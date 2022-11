Un système hospitalier de New York a un grand chef qui fait de grands changements

Cela n’a pas non plus affecté les résultats du système, même si Tison a remplacé les congélateurs par des réfrigérateurs, supprimé toutes les friteuses et remplacé les sources de sucre ajouté par des options plus saines. De plus, il s’est depuis associé à deux entreprises de pâtisserie artisanale, un torréfacteur de café équitable, les hôpitaux servent des viandes sans hormones et des plans sont en cours pour s’associer à plusieurs fermes biologiques.

« Nous avons dépensé 500 000 $ de moins l’an dernier parce que nous ne jetons rien », dit Tison. « Servir des aliments transformés et préfabriqués coûte en fait plus cher que d’acheter le produit brut. Vous avez juste besoin de la main-d’œuvre et des compétences pour en faire de la nourriture délicieuse, et c’est ce qui manquait dans nos hôpitaux.

Même la préparation du café a permis de réaliser des économies, à hauteur de 250 000 $ dans l’ensemble de l’organisation, dit Gierlinger.

“Nous avions l’habitude de servir le café le plus horrible”, dit Gierlinger. « Il arrivait congelé dans des conteneurs et nous le réchauffions et le servions aux patients et il avait le goût d’eau brûlée. C’était la norme. »

Pour les dirigeants de Northwell, un engagement envers l’alimentation et la nutrition a été pris – et ne sera jamais compromis.

“Nous payons des salaires compétitifs et payons plus pour nos chefs exécutifs, mais c’est le seul investissement que nous ayons fait”, déclare Gierlinger. “Le retour est tellement plus grand.”

De toutes les manières possibles, la direction de Northwell Health est sur le point de changer la façon dont la nourriture est livrée aux patients à partir de maintenant.

“Nous voulons montrer toutes les façons dont la nourriture est un fondement d’une bonne santé”, déclare Gierlinger. “Nous nous sommes donné pour mission de nous éloigner de la terrible réputation de la nourriture hospitalière et de la transformer en une nourriture fraîche et délicieuse cuisinée avec amour.”