«Le logo du T-shirt conçu par un membre de l’ambassade montre un W stylisé et n’est pas destiné à représenter une chauve-souris. Il a été créé pour l’équipe du personnel de l’ambassade travaillant sur le rapatriement des Canadiens de Wuhan au début de 2020 », a déclaré mardi le porte-parole par courrier électronique. «Nous regrettons le malentendu.»

Les relations entre la Chine et le Canada sont tendues depuis décembre 2018, lorsque le Canada a arrêté Meng Wanzhou, un haut dirigeant du géant chinois de la technologie Huawei, recherché pour fraude aux États-Unis. Deux hommes canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, ont été arrêtés en Chine peu après dans un acte de représailles apparent. Ils ont été accusés d’espionnage et restent détenus en Chine dans des conditions isolées et difficiles.