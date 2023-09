Un T. rex en métal de 17 000 livres prêt à déménager de Chilliwack à Penticton

Kevin Stone et son épouse Michelle mettaient la touche finale à un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Kevin Stone et son épouse Michelle mettaient la touche finale à un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Kevin Stone et son épouse Michelle mettaient la touche finale à un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Kevin Stone et son épouse Michelle mettaient la touche finale à un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Kevin Stone et son épouse Michelle mettaient la touche finale à un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Michelle Stone polit un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Michelle Stone polit un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Kevin Stone et son épouse Michelle mettaient la touche finale à un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. Ici, on le voit en trois morceaux : la queue (à l’extrême gauche), la tête/poitrine et le ventre/jambes. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Kevin Stone et son épouse Michelle mettaient la touche finale à un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack) Michelle Stone polit un T. rex en acier inoxydable de 17 000 livres le jeudi 14 septembre 2023, quelques jours seulement avant son expédition de Chilliwack à Penticton. (Jenna Hauck/Progrès de Chilliwack)

Un dinosaure en acier inoxydable de 17 000 livres fabriqué à la main dans la vallée du Fraser s’apprête à rejoindre sa nouvelle demeure surplombant le lac Okanagan.

Le sculpteur sur métal Kevin Stone et son épouse Michelle de Chilliwack mettaient la touche finale à un Tyrannosaurus rex qu’ils appellent Alice jeudi 14 septembre, en éliminant les marques de chaleur des soudures et en la faisant briller.

« Nous avons examiné l’intérieur de la bouche et le contour des yeux pour nous assurer qu’ils sont super propres et frais », a déclaré Kevin. « Nous voulons que tout soit essuyé et nettoyé avant de l’expédier. »

Mardi (19 septembre), les Stones suivront la remorque qui le transportera sur 325 kilomètres de Chilliwack à Penticton.

Parce que le T. rex de 50 pieds de long est trop gros et ne peut pas voyager sur l’autoroute en un seul morceau, il sera expédié en trois sections : la tête et la poitrine, le ventre et les pattes arrière, et la queue.

Et bien qu’ils y travaillent depuis plus de deux ans, ils ne savent toujours pas à quoi elle ressemble complètement assemblée.

Alice est si énorme que la tête et la poitrine d’elle ont toujours été séparées de son ventre et de ses épaisses pattes arrière. Elle est si grande qu’elle ne rentre pas en un seul morceau dans l’atelier des Stones.

« Nous sommes super excités de le voir ensemble parce que je ne sais même pas à quoi elle ressemble », a déclaré Kevin. « C’est stressant. »

Il admet qu’il en perd déjà le sommeil.

Il faudra toute la journée pour déplacer le dinosaure fabriqué en acier inoxydable de qualité alimentaire poli miroir. Ils commencent vers 7 heures du matin le 19 septembre et seront chargés sur une remorque. Kevin pense qu’ils seront à Penticton vers l’heure du déjeuner.

Une fois sur place, la section ventre/jambe sera boulonnée sur une dalle de béton de 14 pieds sur 14 pieds. Il va ensuite visser la queue pour contrebalancer la sculpture afin d’y mettre la tête.

« J’espère que ça va. Je ne sais pas à quoi m’attendre », a déclaré Kevin.

Tous les boulons seront fixés à l’intérieur du T. rex et une fois que Kevin aura terminé, il sortira par une trappe située en haut.

Lorsqu’elle sera complètement installée, elle mesurera environ 20 à 23 pieds de hauteur à la tête.

« Nous espérons que cela vous ira comme un gant », a ajouté Michelle.

L’homme qui l’a commandé rêvait de posséder un dinosaure géant en métal depuis qu’il était enfant, a déclaré Kevin. L’acheteur a déclaré qu’il s’agissait d’une femelle T. rex, et Kevin l’a donc nommée Alice, en hommage à un dinosaure d’une série télévisée pour enfants des années 1970 intitulée « Land of the Lost » qu’il regardait quand il était jeune.

Alice a été achetée pour 380 000 $ US et même si elle sera installée sur une propriété privée au bord de l’eau, le public pourra toujours la voir sans se rendre sur la propriété.

L’énorme T. rex sera visible du côté est du lac Okanagan par tous ceux qui marchent le long du sentier ferroviaire de Kettle Valley. C’est à moins d’un kilomètre au nord de l’endroit où le sentier rencontre une rue résidentielle appelée Vancouver Place.

« Je suis vraiment excité et je suis vraiment heureux que cela se déroule dans un espace public en Colombie-Britannique », a déclaré Kevin. « Il s’agit probablement de l’une des plus grandes installations de sculptures au Canada. Il n’y en a qu’une poignée de très gros et celui-ci est là-haut.

Il s’agit de la seule de ses sculptures exposée au Canada et accessible au public. Tous ses autres travaux sont soit à l’extérieur du pays, soit dans des lieux privés au Canada non visibles du public.

Il a fallu 26 mois pour le terminer. Kevin a embauché deux soudeurs – Josh Guretzki et Brandon O’Shea – qui ont également effectué un travail considérable.

«Ils ont travaillé dur là-dessus», a déclaré Kevin.

Le sculpteur sur métal de Chilliwack a toujours plus d’un projet en cours.

Au cours des deux dernières années, il a terminé un certain nombre d’autres pièces, notamment un dragon cracheur de feu de 15 000 livres « Game of Thrones » et une tête géante d’Elon Musk qui faisait partie d’une fusée/chèvre plus grande et très étrange. sculpture pour une société de crypto-monnaie.

Pendant la construction du T. rex, ils ont rencontré des problèmes.

Ils ont réalisé qu’une partie n’avait pas l’air correcte, alors ils ont repensé tout le ventre, l’abaissant de quelques pieds.

Et pendant plusieurs mois, ils ne savaient même pas où allait se rendre le T. rex – le propriétaire a changé d’avis à un moment donné et prévoyait de le faire expédier vers son autre domicile sur les îles Caïmans. Il a été confirmé il y a seulement trois mois environ qu’il resterait en Colombie-Britannique.

Mais le plus gros défi était l’espace de l’atelier.

« Ne pas avoir le bon espace pour pouvoir l’assembler correctement et prendre du recul et le regarder » a été la partie la plus compliquée de la construction, a déclaré Kevin.

Le 19 septembre, Kevin pourra enfin faire exactement cela. Voir Alice complète pour la première fois sera un cadeau d’anniversaire anticipé pour le sculpteur sur métal dont l’anniversaire tombe le 20 septembre.

« J’ai hâte de le voir », a déclaré Michelle. « Prendre du recul et voir cela ensemble, ça va être incroyable. »

