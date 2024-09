Un système tropical devrait inonder certaines parties de la côte du Golfe et pourrait se renforcer, selon les prévisionnistes

HOUSTON — Une perturbation tropicale dans le sud-ouest du golfe du Mexique devrait apporter des précipitations importantes dans certaines parties du Texas et de la Louisiane cette semaine et pourrait rapidement se transformer en une tempête plus forte, y compris un ouragan, indique le National Weather Service.

Le système devrait dériver lentement vers le nord-ouest au cours des prochains jours, se déplaçant près et le long des côtes du golfe du Mexique et du Texas, a indiqué dimanche le service météorologique.

Donald Jones, météorologue au National Weather Service de Lake Charles, en Louisiane, a déclaré lors d’un briefing météo samedi soir que certaines parties du sud-est du Texas et du sud-ouest de la Louisiane devraient s’attendre à « beaucoup » de pluie au milieu et à la fin de cette semaine.

« Il faut absolument continuer à surveiller de très près les prévisions dans les jours à venir, car il s’agit d’un phénomène qui pourrait se développer et évoluer assez rapidement. Nous envisageons tout, depuis une simple masse d’air humide tropicale jusqu’à un potentiel ouragan », a déclaré Jones.

Les températures chaudes de l’eau et d’autres conditions dans le golfe du Mexique sont favorables au développement des tempêtes, a déclaré Jones.

« Nous avons déjà vu des ouragans se propager rapidement en quelques jours, voire moins. Ce n’est donc pas exclu », a déclaré Jones.

Un avion de chasse aux ouragans de la réserve de l’armée de l’air devait enquêter sur la perturbation tropicale plus tard dimanche et recueillir davantage de données.

Cette perturbation tropicale survient après un mois d’août et un début de septembre inhabituellement calmes dans la saison actuelle des ouragans dans l’Atlantique, qui dure jusqu’au 30 novembre. La saison devait atteindre son apogée mardi, a déclaré Jones.

Jusqu’à présent, il y a eu cinq tempêtes nommées au cours de cette saison des ouragans, dont Ouragan Beryl, qui a privé d’électricité près de 3 millions de foyers et d’entreprises au Texas – principalement dans la région de Houston – en juillet. Les experts avaient prédit l’une des saisons d’ouragans les plus chargées de l’Atlantique enregistré.

Dans un rapport publié la semaine dernièreDes chercheurs de l’Université d’État du Colorado ont cité plusieurs raisons pour expliquer l’accalmie de l’activité pendant la saison actuelle des ouragans, notamment des températures extrêmement chaudes à haute altitude entraînant une stabilisation de l’atmosphère et un cisaillement trop important du vent d’est dans l’Atlantique oriental.

« Nous prévoyons néanmoins une saison globalement supérieure à la normale, étant donné que les conditions à grande échelle semblent devenir plus favorables vers la mi-septembre », selon le rapport.

Le mois dernier, la National Oceanic and Atmospheric Administration a mis à jour ses perspectives Les prévisionnistes ont néanmoins prédit une saison des ouragans très active dans l’Atlantique. Ils ont modifié le nombre de tempêtes nommées attendues de 17 à 25 à 17 à 24.