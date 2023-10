Un système de gestion immobilière peut constituer un filet de sécurité pour les hôteliers en temps de crise

Alors que les vacances d’été se terminaient dans la dernière semaine d’août et que les vacanciers du Royaume-Uni et d’Europe se préparaient avec lassitude à dire au revoir au soleil et à rentrer chez eux, plusieurs Les aéroports et les compagnies aériennes britanniques ont été soudainement touchés par des retards et des annulations après qu’un problème technique a frappé les systèmes de contrôle du trafic aérien britanniques.

Pour de nombreux vacanciers, se retrouver bloqués à la dernière minute est un véritable cauchemar. Déjà sortis de leur hébergement et prêts à rentrer chez eux, les voyageurs se sont retrouvés de manière inattendue bloqués à l’aéroport, sans endroit où se loger. Les hôtels locaux se sont rapidement remplis de réservations frénétiques de dernière minute de la part de passagers bloqués et les listes d’attente se sont allongées à mesure que l’afflux de voyageurs recherchait n’importe quelle chambre disponible, même pour la nuit.

« Attendez-vous à l’inattendu » est probablement l’expression la mieux adaptée au secteur de l’hôtellerie et de l’hôtellerie. Ces perturbations de dernière minute sont imprévisibles et peuvent être chaotiques tant pour le personnel que pour les clients. S’il y a une chose à retenir des catastrophes de dernière minute comme celle-ci, c’est que les hôtels doivent être agiles et s’adapter rapidement face à des crises telles que des perturbations massives des voyages – mais comment ?

Mieux vaut prévenir que guérir

Imaginez ceci. Il est 21 heures un dimanche. La réception est enfin calme et la soirée ralentit. La dernière vague d’enregistrements et de départs a eu lieu il y a quelques heures, et seul un petit filet d’invités s’attarde dans le hall.

Soudain, les téléphones se mettent à sonner au bureau. Le système de réservation d’hôtel commence à envoyer de nouvelles demandes de chambres et les gens commencent à affluer par les portes pour vous demander avec ferveur si vous avez des chambres disponibles pour ce soir. Après un rapide coup d’œil à l’actualité, vous réalisez que l’aéroport local a annulé tous les vols prévisibles.

Il s’agit d’une situation cauchemardesque pour les hôteliers et d’un scénario qu’ils ne peuvent malheureusement pas prévoir. Mais disposer d’un système efficace pour gérer vos réservations et vous offrir une visibilité totale est le meilleur moyen de vous protéger contre le chaos.

Dans des crises comme celles-ci, un système de gestion immobilière (PMS) n’est pas seulement un outil utile pour les opérations quotidiennes, mais un atout stratégique qui peut faire la différence entre un hôtel qui a du mal à accueillir les voyageurs bloqués et un hôtel qui se montre à la hauteur de manière efficace et rentable.

Un PMS est une bouée de sauvetage en cas de crise

Conditions météorologiques extrêmes, défaillances du contrôle aérien, incidents sur les pistes et problèmes de sécurité : autant de problèmes qui peuvent laisser de nombreuses personnes sans lit pour la nuit. Sans un système précis et accessible pour gérer la disponibilité des chambres, les directeurs d’hôtel risquent de surréserver ou de refuser des clients potentiels, même s’ils disposent d’espace libre. Nous n’avons peut-être pas de boule de cristal pour prédire l’avenir, mais disposer d’une gestion des stocks en temps réel sera essentiel pour gérer les réservations de dernière minute. Les hôtels peuvent alors être préparés à chaque fois que ces incidents se produisent inévitablement.

Un PMS équipé d’une interface à volet unique permet aux hôteliers de gérer efficacement la disponibilité des chambres non seulement au sein d’une seule propriété, mais également dans différents types de chambres ou même dans des propriétés voisines avec des chambres disponibles. Les hôteliers peuvent évaluer rapidement l’inventaire disponible sur l’ensemble de leur réseau et prendre des décisions éclairées pour accueillir les voyageurs déplacés. Ce niveau de flexibilité et de visibilité permet d’éviter la surréservation et garantit qu’aucun client potentiel n’est refusé.

Cela donne également une certaine confiance au personnel, en lui donnant des informations claires sur les chambres disponibles. Les afflux de clients de dernière minute peuvent facilement submerger le personnel, surtout si cela se produit en dehors des heures de pointe et si le personnel n’est pas programmé pour un quart de travail chargé. Cela conduit inévitablement à une communication stressée, à des erreurs et à un chaos général. Grâce à un système automatisé, le personnel peut éviter cette panique lorsqu’un afflux soudain de clients arrive, reprenant le contrôle de la situation et fournissant des mises à jour en temps réel sur la disponibilité et les tarifs des chambres.

Toutes ces informations étant facilement accessibles au personnel de la réception, via un point de contact facile à utiliser, cela peut contribuer à simplifier une situation stressante. leur permettant de fournir facilement et rapidement des informations précises et à jour. Cela évite des problèmes tels que les doubles réservations et facilite la communication entre le personnel afin que vous sachiez qui va où. Ce processus rationalisé signifie également que les clients ignorent toute logistique en coulisses, leur garantissant ainsi une expérience fluide et ininterrompue.

Restez au-dessus et au-delà

Dans des situations stressantes comme celles-ci, il est facile de perdre en qualité de service et la capacité de communiquer rapidement avec des clients potentiels est vitale.

Lorsque des chambres deviennent disponibles en raison d’un départ ou d’une annulation de dernière minute, le PMS peut automatiquement envoyer des notifications par e-mail ou SMS aux voyageurs figurant sur la liste d’attente de l’hôtel. Il s’agit de clients qui se sont préalablement renseignés sur la disponibilité et qui peuvent ensuite être placés rapidement et efficacement. Libérer ce temps pour le personnel leur permet de répondre à ces points de contact d’une importance vitale avec les clients et de réduire leur stress.

Les notifications automatisées libèrent du temps au personnel afin qu’il puisse se concentrer sur la fourniture d’un service en personne exceptionnel et sur l’interaction positive avec les clients actuels. En période de forte demande, chaque chambre est remplie et chaque interaction avec les clients compte. Il est donc essentiel de tirer parti de la technologie pour rationaliser les communications et remplir les salles plus rapidement afin de maximiser les revenus tout en maintenant les normes de qualité de service. Les intégrations PMS vous aident à capitaliser sur les opportunités de dernière minute pour impressionner, même lorsque votre équipe est dispersée dans une salle pleine. Rester au top des disponibilités vous permet de gérer votre liste d’attente et de placer vos invités efficacement sans compromettre le niveau élevé de soins qui fidélise.

Quand la vie te donne des citrons…

Enfin, même en cas de catastrophe, il existe un potentiel d’opportunité. Lorsqu’un événement de dernière minute comme celui-ci se produit, vous aurez probablement un flot de nouveaux clients qui n’ont jamais visité votre hôtel et cela peut vous offrir une excellente occasion de vous démarquer sur un nouveau marché. En tirant parti d’un PMS pour rationaliser les opérations, communiquer efficacement et fournir un service exceptionnel, vous garantissez non seulement la satisfaction des clients en cas de crise, mais vous posez également les bases d’une fidélité durable des clients.

Un événement comme celui-ci pourrait potentiellement gâcher la fin de leurs vacances et un service médiocre et désordonné pourrait être le clou du cercueil pour un invité. Si vous parvenez toujours à dépasser les attentes, ces nouveaux clients pourraient non seulement laisser des avis élogieux, mais vous pourriez également être sur leur radar pour de futurs séjours. Cela pourrait être à l’origine de critiques telles que : « Être bloqué était horrible mais nous avons réussi à trouver un hôtel incroyable à la dernière minute. Ils nous ont trouvé une chambre rapidement et le service était impeccable ! La prochaine fois que nous irons dans la région, nous y séjournerons certainement. »

Face à des crises imprévues, préparation, adaptabilité et service exceptionnel sont vos meilleurs alliés. Un PMS peut agir comme un solide filet de sécurité qui vous aidera à jongler avec tout ce qui se présente à vous.

Matthew Prosser est directeur régional chez Agilysys, leader des logiciels hôteliers depuis plus de 40 ans, proposant des solutions technologiques innovantes centrées sur le client pour les jeux, les hôtels, les centres de villégiature et les croisières, la gestion de la restauration d’entreprise, les restaurants, les universités, les stades et les soins de santé. Il a auparavant occupé des postes de direction chez Verteda, notamment ceux de directeur du développement commercial et de directeur des ventes, et a récemment été directeur général de la nouvelle filiale britannique de MSL Solutions suite à l’acquisition de Verteda par MSL Solutions. Sa carrière dans l’hôtellerie a débuté il y a plus de 25 ans en Extrême-Orient et comprend des postes de direction dans des hôtels 5 étoiles ainsi que chez le fournisseur de solutions MICROS.

