Un syndicat clé vote contre le contrat de fret ferroviaire, rendant la grève plus probable

La proposition, conclue en septembre avec l’aide de l’administration Biden, couvrait les membres d’une douzaine de syndicats de l’industrie ferroviaire et aurait augmenté les salaires de près de 25% sur les cinq années qui ont commencé en 2020, lorsque le dernier contrat a expiré.

Mais les cheminots ont déclaré que leurs principales préoccupations étaient les horaires exténuants et imprévisibles qui nuisent à leur vie personnelle et à leur santé. Beaucoup se sont plaints que le temps prolongé sur la route et les longues périodes de travail sur appel rendent difficile de voir un médecin pour une maladie ou une blessure, ou d’être présent à des événements familiaux comme l’anniversaire d’un enfant.

Les transporteurs ferroviaires affirment que les employés peuvent généralement répondre à ces besoins en prenant des congés payés. Les travailleurs disent que leurs employeurs limitent leurs options de congés payés dans la pratique – par exemple, en réduisant les fenêtres dans lesquelles ils peuvent prendre des vacances ou en rejetant une journée personnelle demandée.

L’accord de principe aurait permis aux travailleurs de s’absenter jusqu’à trois fois par an pour un rendez-vous médical de routine sans risquer de mesures disciplinaires, mais de nombreux travailleurs ont déclaré que la concession était insuffisante et qu’elle ne répondait pas au problème plus profond sous-jacent à leurs préoccupations : une entreprise modèle qui cherche à minimiser les coûts de main-d’œuvre et qui se traduit par un sous-effectif chronique.

Le Surface Transportation Board, une agence fédérale qui réglemente le fret ferroviaire, a estimé que les grands transporteurs de fret employaient environ 30 % de travailleurs de moins cette année qu’il y a six ans.