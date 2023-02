Un Syrien fouille pour 30 proches enterrés par le séisme

Malek Ibrahim est sorti de chez lui après le tremblement de terre qui a frappé la Syrie et a cru pouvoir pousser un soupir de soulagement. Mais 30 proches sont toujours portés disparus ailleurs.

Au cours des deux derniers jours, Ibrahim a déchiré avec acharnement les décombres avec ses mains alors qu’il cherchait des membres de sa famille qui ont été enterrés lorsque le tremblement de terre meurtrier de lundi a frappé la Syrie et la Turquie.

Jusqu’à présent, il a réussi à récupérer 10 corps, aidé par des habitants et des sauveteurs à Besnaya, un village du nord-ouest à la frontière turque qui a été durement touché par la catastrophe.

Son oncle, son cousin et leurs familles ont tous été piégés sous les décombres.

“Toute la famille est partie. C’est un génocide complet”, a déclaré le quadragénaire couvert de terre.

Lui, sa femme et ses enfants ont réussi à sortir vivants de leur domicile dans la ville d’Idlib.

Mais il a dit qu’il avait peu d’espoir que l’un des membres de sa famille élargie coincé par le bâtiment effondré de Besnaya ait survécu.

“Chaque fois que nous récupérons un corps, je me souviens des beaux moments que nous avons passés ensemble”, a-t-il dit en pleurant alors qu’il utilisait une pioche pour enlever encore plus de débris.

Des tas de gravats jonchent désormais un paysage autrefois calme et idyllique parsemé d’oliviers.

Nous avions l’habitude de nous amuser et de plaisanter, mais plus jamais… Je ne les reverrai plus jamais.