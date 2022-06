Un sympathisant russe détaille un “combat sanglant” alors que la lutte pour le Donbass se poursuit

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un combat sanglant se poursuit au-dessus de la ville de Lysychansk dans la région de Louhansk en Ukraine alors que les forces russes poursuivent leurs tentatives de prendre le contrôle de la région, a déclaré mercredi un sympathisant russe de premier plan.

“Il y a des combats actifs près de Lysychansk, où, selon les derniers rapports, un combat assez sanglant est en cours avec de nombreuses victimes”, a déclaré à un média russe Rodion Miroshnik, un représentant de la République populaire séparatiste de Louhansk qui aide à l’offensive de Moscou. . “Environ un tiers des [Ukrainian] les militaires se sont rendus, les deux autres tiers restant sur le terrain. »

UN PILOTE DE CHASSE UKRAINIEN DIT QU’IL A BESOIN DE MEILLEURS JETS

Fox News n’a pas pu vérifier les affirmations de l’ambassadeur de la LPR, mais le ministère ukrainien de la Défense a déclaré mercredi que “les principaux efforts de l’ennemi se concentrent sur la conduite des hostilités” dans la région “afin d’encercler la ville de Lysychansk”.

Un responsable américain de la défense a déclaré mardi que les forces russes n’avaient pas encore été en mesure d’encercler complètement la ville.

Lysychansk est devenu le site de combats brutaux après que les forces russes ont pris la ville stratégiquement importante de Sievierodonetsk, située directement de l’autre côté de la rivière Siverskyi Donets, et ont poursuivi leur campagne vers l’ouest à travers Louhansk.

AVERTISSEMENT IMAGE GRAPHIQUE

LE MAIRE DE KHERSON ENLEVÉ PAR LES FORCES RUSSES APRÈS AVOIR REFUSÉ DE FUIR LA VILLE OCCUPÉE

La ville contestée se trouve à seulement 20 km de la frontière de Donetsk et constitue le dernier bastion de l’opposition ukrainienne dans la région.

Si les forces russes sont capables de prendre Lysychansk, elles auront essentiellement pris le contrôle de la région de Louhansk, ce qui non seulement facilitera la poussée vers le sud et pincera la région de Donetsk, mais fera également avancer leur campagne vers l’ouest plus loin en Ukraine.

Moscou a affirmé que ses ambitions militaires étaient de prendre le contrôle total de l’est et du sud de l’Ukraine.

Mais les responsables ukrainiens ont averti que la Russie ne s’arrêterait pas si elle prenait le contrôle de ces régions et ferait une nouvelle tentative pour prendre Kyiv.

La Russie a commencé à intensifier son agression contre la capitale et a tiré des frappes de missiles dirigées vers Kyiv au cours du week-end depuis la Biélorussie.

Les responsables ont en outre averti que la Russie cherchait à faire entrer Minsk dans la guerre et prévoyait des opérations de sabotage en Biélorussie dans le but de provoquer une réponse du voisin du nord de l’Ukraine.