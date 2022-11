Un “symbole raciste” trouvé sur le site d’Obama

La police enquête sur qui a accroché un nœud coulant dans les locaux de la future bibliothèque présidentielle

La police de Chicago a déclaré avoir lancé une enquête après la découverte d’un nœud coulant sur le chantier de construction d’un bâtiment dédié à l’héritage de l’ancien président américain Barack Obama et de la première dame Michelle Obama.

Un nœud coulant délibérément placé est considéré comme un crime de haine ou une menace en raison des allusions au lynchage.

“La haine n’a pas sa place dans l’Illinois” Le gouverneur JB Pritzker a tweeté vendredi. “Le nœud coulant est plus qu’un symbole de racisme, c’est un rappel à couper le souffle de la violence et de la terreur infligées aux Noirs américains pendant des siècles.”

Le gouverneur a condamné l’incident, promettant que les autorités “mettra toutes les ressources nécessaires à disposition pour aider à attraper les auteurs.”

La découverte au futur Obama Presidential Center a été signalée pour la première fois par Lakeside Alliance, une équipe d’entreprises de construction appartenant à des Noirs.

“Nous avons une tolérance zéro pour toute forme de préjugé ou de haine sur notre chantier”, a déclaré le groupe dans un e-mail cité par le Chicago Tribune. Le groupe a suspendu les travaux sur le bâtiment et a offert une récompense de 100 000 $ pour aider à trouver les responsables.

L’Obama Presidential Center abritera une bibliothèque et un musée, ainsi qu’un espace culturel et récréatif. Obama, le premier président afro-américain des États-Unis, était en fonction entre 2009 et 2017 et a assisté à la cérémonie d’inauguration l’année dernière.