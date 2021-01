Overlake Medical Center & Clinics a envoyé un courriel à environ 110 donateurs qui ont donné plus de 10 000 $ au système hospitalier, leur disant qu’ils pouvaient s’inscrire à des rendez-vous ouverts «sur invitation» seulement.

«Nous reconnaissons que nous avons commis une erreur en incluant un sous-ensemble de nos donateurs et en n’adoptant pas une stratégie de sensibilisation plus large pour remplir ces nominations, et nous nous excusons», a déclaré M. Marsh.

La conduite de l’hôpital reflète celle d’autres établissements qui ont fait la une de donner la priorité aux donateurs fortunés par rapport au reste de la population. Une maison de soins infirmiers et un centre de vie assistée en Floride appelé MorseLife Health System ont fait l’objet d’une enquête après Le Washington Post et Le New York Post a indiqué qu’il avait également donné la priorité à ses donateurs.

Un autre, Baptist Health à Miami, a invité un donateur à se faire vacciner. La receveuse a déclaré qu’elle pensait qu’on lui avait offert un vaccin parce qu’elle avait fait un don et s’était porté volontaire pour l’hôpital.

Et à Jefferson City, une confusion généralisée a conduit certains législateurs du Missouri se brouiller pour des plans qui ne leur étaient pas destinés. Des textes de groupe parmi les membres et le personnel de la Chambre indiquaient que des vaccins étaient disponibles dans un hôtel de la région, mais que les vaccins étaient destinés aux employés de la sécurité publique et des transports de l’État.

M. Inslee a déclaré lors de la conférence de presse de mardi que le plus grand obstacle de l’État de Washington à la distribution généralisée des vaccins était l’approvisionnement. Jeudi, 6,2% de la population de l’État avaient reçu leur première dose. Seulement 1,2 pour cent avaient reçu les deux doses complètes.