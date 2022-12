Un syndicat dépose une plainte auprès de la Commission du travail des États-Unis contre Apple et allègue des actions antisyndicales

Une organisation syndicale a porté plainte vendredi auprès du National Labor Relations Board, accusant Apple d’actions antisyndicales. C’est le dernier d’une année d’affrontements entre l’entreprise et un petit nombre de ses employés de détail engagés dans l’organisation collective.

Les Communications Workers of America, ou CWA, qui ont soutenu les employés d’un magasin Apple à Columbus, Ohio, ont déposé la plainte auprès de la commission du travail des États-Unis. La plainte accuse Apple d’essayer d’amener ces employés à rejoindre une “organisation syndicale créée / dominée par l’employeur comme moyen d’étouffer les activités syndicales” ainsi que de tenir des réunions antisyndicales obligatoires, selon un rapport Bloomberg.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En mai, la CWA a déposé une plainte auprès du NLRB contre Apple, alléguant que la société de technologie avait empêché les travailleurs de distribuer du matériel pro-syndical dans une salle de repos d’un magasin de détail de New York, et en octobre la commission du travail elle-même a déposé une plainte auprès d’Apple à la suite du dépôt de la CWA. Autres plaintes déposé auprès de la commission du travail alléguant des pratiques de travail déloyales par Apple.

Au milieu des plaintes, les travailleurs ont eu un succès mitigé en organisant leurs magasins en syndicats officiels. Les employés de deux magasins, à Maryland et La Ville d’Oklahoma, ont voté avec succès pour se syndiquer en juin et octobre, respectivement, devenant ainsi les deux premiers groupes d’employés de magasins Apple à le faire. Mais un groupe d’employés d’un magasin d’Atlanta renoncé à organiser un vote syndical en mai, déclarant qu’une “élection libre et juste” était impossible.