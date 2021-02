Un syndicat Amazon pourrait-il se former dans l’Iowa? Les Teamsters disent qu’ils organisent les employés.

Un effort de syndicalisation est en cours parmi les employés des entrepôts d’Amazon.com dans l’Iowa, les organisateurs menaçant de faire grève.

Le directeur de l’organisation de la section locale 238 de la Fraternité internationale des Teamsters, Buzz Malone, a déclaré vendredi qu’il recrutait des travailleurs pour s’organiser depuis novembre. Il a déclaré que le syndicat avait approché «400 à 500» employés actuels ou anciens, principalement liés aux centres de distribution d’Amazon à Grimes et dans l’Iowa City.

« Nous allons continuer à les organiser et à les transformer en un groupe cohésif pour lutter pour leurs salaires et leurs conditions ici », a déclaré Malone.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas immédiatement commenté l’annonce lorsqu’il a été contacté par le Des Moines Register en fin de vendredi après-midi.

Malone a déclaré que le syndicat exigeait de l’entreprise un salaire plus élevé et des règles moins strictes, en particulier en ce qui concerne la rapidité avec laquelle les employés et les chauffeurs d’entrepôt doivent travailler.

L’annonce du syndicat intervient après qu’Amazon se soit rapidement développé dans le métro de Des Moines et dans l’est de l’Iowa l’année dernière. En plus des centres de distribution de Grimes et d’Iowa City, Amazon a ouvert un centre de traitement de 1 000 employés à Bondurant en décembre.

Amazon emploie 1 320 travailleurs dans l’Iowa, a déclaré Marc Wulfraat, président de la société de logistique MWPVL International. L’entreprise construit également un deuxième entrepôt à Bondurant, qui emploiera jusqu’à 400 travailleurs pendant la période des fêtes.

Les employés d’Amazon à Bessemer, en Alabama, votent actuellement par courrier sur l’opportunité de se syndiquer. C’est la plus grande poussée de syndicalisation qu’Amazon ait vue depuis près d’une décennie.

L’élection a débuté le 8 février et se poursuivra jusqu’au 29 mars. Les résultats seront annoncés le lendemain.

Malone a déclaré qu’il ne pensait pas que les travailleurs de l’Iowa emprunteraient le même chemin. Plutôt que de demander des élections, il a déclaré que le syndicat essaierait de faire pression sur l’entreprise par des grèves.

« Amazon a prouvé, à maintes reprises, qu’il n’avait aucun respect pour le droit des travailleurs de s’organiser sous le (Conseil national des relations du travail) et le processus électoral », a-t-il déclaré. « À l’heure actuelle, dans l’état actuel des choses, nous n’avons aucune intention de soumettre la main-d’œuvre de l’Iowa à ce processus. »

Le secrétaire-trésorier de la section locale 238, Jesse Case, a déclaré que les représentants syndicaux avaient commencé à sensibiliser les gens dans l’Iowa en contactant les chauffeurs lorsqu’ils se trouvaient sur leurs routes ou dans les stations-service. Ils ont contacté les employés de l’entrepôt par l’intermédiaire d’autres travailleurs au fur et à mesure que leur réseau se développait.

Il a déclaré que le syndicat avait dirigé les travailleurs vers un site Web, workersessential.org, et leur avait demandé de remplir un sondage. Malone a déclaré avoir vérifié qu’environ 100 employés d’Amazon dans l’Iowa ont répondu au sondage en vérifiant les numéros de téléphone et les adresses qu’ils ont fournis.

Il a déclaré que la principale plainte qu’il avait entendue de la part des travailleurs provenait de chauffeurs, dont beaucoup sont des entrepreneurs au lieu d’employés d’Amazon. Il a déclaré que les travailleurs rapportent que Monitor, une application de suivi des chauffeurs-livreurs, les oblige à conduire trop vite et à renoncer aux pauses toilettes au risque d’être punis ou licenciés.

Les organes de presse nationaux ont allégué qu’Amazon avait utilisé des tactiques «difficiles» pour empêcher la syndicalisation dans d’autres usines. En octobre, Vox a rapporté qu’une note d’Amazon divulguée montrait que l’entreprise prévoyait d’investir dans une technologie de surveillance capable de suivre des données telles que «Whole Foods Market Activism / Unionization Efforts», «les syndicats accordent des flux d’argent», «et« Presence of Local Union ». Chapitres et groupes de travail alternatifs. »

En novembre, Vice a rapporté qu’Amazon avait engagé des agents de Pinkerton pour recueillir des renseignements sur les employés des entrepôts.

« Comme toute autre entreprise responsable, nous maintenons un niveau de sécurité au sein de nos opérations pour aider à garder nos employés, nos bâtiments et nos stocks en sécurité », a déclaré à l’époque la porte-parole d’Amazon Lisa Levandowski à Vice. « Cela inclut la mise en place d’une équipe d’enquête interne qui travaille avec les forces de l’ordre, le cas échéant, et tout ce que nous faisons est conforme aux lois locales et mené avec la pleine connaissance et le soutien des autorités locales. Toute tentative visant à sensationnaliser ces activités ou à suggérer que nous sommes faire quelque chose d’inhabituel ou de mal est irresponsable et incorrect. «

