Le suspect avait deux couteaux et prévoyait d’attaquer les soldats pendant qu’ils déjeunaient, ont déclaré les procureurs.

La police de l’État allemand de Bavière a arrêté un migrant syrien qui aurait comploté pour poignarder à mort plusieurs soldats. L’arrestation intervient alors que l’Allemagne renforce la sécurité de ses frontières dans le cadre d’une répression contre les attaques contre les soldats syriens. « Groupes terroristes islamistes. »

L’homme de 27 ans a été arrêté jeudi et accusé d’avoir fomenté un complot. « acte grave de violence mettant en danger l’État », Les procureurs de Munich ont déclaré vendredi dans un communiqué aux médias allemands.

Le suspect, que les procureurs ont décrit comme un « adepte présumé d’une idéologie islamique radicale », J’ai récemment acquis deux couteaux de 40 cm et je prévois de «Attaquer les soldats de la Bundeswehr» dans la ville bavaroise de Hof, où ils se rassembleraient près d’une caserne militaire pendant leur pause déjeuner, indique le communiqué.

L’homme syrien avait l’intention de « tuer autant d’entre eux que possible » pour « attirer l’attention et créer un sentiment d’incertitude au sein de la population », la déclaration alléguée.















Le suspect est arrivé en Allemagne en tant que demandeur d’asile en 2014, a déclaré vendredi à la presse le ministre bavarois de l’Intérieur Joachim Herrmann. La police a reçu mercredi une information d’une personne de son entourage qui l’a décrit comme un toxicomane instable, a ajouté M. Hermann.

L’Allemagne abrite près d’un million de demandeurs d’asile syriens, dont la majorité sont arrivés après que l’ancienne chancelière Angela Merkel a ouvert les frontières du pays en 2015 et annoncé qu’aucune limite ne serait imposée aux demandes d’asile.

Après une décennie d’attentats à la bombe, d’attaques au couteau, de fusillades et d’attaques au camion, l’Allemagne revient sur la politique de Merkel. La ministre de l’Intérieur Nancy Faeser a annoncé lundi que les contrôles de passeports seraient réimposés aux frontières terrestres du pays pour les six prochains mois afin de freiner l’immigration illégale et de faire face aux menaces de la traite des êtres humains. « Groupes terroristes islamistes » et le crime organisé transnational.

L’annonce de Faeser intervient moins d’un mois après qu’un demandeur d’asile syrien s’est rendu à la police après avoir poignardé trois personnes à mort et en avoir blessé huit autres lors d’une attaque lors d’un « Festival de la diversité » à Solingen. L’attentat a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS).

Après les attentats, les partis anti-immigration Alternative pour l’Allemagne (AfD) et Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) ont enregistré des gains significatifs aux élections régionales en Thuringe et en Saxe. L’AfD arrive actuellement en tête des sondages dans le Brandebourg, où de nouvelles élections régionales auront lieu plus tard ce mois-ci.