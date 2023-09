Un T-Rex géant en métal assure la surveillance de la ville d’Okanagan

Après deux ans de conception et de construction, Alice, une statue géante de T-Rex en métal, s’est perchée sur une propriété à Penticton, en Colombie-Britannique, surplombant le lac Okanagan.

Alice mesure environ sept mètres de haut et 15 mètres de long et pèse plus de cinq tonnes. Elle est visible au public depuis le Kettle Valley Rail Trail.

Le sculpteur sur métal Kevin Stone, basé à Chilliwack, a conçu Alice. Il dit qu’une quantité de travail « énorme » a été consacrée à sa création.

« C’est incroyable. Presque toutes mes pièces sont destinées à des clients privés et sont très rarement rendues publiques », a déclaré Stone.

L’apprenti de Stone a utilisé un marteau électrique pour créer des bosses sur le corps du T-Rex, un processus que Stone a décrit comme « bruyant » et « dur pour les mains ».

Alice a été construite en pièces séparées dans un atelier de Chilliwack. (Kevin Stone/Facebook)

Le sculpteur, avec sa femme et son apprenti, a construit Alice en pièces séparées dans l’atelier de Stone et les a transportées à Penticton mardi sur une large remorque surbaissée.

Elle fut rassemblée sur son estrade pour la première fois ce soir-là. Stone a déclaré qu’il avait utilisé des gabarits et des joints pour garantir l’alignement de la sculpture.

Le processus d’assemblage nécessitait de mettre la tête en place, de boulonner les pièces ensemble depuis l’intérieur du corps, puis de sortir par une trappe sur le dos.

« Le visage est vraiment méchant, agressif et très détaillé. J’espère qu’il se voit bien », a déclaré Stone.

Il a déclaré que le projet avait coûté au total environ 395 000 $ en main d’œuvre et en matériaux.

« Un peu décalé et inhabituel »

Frank Schilling, qui a grandi dans l’Okanagan et vit actuellement dans les îles Caïmans, a commandé la sculpture pour sa propriété de Penticton, une location de vacances appelée Eden Park Lakehouse.

« J’ai toujours aimé les dinosaures et je me suis dit qu’il était peut-être temps de construire le dinosaure géant que je voulais », a déclaré Schilling.

Schilling a déclaré qu’il avait collaboré avec les autorités locales pour voir si l’objet pouvait être placé sur la propriété publique. Lorsqu’il a été déterminé que ce n’était pas possible, Schilling a décidé de le placer sur sa propre propriété d’une manière visible par le public.

« C’est un peu bizarre et un peu inhabituel, mais d’une manière ou d’une autre, cela me semblait approprié sur cette crête », a déclaré Schilling.

« J’espère sincèrement que d’autres habitants de la ville qui le verront seront inspirés pour créer leur propre art qui contribuera à la communauté. »

Kathryn Snider, une résidente de Penticton, a amené ses deux enfants pour assister à la construction d’Alice à partir du Kettle Valley Rail Trail.

Snider a déclaré que la nouvelle sculpture offre un point de destination aux personnes marchant sur le sentier pour s’arrêter et prendre des photos, et pourrait encourager davantage de gens à sortir et à profiter du sentier.

« C’est très généreux. C’est plutôt cool », a déclaré Snider.

Natasha Scott, responsable des opérations de la location de vacances dans laquelle réside Alice, dit qu’elle attendait avec impatience l’arrivée d’Alice.

« Alice est à la maison », dit Scott. « Elle a sa place ici. »