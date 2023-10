Un système d’égouts « inadapté » met en danger les nageurs britanniques dans des cours d’eau sales

L’Agence pour l’Environnement a déclaré dans une déclaration à NBC News qu’il était « clair qu’une action globale dans tous les secteurs est nécessaire pour parvenir aux rivières et aux voies navigables plus propres que nous souhaitons tous voir ».

En mai, Water UK, l’organisme industriel qui représente les compagnies des eaux, s’est excusé du fait que l’industrie « n’a pas fait preuve du leadership qu’elle aurait dû faire en matière de déversements d’eaux usées » et a déclaré qu’elle le ferait. dépenser 10 milliards de livres supplémentaires (12 milliards de dollars) jusqu’à la fin de la décennie pour réduire les débordements et construire de nouvelles infrastructures. Cela s’ajoute à un engagement précédent d’investir 3,1 milliards de livres (38 milliards de dollars) entre 2020 et 2025.

« Nous comprenons pourquoi les gens sont mécontents », a déclaré l’organisme industriel à propos du déversement d’eaux usées brutes dans les ruisseaux, les rivières et les plages du Royaume-Uni.

Cependant, les coûts — que la présidente de Water UK, Ruth Kelly a déclaré à la chaîne britannique Sky News serait récupéré auprès des clients grâce à de « modestes augmentations de leurs factures » – ont incité les militants à dire que l’argent aurait dû être réinvesti au lieu d’enrichir les actionnaires.

Le fait que les compagnies des eaux versent des millions de livres sterling de dividendes aux actionnaires tout en augmentant les factures des clients a également suscité la colère.

Les données de la Grande-Bretagne Bureau des statistiques nationales montre que les factures ont augmenté de 363 % depuis la privatisation en juillet 1989. Pendant ce temps, au cours de l’exercice 2021-2022, les principales compagnies des eaux du Royaume-Uni ont versé près de 966 millions de livres (1,2 milliard de dollars) de dividendes à leurs actionnaires, selon l’agence mondiale des affaires. -plateforme de données Statiste.

« Clairement inacceptable »

Face à l’indignation croissante du public, Coffey, député local et secrétaire d’État à l’environnement du pays, a annoncé en avril des amendes potentiellement illimitées pour les compagnies d’eau polluantes.

« Les eaux usées qui pénètrent dans nos rivières sont clairement inacceptables », a déclaré Coffey dans un communiqué la semaine suivante. «Le public est, à juste titre, dégoûté par l’utilisation excessive des trop-pleins par les compagnies des eaux, qui constitue un fléau pour nos belles rivières et nos belles côtes.»

Le bureau de Coffey n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de NBC News.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a également annoncé qu’il étendait son plan de réduction des débits de tempête pour englober tous les débordements de tempête côtiers et estuariens, avec un accent particulier sur les zones de haute importance écologique, ainsi que les zones utilisées pour la baignade et la conchyliculture.

Pourtant, le gouvernement n’a pas proposé de changements fondamentaux dans la manière dont les compagnies des eaux collectent auprès des consommateurs, distribuent les bénéfices aux actionnaires ou traitent les eaux usées non traitées lors de fortes pluies, a déclaré Smith, le consultant en eau.

L’industrie était « brisée », a-t-il dit, « parce qu’elle est devenue avide, parce qu’elle s’est tournée vers le court terme, parce qu’elle devait obtenir des dividendes accrus pour les actionnaires ».

Les amendes imposées aux compagnies des eaux ont peu d’impact sur leur comportement, a déclaré Woodward.

« Ils paient les amendes et continuent de polluer. Les amendes sont insignifiantes par rapport à leurs sources de revenus. Le déversement des eaux usées fait partie d’un modèle commercial très rentable – et c’est le cas depuis des décennies », a-t-il déclaré. « Un PDG de n’importe quelle autre industrie irait en prison pour avoir déversé des déchets à cette échelle. »