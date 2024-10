Un symposium international met en lumière des maladies lobulaires longtemps négligées

Lobulaire et ses enjeux d’imagerie

Les problèmes d’imagerie de Lobular – à la fois en matière de dépistage préventif et de surveillance post-traitement – ont alimenté le débat le plus enflammé au cours du symposium, avec des défenseurs, des radiologues et d’autres dénonçant le manque d’efficacité des mammographies pour détecter la maladie.

« Ma tumeur lobulaire était invisible pendant cinq ans de mammographie », a déclaré Tracy Cushing, MDun défenseur des droits des patients de 45 ans et médecin urgentiste de Boulder. « Améliorer la mammographie et le dépistage est très important pour moi. Comment pouvons-nous l’améliorer ?

La mammographie est utilisée à des fins de dépistage préventif aux États-Unis, mais son incapacité à capturer les lobulaires – en particulier dans les tissus mammaires denses – a provoqué méfiance, frustration et « insécurité liée à la maladie », une anxiété permanente concernant l’état de leur maladie, ont soutenu les patients et les experts.

Christiane Kuhl, MD, PhD, directeur de radiologie diagnostique et interventionnelle à l’hôpital universitaire RWTH Aix-la-Chapelle en Allemagne, a déclaré que les mammographies sont tout simplement inadéquates pour ce sous-type.

« Le dépistage par mammographie est une intervention de soins de santé qui ne fonctionne pas pour le cancer lobulaire – point final », a-t-elle déclaré, désignant l’IRM mammaire abrégée comme une meilleure alternative. « Il s’agit d’une maladie complètement différente qui nécessite des approches différentes en matière de détection précoce, de traitement et de suivi. »

D’autres ont déclaré que les mammographies détectent encore environ 60 % des cancers lobulaires et ont remis en question l’utilité de l’utilisation de l’IRM à des fins de dépistage préventif, car la sensibilité supplémentaire des IRM peut conduire à un surdiagnostic (détection de cancers de bas grade qui ne mettent pas la vie en danger) et/ou à des faux positifs. , où une analyse anormale entraîne des biopsies inutiles et annule l’anxiété.

« Les faux positifs ne sont pas notre principal problème, ce sont les faux négatifs qui le sont », a répondu Kuhl. « Personne ne meurt à cause d’un faux positif. »

La surveillance après le traitement reste un autre domaine délicat, car les patients lobulaires sont souvent suivis avec le même type d’imagerie qui n’a pas permis de détecter leur cancer en premier lieu.

« Après le traitement, on m’a dit qu’ils allaient me surveiller avec des mammographies », a déclaré Turner, dont les mammographies répétées n’ont pas permis de détecter son cancer lobulaire. « Ce n’est pas vrai. »

Cushing a également remis en question les méthodes de surveillance telles que la tomodensitométrie et la TEP-FDG, souvent utilisées pour diagnostiquer l’ILC ou mesurer sa réponse au traitement.

« Je n’ai aucune confiance dans l’un ou l’autre pour constater une progression métastatique », a-t-elle déclaré.

La récidive métastatique tardive est plus élevée dans les cancers du sein ILC que dans les cancers du sein canalaires/NST, mais il n’existe pas de protocole spécifique lobulaire pour le suivi après un traitement à un stade précoce. Lors d’une séance en petits groupes sur l’imagerie, certains cliniciens ont déclaré qu’ils utilisaient des tests d’ADN tumoral circulant, ou ADNc, pour suivre les premiers stades présentant un risque élevé de récidive. D’autres utilisent l’IRM, qui, selon les experts, présente la meilleure sensibilité pour capturer les métastases.

Mais les lignes directrices et les protocoles varient d’un pays à l’autre et même d’une pratique à l’autre. Et les données sur l’efficacité et l’utilité clinique des tests ADNc en particulier font défaut. (Lisez les efforts récents de Fred Hutch pour évaluer l’efficacité de ces nouvelles biopsies liquides.)

« Que faisons-nous si le test est positif ? » » a demandé un oncologue lors de l’une des séances en petits groupes du symposium. « C’est la question. »

Même lorsqu’elles sont recommandées par un oncologue, les IRM ne sont pas toujours une option, selon les experts, en raison d’une demande croissante des consommateurs et d’une pénurie de radiologues post-pandémique.